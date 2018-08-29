引导高校走内涵式发展道路

近日，教育部、财政部、国家发展和改革委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》。针对《意见》内容，记者采访了教育部学位管理与研究生教育司负责人。

近日，教育部、财政部、国家发展和改革委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》。针对《意见》内容，记者采访了教育部学位管理与研究生教育司负责人。

“双一流”建设如何走好内涵式发展道路

“双一流”建设是党中央、国务院作出的重大战略决策。自2016年启动以来，各地各高校全面积极务实推进，“双一流”建设呈现出良好态势，为加快建设打下了良好基础。

在教育部学位管理与研究生教育司负责人看来，内涵式发展的核心是坚持中国特色世界一流，主线是服务需求提高质量，根本任务是立德树人。

“一是坚持社会主义办学方向，落实培养社会主义建设者和接班人根本任务。二是在思想政治教育、人才培养体系构建、学科布局和高校整体建设上，突出育人为本、质量先行。三是对接需求、服务需求。在服务需求中形成优势、办出特色。四是创新体制机制，探索高校内部办学模式的重构、优化各种办学要素，充分激发各类人才积极性创造性和高校内生动力。”该负责人说。

如何培养一流人才

“培养多层次多类型的一流人才，不断提高人才培养质量，是‘双一流’建设的落脚点。”该负责人指出，学校整体建设和学科建设，都要紧紧围绕立德树人根本任务，不断提升人才培养能力来开展。

如何通过“双一流”建设引导高校落实好培养社会主义建设者和接班人根本任务？

该负责人表示，一是加强党的领导，将思想政治工作体系贯穿人才培养全过程，形成高水平人才培养体系。二是建设高素质教师队伍，加强师德师风建设，改革编制和岗位管理制度，推进教师职称评审制度和考核评价制度改革，更加突出教学一线要求。三是强化育人的制度保障，优化人才培养的规模和结构，推进高层次人才供给改革，以培养一流人才作为教学体系、科研体制、人事制度、管理体制等各项改革的根本出发点。四是突出学科育人功能，强调科教融合产学结合育人、学术实践育人和创新创业教育。五是率先确立建成一流本科教育目标，强化本科教育基础地位，把一流本科教育建设作为“双一流”建设的基础任务，加快实施“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0，建成一批一流本科专业。

“需求是推动建设的源动力。”该负责人指出，建设高校要主动对接国家和区域重大战略，完善以社会需求和学术贡献为导向的学科专业动态调整机制。同时要推进高层次人才供给侧结构性改革，优化不同层次学生的培养结构，适度扩大博士研究生规模，加快发展博士专业学位研究生教育。有关部门将建立健全高等教育招生计划动态调整机制，实施国家急需学科高层次人才培养支持计划，探索研究生招生计划与国家重大科研任务、重点科技创新基地等相衔接的新路径。

如何以学科为基础加快“双一流”建设

在该司负责人看来，首先，明确学科建设的内涵是人才培养、学术团队、科研创新“三位一体”，必须突出人才培养、原始创新和影响力的核心任务；其次，尊重学科建设规律、构建体系，强化优势、突出特色，不能把学科特色简单等同于学校特色或中国传统特有的学科特色；再其次，拓展学科育人功能，以学科建设为载体，强化科研育人、实践教育和创新创业教育；最后，强调学科带头人引领作用，注重打造衔接有序、结构合理的高水平人才团队和梯队。

如何促进学科交叉融合？该负责人表示，要以需求为目标，以问题为导向，以科研联合攻关为牵引，依托科技创新平台、研究中心等，整合多学科人才团队资源，组建交叉学科，促进哲学社会科学、自然科学、工程技术之间的交叉融合。此外，还要立足学校办学定位和学科发展规律，打破壁垒，促进基础学科、应用学科交叉融合，培植新的学科生长点。

“双一流”建设成效该怎样评价

“‘双一流’建设应坚持把立德树人成效作为根本标准，坚持多元综合性评价，以人才培养、创新能力、服务贡献和影响力为核心要素，探索建立中国特色综合评价体系。”该负责人说，在具体实施上应将定性和定量、主观和客观相结合，学科建设与学校整体建设评价并行，充分考虑不同学校和学科特点，重点考察建设效果与总体方案的符合度、建设方案主要目标的达成度、建设高校及其学科在第三方评价中的表现度。具体的评价指标体系和办法目前还在研究制定当中。

“‘双一流’建设是一项长期任务，也是一项系统工程。下一步将积极构建协同推进机制和合力支持建设格局。”该负责人介绍，一是将加强横向协同，以高校为主体，聚合地方、部门、行业、产业、社会各主体力量，形成建设合力。二是要加强纵向协同，落实高校建设主体责任和办学自主权，解决建设难点和堵点问题。