38所高校毕业生买房给补贴 留人还要留心

物质只是基础，“补贴”也只是尊重人才并留住人才的一种方式而已，要积极保证但不必过于依赖。

物质只是基础，“补贴”也只是尊重人才并留住人才的一种方式而已，要积极保证但不必过于依赖。

石家庄市将在今年第四季度展开实施2018年度“名校英才入石”计划。38所高校的毕业生到石家庄市工作之日起5年内，可享受每月1000元的房租补助，累计6万元。在市域内购买首套自用商品房和存量房的，不受住房限购政策限制，市财政分别给予博士6万元、硕士3万元的一次性购房补贴。

今年4月，石家庄就曾发布人才政策，符合条件的本科生可获购房补贴5万元。现在的最新人才政策，又明确了38所高校毕业生的住房和购房补贴福利，还对硕士和博士在只限高校不限其他条件的情况下，进行相应的购房补贴。如此可见，石家庄人才政策的蛋糕越来越大，顾及的人才群体也在扩大，这也将增加石家庄对人才的吸引力。

现在，不只是石家庄，很多一二线城市都加入了“人才补贴”大战之中。因为这些城市都清楚，人才是一个城市的灵魂，拥有更多人才，也就意味着更有前景的未来。就拿石家庄来说，与“人才补贴”相对应的 “名校英才入石”计划，以及之前的百名高精尖人才引领计划、千名急需人才支持计划和万名青年人才储备计划，充分演绎了现代社会赋予人才该有的地位。

期待各地的“人才补贴”政策，未来能逐渐惠及更多群体，为城市发展提供源源不断的动力。但也要明白，物质只是基础，“补贴”也只是留住人才的一种方式而已。真正尊重人才、留住人才的举措，不仅要用钱，还得走心，比如在“服务层面”加码，给人才的生活工作提供更多便利。让人才真正把心安下来，城市自身才不必被抢人才大战的“烧钱戏码”消耗。

另外，“尊重人才价值”也不能过于片面。比如，补贴福利与服务只针对名校生，或者博士、硕士等学历水平相对高级的人才，或只针对那些给社会发展有直接或显性效果的人才，而忽视了那些间接或相对隐性的人才。说白了，对于本科生乃至专科生，以及其他层面的各种实践人才等，都要在尊重的基础上，给予积极的现实保障。让所有人才都能在城市安居乐业、安心奋斗，是社会的追求，更是对“尊重人才价值”的真正践行。