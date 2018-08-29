妈妈群：满是焦虑，就是不退

UC大数据发布了国内首份《中国妈妈“焦虑指数”报告》。数据显示，全职妈妈的焦虑指数位列第三，仅次于从事金融与互联网工作的妈妈们。而在所有妈妈焦虑的问题中，排在前三位的是：孩子的健康、孩子的教育以及夫妻关系。

当了妈的人似乎更容易焦虑：从孩子喂养到读书上学，每一个阶段都会发生让妈妈们感觉崩溃的事。

此前，UC大数据发布了国内首份《中国妈妈“焦虑指数”报告》。数据显示，全职妈妈的焦虑指数位列第三，仅次于从事金融与互联网工作的妈妈们。而在所有妈妈焦虑的问题中，排在前三位的是：孩子的健康、孩子的教育以及夫妻关系。

可以看出，妈妈们焦虑，大多和孩子有关。

从两三年前开始，杭州市第七人民医院心身障碍科副主任唐光政接诊的患者中，焦虑妈妈这个群体渐渐增多。

妈妈们都在焦虑什么？什么情况下最焦虑？钱江晚报记者采访了几位妈妈，听听她们的故事。

悠然，75后，女儿12岁

厌恶妈妈群带来的焦虑，却不愿退群

“多么希望自己能像群里的昵称一样‘悠然’，但现实却是，当了妈之后，基本上就是‘烦躁’，矛盾吧。我现在手机上加的各个有关女儿教育的群，我明明很厌恶群里蔓延的焦虑，但总怕漏掉一些有用的信息，一边纠结，一边还在群里待着。”悠然（化名），一个75后妈妈，在一家公司做文职，女儿今年小升初，从怀孕时刚刚流行的准妈妈论坛到目前的微信群，她一直是忠实参加者。

“论坛也好，妈妈群也好，对我最大的意义就是信息的聚集地，尤其是同城的群，有些信息是很实用的，诸如杭州哪所医院哪个医生更擅长小儿咳嗽治疗，杭州哪个培训机构具体到哪个老师比较好，群友们的亲身体验总是很有说服力。”

在女儿不同时期，悠然加入了不同的群。她以前并没觉得加入几个群有多影响自己的生活，但是自从女儿进入小学高年级段，尤其今年的小升初时期，悠然深深被影响，很焦虑，曾一度想退群，但还是忍住了。

“说白了，就一个原因，怕错过一些自己需要的信息。”她说，自己也很清楚，焦虑来自于自己对女儿教育的不确定，所以很容易受外界的影响，看到有的人在群里发谁家的孩子多么厉害，总会不自觉地对照自己女儿。

尤其今年上半年，小升初是她所在几个群里的关键词，各所民办学校的招生条件及信息，各个辅导机构的专项培训班，浪潮般涌现，她也如浪潮般一阵一阵地焦虑。

直到女儿最终去了一所——用她的话来说不算好也不算差的民办中学，“焦虑稍微好点了，但肯定还要继续啦，因为中不溜秋是最易焦虑的。”

程璐，35岁，儿子5岁

朋友聚会谈的都是孩子教育，焦虑到大哭

和长久不见的朋友聚会回来后，35岁的程璐躲在房间里大哭了一场。她抑制不住地焦虑，因为儿子。

程璐的儿子5岁，读幼儿园中班，朋友的儿子小一岁，读小班。

“本来我们觉得儿子读了幼儿园后，挺有进步的，结果和别人家的孩子一比，落差太大。”

这位还在读小班的小男孩，有一个虎爸，从儿子上幼儿园之初，就定下计划，将来要读民办小学，备战随之而来。

“小男孩认识快1000个汉字，上了四个英语培训班，能阅读英文绘本，除此之外，还在学拼图，钢琴，又考上了学而思的尖子班。幼儿园每天只上半天，剩下半天就是上辅导班。”

程璐对儿子的教育虽然没有像朋友一家那样，但也非常上心，给儿子报了围棋班、跆拳道，每周陪儿子上围棋课，回来辅导他作业，平时生活中，看到儿子感兴趣的汉字，也会教他识字。

程璐是一家公司的中层，有极强的进取心，但自打儿子上幼儿园后，她就一直跟自己说，不要拿自家的孩子去和别人比，可是听到朋友儿子的表现，她还是忍不住有点崩溃。

和朋友聚会那天，她刚好陪儿子做围棋作业，小家伙懒懒散散，漫不经心，5盘棋输了4盘。

“应该是之前积压的焦虑突然就爆发了，我一直想的是生活要自己努力，一起前行的人也要努力，包括孩子，所以看到他懈怠，我就心里难受。想想他未来求学的路还长，还要面对多少这样的时刻，真是郁闷得眼泪止都止不住。”程璐说，那一刻，她觉得特别伤心，一是孩子怎么这么敷衍，二是感觉自己特别失败，“我也在很用心地教孩子，但面对他的不上心，耐心节节败退。”

老公听到她的哭声，跑来安慰，可又不理解她的焦虑。

“他觉得，这有什么好焦虑的，他说顺其自然，给儿子一个快乐的童年。“程璐叹了口气，”现在这个时代是不进则退，你还敢逆流？现在快乐了，以后怎么办？”

这场本来是久不见面的朋友之间的聚会，让程璐失落的还有一点，“本来想长久不见，彼此聊聊天，说些轻松有趣的话题，没想到，从头到尾，全是围绕孩子教育。”

朋友告诉程璐，她加入了一些妈妈群，里面会讨论如何教育孩子，包括一些优质培训班的消息，“我听听都不敢加入，听她说说我就焦虑，如果进那样的群，岂不是每天都抓狂。”

哭过之后，她开始宽慰自己，“每个孩子都有优缺点，我们家的就是特别乐观，想想我读书时，开始成绩也不好，后来才上去的，我不该太着急，总不能拔苗助长。”

杨桃，85后，女儿1岁

拉黑妈妈群，世界终于安静了

产后第三天，杨桃终于顺利实现母乳喂养，在微信上问一个宝妈朋友“怎么判断宝宝吃没吃饱”时，朋友迅速把她拉进两个本地的母乳妈妈群。

这两个群的群主都号称是“专业哺乳顾问”，一个群里有三四百成员。

杨桃说，当她还是“小白”阶段，妈妈群确实挺管用，乳腺发炎了怎么办、宝宝为什么无端哭闹、身上怎么多了几个红点，总要到妈妈群求教一番，而群里的热心妈妈，也总会给出靠谱的建议。

除了时不时有玩拼多多的宝妈求大家帮“砍一刀”以外，没觉得有啥问题。

都说要“赢在起跑线”，其实，新手妈妈的焦虑，是从给宝宝喂第一口奶开始的。时间久了，她发现群里也有鄙视链：全母乳喂养的自然高人一等，混合喂养的妈妈只恨自己不是“奶牛”，整天询问如何追奶；而每当有个喂奶粉的妈妈说宝宝身体不差，自己也轻松，总会有几个妈妈跳出来冷嘲热讽。在她们眼里，只有母乳是最棒的，如果不能实现全母乳喂养，一定是妈妈偷懒。

每当群里有妈妈抱怨上班背奶太辛苦，或者有妈妈已经被确诊生病，医生建议暂停母乳喂养，还是有妈妈会给她们打气：“再坚持一阵，宝宝的口粮最重要！”这让她瞠目结舌。

不久，她的宝宝在四五个月时睡眠倒退，从小睡神变成小睡渣，一个晚上醒好多次。她不得已去群里求助。没想到，这一下“炸”出很多同病相怜的妈妈。有过来人还说：到幼儿园就好了！

她当场被吓到，于是转投了另一个付费的睡眠群。这个群里的妈妈眼里，孩子的睡眠比天还大，自主入睡才是最好的。终于，受不了群里的妈妈得瑟孩子一觉到天亮，自己却每天黑眼圈，她忍无可忍退出了群。

随着宝宝一天天长大，喂养和睡眠问题都一一理顺，她才发现自己之前的担心都是多余的。说到底，只要大方向不错，养育孩子就是静待花开的过程。

而她和母乳群妈妈的蜜月期也没维持太久。群里不停地有妈妈加她，通过后才发现都是微商，销售着专供朋友圈的纸尿裤、外贸原单童装、看似高大上的“智能机器人”，还有的妈妈直接把她拉进“买买买群”，整天在群里发来各种团购信息。

终于，她拒绝了来自群里的任何好友添加请求，也把之前加的宝妈一一拉黑。这下，她的世界终于安静了。