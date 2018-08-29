毕业生服义务兵役退役可接受成人教育

东省为鼓励大学毕业生服兵役和“下基层”提高军队素质和改善基层干部结构，落实国家成人本科教育优惠政策，按照教育部《普通高职（专科）毕业服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受成人本科教育招生办法（试行）》

南方网讯 日前，教育部《普通高职（专科）毕业服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受成人本科教育招生办法（试行）》。符合条件的应于2019年1月4日至5日报名。

广东省为鼓励大学毕业生服兵役和“下基层”提高军队素质和改善基层干部结构，落实国家成人本科教育优惠政策，按照教育部《普通高职（专科）毕业服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受成人本科教育招生办法（试行）》（教学厅〔2009〕6号）要求，制定本实施办法（试行）。

一、招生院校

具有成人本科高等学历教育资格的普通高校和独立设置的成人高校（以下简称成人高校），且2018年有专升本层次招生计划的本省成人高校均可招收符合条件的免试生。

二、招生计划

招生计划由教育部单独下达。成人高校可根据考生报考情况和本校实际自行确定各专业招生人数，各校招收本科免试生的专业包含在广东省招生办公室向社会公布的《广东省成人高等学校报考须知及招生专业目录》的第一批专科起点本科招生专业中。考生报名时可在广东省成人高考报名系统查询相关的招生院校和专业。

三、招生范围、条件

具有普通高职（专科）毕业学历的退役士兵，以及参加下基层等项目服务期满并考核合格的人员。经本人申请，地级市招生办审核报名资格，招生学校审核后报广东省招生办公室批准，可免试进入成人高校本科教育学习。学习方式为业余学习，在校学习时间一般为2年半。下基层项目包括“选聘高校毕业生到村任职”（2008年起，服务期限2-3年）、“三支一扶”（支教、支农、支医和扶贫，2006年起，服务期限2-3年）、“大学生志愿服务西部计划”（2003年起，服务期限1-2年）、“广东省大学生志愿服务山区计划”（2003年起，服务期限1-2年）、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”（2006年起，服务期限3年）。

四、报名时间、办法、方式

报名时间：2019年1月4日至5日。

报名办法：凡符合招生条件的考生，持身份证、普通高职（专科）毕业证、士兵退役证或分别由国家及地方相应政府部门颁发的有关项目考核合格证（及复印件）到地级市招生办公室办理报名手续。报名时服义务兵役退役士兵持“退役证”；“选聘高校毕业生到村任职”人员持省组织部门颁发的“期满考核合格证书”；“三支一扶”人员持广东省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书；“大学生志愿服务西部计划”服务期满且考核合格的人员持全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的“志愿服务证”；“广东省大学生志愿服务山区计划”服务期满且考核合格的人员持山区计划广东省项目管理办公室（广东省青年志愿者行动指导中心代章）颁发的“志愿服务证”；“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员持省教育厅颁发的“期满考核合格证书”。市招生办（考试中心）负责对考生所提交材料进行验证。

报名方式：考生报名采用网上报名、报名现场信息确认的办法。网上报名及现场确认时间为2019年1月4日-5日，考生报名网址：http://www.ecogd.edu.cn/cr，正式报名网址：http://www.ecogd.edu.cn/crzb。考生本人须在地级市招生办公室报名现场办理信息校对、电子摄像、毕业证验核、退役证及有关项目考核合格证验核、缴费等手续。专科毕业证验核按照2018年成人高校招生专升本考生学历验证要求进行。

五、报名审核及录取

报名审核及录取：地级市招生办公室对考生提交的国家及地方相应政府部门颁发的有关项目考核合格证及专科毕业证、退役证进行认真审核，招生办负责人及审核工作人员要在考生提供资料的复印件上签名、加盖公章。审核通过的考生报名材料（含确认后的报名表、项目考核合格证复印件、专科毕业证复印件、退役证复印件）汇总后，由地级市招生办公室于2019年1月9日前报送广东省招生办公室，再由广东省招生办公室复核后通知各有关成人高校。各成人高校按招生计划及报名人员填报的志愿确定拟录取名单，并于2019年1月11日至12日登录成人高校网上录取系统办理录取手续。未被录取的由广东省招生办公室调剂到其他志愿高校录取。成人高校根据广东省招生办公室审核批准后的录取名单发放录取通知书。

六、新生入学

免试录取的成人本科教育新生和2018年成人高考新生统一于2019年春季入学。新生入学后，招生学校要对已报到新生进行复查，对弄虚作假的考生，一经查实，由招生学校取消入学资格，并报广东省招生办公室备案。

（广东省教育考试院）