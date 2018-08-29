南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

妈妈群：满是焦虑，就是不退

2018-08-29 08:54 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

　　当了妈的人似乎更容易焦虑：从孩子喂养到读书上学，每一个阶段都会发生让妈妈们感觉崩溃的事。

　　此前，UC大数据发布了国内首份《中国妈妈“焦虑指数”报告》。数据显示，全职妈妈的焦虑指数位列第三，仅次于从事金融与互联网工作的妈妈们。而在所有妈妈焦虑的问题中，排在前三位的是：孩子的健康、孩子的教育以及夫妻关系。

　　可以看出，妈妈们焦虑，大多和孩子有关。

　　从两三年前开始，杭州市第七人民医院心身障碍科副主任唐光政接诊的患者中，焦虑妈妈这个群体渐渐增多。

　　妈妈们都在焦虑什么？什么情况下最焦虑？钱江晚报记者采访了几位妈妈，听听她们的故事。

　　悠然，75后，女儿12岁

　　厌恶妈妈群带来的焦虑，却不愿退群

　　“多么希望自己能像群里的昵称一样‘悠然’，但现实却是，当了妈之后，基本上就是‘烦躁’，矛盾吧。我现在手机上加的各个有关女儿教育的群，我明明很厌恶群里蔓延的焦虑，但总怕漏掉一些有用的信息，一边纠结，一边还在群里待着。”悠然（化名），一个75后妈妈，在一家公司做文职，女儿今年小升初，从怀孕时刚刚流行的准妈妈论坛到目前的微信群，她一直是忠实参加者。

　　“论坛也好，妈妈群也好，对我最大的意义就是信息的聚集地，尤其是同城的群，有些信息是很实用的，诸如杭州哪所医院哪个医生更擅长小儿咳嗽治疗，杭州哪个培训机构具体到哪个老师比较好，群友们的亲身体验总是很有说服力。”

　　在女儿不同时期，悠然加入了不同的群。她以前并没觉得加入几个群有多影响自己的生活，但是自从女儿进入小学高年级段，尤其今年的小升初时期，悠然深深被影响，很焦虑，曾一度想退群，但还是忍住了。

　　“说白了，就一个原因，怕错过一些自己需要的信息。”她说，自己也很清楚，焦虑来自于自己对女儿教育的不确定，所以很容易受外界的影响，看到有的人在群里发谁家的孩子多么厉害，总会不自觉地对照自己女儿。

　　尤其今年上半年，小升初是她所在几个群里的关键词，各所民办学校的招生条件及信息，各个辅导机构的专项培训班，浪潮般涌现，她也如浪潮般一阵一阵地焦虑。

　　直到女儿最终去了一所——用她的话来说不算好也不算差的民办中学，“焦虑稍微好点了，但肯定还要继续啦，因为中不溜秋是最易焦虑的。”

　　程璐，35岁，儿子5岁

　　朋友聚会谈的都是孩子教育，焦虑到大哭

　　和长久不见的朋友聚会回来后，35岁的程璐躲在房间里大哭了一场。她抑制不住地焦虑，因为儿子。

　　程璐的儿子5岁，读幼儿园中班，朋友的儿子小一岁，读小班。

　　“本来我们觉得儿子读了幼儿园后，挺有进步的，结果和别人家的孩子一比，落差太大。”

　　这位还在读小班的小男孩，有一个虎爸，从儿子上幼儿园之初，就定下计划，将来要读民办小学，备战随之而来。

　　“小男孩认识快1000个汉字，上了四个英语培训班，能阅读英文绘本，除此之外，还在学拼图，钢琴，又考上了学而思的尖子班。幼儿园每天只上半天，剩下半天就是上辅导班。”

　　程璐对儿子的教育虽然没有像朋友一家那样，但也非常上心，给儿子报了围棋班、跆拳道，每周陪儿子上围棋课，回来辅导他作业，平时生活中，看到儿子感兴趣的汉字，也会教他识字。

　　程璐是一家公司的中层，有极强的进取心，但自打儿子上幼儿园后，她就一直跟自己说，不要拿自家的孩子去和别人比，可是听到朋友儿子的表现，她还是忍不住有点崩溃。

　　和朋友聚会那天，她刚好陪儿子做围棋作业，小家伙懒懒散散，漫不经心，5盘棋输了4盘。

　　“应该是之前积压的焦虑突然就爆发了，我一直想的是生活要自己努力，一起前行的人也要努力，包括孩子，所以看到他懈怠，我就心里难受。想想他未来求学的路还长，还要面对多少这样的时刻，真是郁闷得眼泪止都止不住。”程璐说，那一刻，她觉得特别伤心，一是孩子怎么这么敷衍，二是感觉自己特别失败，“我也在很用心地教孩子，但面对他的不上心，耐心节节败退。”

　　老公听到她的哭声，跑来安慰，可又不理解她的焦虑。

　　“他觉得，这有什么好焦虑的，他说顺其自然，给儿子一个快乐的童年。“程璐叹了口气，”现在这个时代是不进则退，你还敢逆流？现在快乐了，以后怎么办？”

　　这场本来是久不见面的朋友之间的聚会，让程璐失落的还有一点，“本来想长久不见，彼此聊聊天，说些轻松有趣的话题，没想到，从头到尾，全是围绕孩子教育。”

　　朋友告诉程璐，她加入了一些妈妈群，里面会讨论如何教育孩子，包括一些优质培训班的消息，“我听听都不敢加入，听她说说我就焦虑，如果进那样的群，岂不是每天都抓狂。”

　　哭过之后，她开始宽慰自己，“每个孩子都有优缺点，我们家的就是特别乐观，想想我读书时，开始成绩也不好，后来才上去的，我不该太着急，总不能拔苗助长。”

　　杨桃，85后，女儿1岁

　　拉黑妈妈群，世界终于安静了

　　产后第三天，杨桃终于顺利实现母乳喂养，在微信上问一个宝妈朋友“怎么判断宝宝吃没吃饱”时，朋友迅速把她拉进两个本地的母乳妈妈群。

　　这两个群的群主都号称是“专业哺乳顾问”，一个群里有三四百成员。

　　杨桃说，当她还是“小白”阶段，妈妈群确实挺管用，乳腺发炎了怎么办、宝宝为什么无端哭闹、身上怎么多了几个红点，总要到妈妈群求教一番，而群里的热心妈妈，也总会给出靠谱的建议。

　　除了时不时有玩拼多多的宝妈求大家帮“砍一刀”以外，没觉得有啥问题。

　　都说要“赢在起跑线”，其实，新手妈妈的焦虑，是从给宝宝喂第一口奶开始的。时间久了，她发现群里也有鄙视链：全母乳喂养的自然高人一等，混合喂养的妈妈只恨自己不是“奶牛”，整天询问如何追奶；而每当有个喂奶粉的妈妈说宝宝身体不差，自己也轻松，总会有几个妈妈跳出来冷嘲热讽。在她们眼里，只有母乳是最棒的，如果不能实现全母乳喂养，一定是妈妈偷懒。

　　每当群里有妈妈抱怨上班背奶太辛苦，或者有妈妈已经被确诊生病，医生建议暂停母乳喂养，还是有妈妈会给她们打气：“再坚持一阵，宝宝的口粮最重要！”这让她瞠目结舌。

　　不久，她的宝宝在四五个月时睡眠倒退，从小睡神变成小睡渣，一个晚上醒好多次。她不得已去群里求助。没想到，这一下“炸”出很多同病相怜的妈妈。有过来人还说：到幼儿园就好了！

　　她当场被吓到，于是转投了另一个付费的睡眠群。这个群里的妈妈眼里，孩子的睡眠比天还大，自主入睡才是最好的。终于，受不了群里的妈妈得瑟孩子一觉到天亮，自己却每天黑眼圈，她忍无可忍退出了群。

　　随着宝宝一天天长大，喂养和睡眠问题都一一理顺，她才发现自己之前的担心都是多余的。说到底，只要大方向不错，养育孩子就是静待花开的过程。

　　而她和母乳群妈妈的蜜月期也没维持太久。群里不停地有妈妈加她，通过后才发现都是微商，销售着专供朋友圈的纸尿裤、外贸原单童装、看似高大上的“智能机器人”，还有的妈妈直接把她拉进“买买买群”，整天在群里发来各种团购信息。

　　终于，她拒绝了来自群里的任何好友添加请求，也把之前加的宝妈一一拉黑。这下，她的世界终于安静了。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第287期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235