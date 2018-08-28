论文之外，他们这样毕业

毕业论文几乎是所有大学生的共同经历，但是在一些高校，毕业论文已经不是唯一的毕业方式，毕业设计、毕业作品等让大学生们有了更多的选择。但是，也有专家指出，虽然论文这种毕业考核形式有些单一，但它仍然是考察一个学生的学术水平的重要量化标准，其他的毕业方式或许会降低毕业难度，让大学文凭变得更“水”。

毕业论文几乎是所有大学生的共同经历，但是在一些高校，毕业论文已经不是唯一的毕业方式，毕业设计、毕业作品等让大学生们有了更多的选择。但是，也有专家指出，虽然论文这种毕业考核形式有些单一，但它仍然是考察一个学生的学术水平的重要量化标准，其他的毕业方式或许会降低毕业难度，让大学文凭变得更“水”。

摆脱论文“禁锢”，不一样的毕业方式

在不久前的毕业季，当别的同学忙着写论文的时候，河北某高校毕业生郑宇一直忙着画CAD图纸，设计属于自己的交通枢纽。他所学的专业是交通工程，他的毕业方式是完成一个道路的整体设计，包括路线设计和纵断横断、路面路基等。

和论文相比，郑宇认为毕业设计这种方式更加灵活。

“刚得知可以做毕业设计的时候，好多人都觉得毕业设计容易一点。因为它没有一个特别标准的规定，只要做出来一个东西，全程知道怎么做的，一些重点的参数能给老师说出道理就可以通过。论文的话，可能卡得比较死，包括一些比较死板的通过率和死板的格式等。”郑宇说。

事实上，很多高校就开展了类似的尝试，除了设计类专业普遍以毕业设计为主要毕业方式，温州大学为鼓励学生创业，可以用创业成果来代替毕业论文；在浙江工商大学，由学生独立完成并已在公开出版的专业学术刊物上发表，字数在3000以上的论文，经评审推荐可替代毕业论文。

此外，一些学生在学校时取得的荣誉也可替代毕业论文。在一些理工科学校，学生在校期间获得发明专利授权的，可以与毕业论文等值替换，引导学生将发明创造申请专利保护。在华东交通大学软件学院，符合一定条件的正式发表的论文、学科竞赛作品、创新项目、专利等科研作品，可以替代本科毕业论文和毕业设计。

不写论文就毕业，有时也不轻松

不写论文就毕业，这在不少人眼中都是十分省心的一件事。然而，不少大学生表示，不用写论文并不代表很容易毕业，其中需要付出的心血有时比写一篇毕业论文要多。

湖南省某校毕业生曹威告诉中国青年报·中青在线记者，做一个毕业设计难度还是挺大的。

“我是学产品设计的，完成一个毕业作品需要画草图、手绘图，软件建模，最后拿到工厂去做成品。我的成品是一个成熟的灯具，市面上能够买到的那种。我觉得压力还挺大的，因为做设计本来就压力比较大。需要不停地发掘灵感，要构思，这个过程是很痛苦的。”曹威说。

曹威表示，“我跟其他专业的同学交流的时候，他们也会觉得我们这个方式比较繁琐。有些专业只需要写一篇论文就行了，虽然这篇论文可能写得比较专业，不停地去修改，但他们只用写一篇文章。我们不仅要做东西，要画图，还要写这个说明书，工作量是挺大的。”

而在北京市某高校学习广播电视专业的研究生卓然看来，完成一个毕业作品需要克服的困难是多方面的。

“对于我们这个专业来说，还是毕业作品的含金量高一些，毕业论文写出来其实价值不大。作品都是两个人组队完成。这需要两个人分配任务，合作推进。之前拍片子经常出现两个人合作不愉快的事情，我们那年的毕业作品也有很多人是不欢而散的，所以我还是选的论文。”卓然说。

北京市某高校新媒体专业的毕业生李川表示，完成一个毕业作品有很多不可控因素。

“论文可以完全由你自己控制进度的，但是作品不一样，你会根据你需要的环境，或是时间点等变化，可控的范围是有限的，而且体量比较大，就会挺累的。我们当时是3个同学要一起完成一个纪录片，当时我们老师还开玩笑说，‘要不要我给你毙两篇论文，让论文被毙掉的同学也过来参与你们的作品’。”李川说。

多样化毕业方式应依据专业评估

对于出现的替代毕业论文的多种毕业方式，有专家表示，这是学校面对一些特殊现实情况的具体应对方法。

对于学校进行的探索，华东交通大学软件学院副院长张利华在此前接受媒体采访时表示：“有些学生在平常的培养过程中，表现出了比较强的创造能力和创新潜质，如果按照一般要求对学生进行培养，实际上不能够充分激发他的创新潜能。因此我们考虑给这样的学生一种独特的培养方案，让科研作品替代毕业论文。”

相对毕业论文来说，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，不能将毕业设计、科研成果或者创业项目简单理解为标准的放松。“如果毕业设计的水平和质量是高的，同样不会比毕业论文差。只要在专业评价范围内，学生是做的很优秀的、有创新的，那么就不能否认他的创新。其实毕业设计或者其他的方式都可以用论文来体现，所以把这两个方式过于划清界限就过于简单了”。

储朝晖表示，从国外高校来看，现在所应用的学分加毕业论文的形式其实和国内的大形势还是很相似的，对于一些新的毕业方式来说，并不是很常见。他表示：“对于毕业考核方式，国外高校都是由高校内部来把控的。毕业方式与高校教学质量、声誉息息相关，所以各个高校都注意严格把关，如果放松一点，质量就会下滑，质量下滑就会影响招生。”

储朝晖认为，毕业论文替代方式的发展和推广要有一个大的前提，就是要在专业的评价把控范围内。“据我了解，高校并不是把毕业论文完全替换，而是无刚性要求有毕业论文。这种方式要有一个前提条件，就是这个过程是经过专业程序的，而不是行政领导作出的决定，需要让这个学校的相关学术委员会进行评估和决定”。

（文中学生均为化名）