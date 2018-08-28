浙大有位被科研“耽误”歌手之路的教授

在浙江大学，有一位“被科研耽误的歌手”，他在“中国原创音乐基地”网站有自己的主页，浏览量高达百万。 这个暑假，《自然》子刊《细胞发现》在线发表了关于物种间造血图谱差异的最新成果，他是该论文的通讯作者之一。

在浙江大学，有一位“被科研耽误的歌手”，他在“中国原创音乐基地”网站有自己的主页，浏览量高达百万。

这个暑假，《自然》子刊《细胞发现》在线发表了关于物种间造血图谱差异的最新成果，他是该论文的通讯作者之一。而在此之前，他率队绘出世界首张哺乳动物细胞图谱，发表在国际顶级期刊《cell》（《细胞》）上。

“通过科学研究为人类作贡献，对于我来说比当一名歌手更有意义。”昨天，35岁的郭国骥对钱江晚报记者说。

昨天，钱报记者在网易云音乐上听了他作曲和演唱的《沁园春·雪》，曲调优美激昂，嗓音干净清澈。

《当白羊爱上天蝎》、《大学》、《友爱》、《期待》……郭国骥在“中国原创音乐基地”网站上发布了多首创作录制的原创音乐，其主页的浏览量高达百万。其中，《当白羊爱上天蝎》一曲的点击量已突破50万人次。

早在武汉大学读本科时，他就曾参加过“武汉高校原创音乐比赛”并晋级总决赛，闯入了十强。后来，曾有演艺公司找他签约。熟悉他的朋友经常会调侃，明明可以进入娱乐圈当原创歌手，却偏偏要把学术做得这么好。

郭国骥觉得自己是中国应试教育的一个成功案例。

从小开始，他就很少有周末玩乐时间。从周一到周日，他要么去参加各类培训班，要么去比赛。即使到了大学，他也充分利用周末时间参加英语培训。

在郭国骥看来，应试教育也有其优势。“考试可以更好地约束自己，从而把知识学得更扎实。至于灵感、创意、兴趣，很多时候是在拥有了扎实基础之后，自己领悟的。”

郭国骥并非是那种死读书的学生。读大学时，他在保持优异成绩的同时，组建了话剧团，担任学生会的文艺部长，并组乐队玩起了民谣。

正因为这些丰富的经历，郭国骥在大学毕业时拥有了更多的可能性：进军娱乐圈成为一名歌手、留校工作或继续深造。

“选择学术道路的原因主要有两点：一是科学对人类的贡献更大；二是音乐这条路异常崎岖，能否抵达巅峰存在较大的不确定性。”他选择了科研，并赴新加坡继续深造，之后又到美国哈佛大学求学，“在尝试过很多事情后，作出的决定更为理性，也符合自己性格。”

他喜欢钢琴和吉他，曲风则偏爱流行和中国风。在工作之余，郭国骥会去摆弄吉他，弹一弹、唱一唱，“既是一种放松，也是满足自己的心头好”。

“音乐会给我的工作带来一定帮助，为我提供创新的灵感。”郭国骥说。

事实证明的确如此。

2014年，31岁的郭国骥走上了浙江大学的讲台，一入职便获得了正教授资格。

“刚进浙江大学时，中国的单细胞系统生物学研究水平在国际上并不是很出色。特别是在高通量单细胞测序领域，国内尚属空白。”郭国骥介绍，以往生命细胞分析是群体分析，并不能精准剖析每个细胞。如今通过分析单个细胞，能对每个细胞进行表述。

郭国骥的团队自主开发了一套完全国产化的icrowell-seq高通量单细胞测序平台，对来自小白鼠近50种器官组织的40余万个细胞进行了系统性地单细胞转录组分析。

世界第一张哺乳动物细胞图谱，其重要性在郭国骥看来就如同第一张化学元素周期表。“这张图谱将哺乳动物的细胞种类都列举出来，对发现细胞命运决定的根本机制非常重要。”

“我觉得，未来十到二十年生物医学的爆发期快要来了。”郭国骥期待团队绘制出属于华人自己的细胞图谱。