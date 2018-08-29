校外培训热当吃什么“退烧药”

近日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》（以下简称《意见》），针对当前校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训、超标培训等突出问题，从规范校外培训机构的关键环节入手提出了明确设置标准、依法审批登记、规范培训行为等一系列措施，对于推动各地加强校外培训机构日常监管、规范校外培训市场秩序、减轻学生过重课外负担具有重要意义。

近日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》（以下简称《意见》），针对当前校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训、超标培训等突出问题，从规范校外培训机构的关键环节入手提出了明确设置标准、依法审批登记、规范培训行为等一系列措施，对于推动各地加强校外培训机构日常监管、规范校外培训市场秩序、减轻学生过重课外负担具有重要意义。

事实上，这份《意见》的背后凝聚了社会各界的心血。自今年2月四部门联合下发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》以来，为了摸清校外培训市场及机构现状，十三届全国政协成立了专题调研组，赴各地实地调研，召开多场次专题研讨会。就在《意见》印发前举行的十三届全国政协第六次双周协商座谈会上，多位全国政协委员、专家学者就“解决中小学生课外负担重问题”，展开了一次集中“会诊”，提出了不少建设性意见和建议。

校外培训为何“高烧不退”

北京一所知名小学五年级学生张华（化名）刚和校外补习数学的老师道别，就被妈妈连拉带拽地匆忙送到了另一家机构的英语培训班。

张华说：“每天从学校放学后，我都要去上培训班，每天回家都很晚。”

实际上，不少中小学生和张华的情况相似。中小学生课外负担重，是近年来社会广泛关注的一个痼疾，也是牵动社会敏感神经的一个难题。党中央、国务院也高度重视中小学生课外负担重问题。十三届全国政协教科卫体委员会专题调研组已先后前往北京、湖南、安徽调研，召开19场座谈会。

在协商座谈会上，全国政协教科卫体委员会主任、教育部原部长袁贵仁介绍，经过密集调研，委员们认为，解决中小学生课外负担重问题是一个复杂性、艰巨性、长期性的任务，需要在各级党委领导下，政府主导，构建学校教育、家庭教育、社会教育“三位一体”的育人体系，综合治理、疏堵结合，深化改革，精准施策。