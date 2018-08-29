广东省2018年成人高考报名9月1日开始

今年我省成人高考报名9月1日开始。报名时间分两个时段，其中网上报名时间：9月1日～5日，现场信息确认时间:9月6日～9月10日。逾期者将无法办理报名手续。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员 粤考宣）记者从广东省教育考试院获悉，今年我省成人高考报名9月1日开始。报名时间分两个时段，其中网上报名时间：9月1日～5日，现场信息确认时间:9月6日～9月10日。

省教育考试院相关负责人提醒广大考生一定要在规定的时间报名，逾期者将无法办理报名手续。广东省教育考试院的报名网址：http://www.ecogd.edu.cn/cr。考生网上报名后，必须在规定的时间内到报考所在地市招生办公室（考试中心）指定的报名点办理报名信息确认手续。

一、报考条件

1．高中起点升本科（下称高起本）或高中起点升专科（下称高起专）的报考条件：具有高中毕业文化程度。考生凭高级、中等教育学校毕业证或同等学力证明报考，高级、中等教育学校在校学生包括应届毕业班学生不得报考。

2．专科升本科（下称专升本）报考条件：已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书（以下统称专科毕业证书）。

经广东省招生委员会核准录取的成人高等学校应届专科毕业生（指2019年3月31日前可取得专科毕业证书的考生）可报考我省成人高等学校（不含外省高校在我省设立的函授站）。报名时需交验经广东省招生委员会核准的高等学校新生录取名册复印件及学校出具的各科成绩（每科具体分数）合格证明材料；参加自学考试且已获得专业考试计划规定的全部课程合格成绩，符合毕业条件，但未领取毕业证书的自学考试毕业生可以报考成人高等学校专升本，报名时须交验省自考办出具的各科成绩合格、毕业审核工作正在进行中的证明。

二、网上报名和缴费

（一）按时登录网站。考生须在9月1日～5日自行上网登录广东省教育考试院成人高考报名网址（http://www.ecogd.edu.cn/cr）。

（二）输入报考基本信息。报名前，考生须在网上仔细阅读考生须知，了解报名流程、考试要求、招生院校及专业（不含专业计划数）和注意事项，阅读后要签订《广东省2018年成人高校招生统一考试诚信考试承诺书》，然后在网上输入本人报考基本信息。省教育考试院提醒广大考生在网上报名时自行录入基本信息的时候应该按照网页提示填写相关内容，考生须填写的基本信息内容包括姓名、性别、出生年月、身份证号码、报考类别、考生类别、考试科目组、通讯地址、邮政编码、联系电话、个人密码、选择考试的县（区）地点和院校及专业志愿等。

（三）绑定手机号码。在广东省教育考试院官微小程序上使用考生报名号登录采集考生本人照片（相片上传不成功的考生，可以到报名点确认现场进行补摄像）。

每名考生须绑定一个手机号码（即一个手机号只能用于一个考生绑定），作为报考信息确认、接收考试成绩、录取结果等信息的工具，考生务必确保绑定本人手机。绑定非本人手机，造成的一切后果由考生本人承担。

（四）网上交费。未交纳报考费的人员不予报考，不编排考场。报考费一旦交纳，不予退还。

三、报考专升本考生须学历验证

报考专升本考生，须进行在线验证，其学历在线验证结果分为“通过”、“不通过”两种。学历在线验证结果为“通过”的，考生可以参加专升本考试，学历在线验证结果为“不通过”的，考生须及早在教育部学信网（https://www.chsi.com.cn/xlrz/index.jsp）上申请专科学历认证，并凭其出具的“中国高等教育学历认证报告”，于10月17日前向地级市招生办公室提交验证结果。学历验证“不通过”的且未能按时向地级市招生办公室出具“中国高等教育学历认证报告”的考生，不予发放准考证，不安排考试。特别提醒，报考专升本考生在线验证结果为“不通过”的，考生在申请专科学历验证的同时，也须在规定时间（9月6-10日）内，到报名点现场采集指纹信息并确认报名，逾期不予报考。交纳了报考费的考生可保留报考资格至10月17日。考生现场确认报名时，还须交验专科毕业证书原件及复印件。

报考专升本且尚未取得成人高校专科毕业证书的应届专科毕业生须进行专科学籍在线查验，预计毕业时间应在2019年3月31日之前。专科应届毕业证生必须在报名系统“专科学籍查验”模块中，输入本人身份证号码和姓名，自行进行专科学籍查验，由系统反馈验证结果。验证结果分“通过”和“不通过”两种。学籍查验“不通过”的，不予报考。

考生凭假证或其他不符合报考条件的证件报名的，何时发现，何时取消考生的报考或录取资格，由此产生的后果由考生本人负责。

四、网上志愿填报

考生报名时须同时填报志愿。专升本考生可填报两所院校志愿；高起本考生可填报一所院校志愿；高起专考生可填报脱产班两所院校志愿、非脱产三所院校志愿。

五、现场确认

考生网上报名后，必须在规定的现场信息确认时间（9月6-10日）内到所在市招生办公室（考试中心）指定的报名点办理现场报名手续，确认报名资格，包括校对信息、指纹采集等。考生报名信息一经签名确认，所有信息任何人不得更改。

现场确认报名时，符合免试和录取时加分投档条件的考生，还应交验有关证书原件和复印件，并填写《广东省成人高校招生录取照顾对象登记表》；获得“全国劳动模范”、“全国先进工作者”称号和“全国‘五一’劳动奖章”获得者申请免试入学，须提供本人申请并出具相关证书或证明；普通高职（专科）毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满并考核合格后，申请免试接受成人本科教育，须提供本人申请并出具相关证书或证明；申请免试入学的优秀运动员需交验本人申请书和省体育行政部门出具的《优秀运动员申请免试进入成人高等学校学习推荐表》；申请加分投档的运动健将和武术项目武英级运动员、一级运动员称号获得者，还需出具省级体育行政部门的运动成绩证明；自主就业的退役士兵需交验由安置地县（市、区）以上退役士兵安置工作主管部门开具的相关证明；符合扶贫开发重点县和山区县照顾政策的考生，报名时需交验本人户口簿原件及复印件。

省教育考试院提醒符合加分及免试条件的考生一定要在报名期间内提交相关材料。考生对现场确认报名有何问题，请直接拨打当地市招办服务电话咨询。

六、准考证打印

10月19日起，考生凭考生号和密码可登陆成人高考报名系统打印准考证。

（广东省教育考试院）