南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

38所高校毕业生买房给补贴 留人还要留心

2018-08-28 07:32 来源：中国青年报
字号减小 字号增大

　　物质只是基础，“补贴”也只是尊重人才并留住人才的一种方式而已，要积极保证但不必过于依赖。

　　石家庄市将在今年第四季度展开实施2018年度“名校英才入石”计划。38所高校的毕业生到石家庄市工作之日起5年内，可享受每月1000元的房租补助，累计6万元。在市域内购买首套自用商品房和存量房的，不受住房限购政策限制，市财政分别给予博士6万元、硕士3万元的一次性购房补贴。

　　今年4月，石家庄就曾发布人才政策，符合条件的本科生可获购房补贴5万元。现在的最新人才政策，又明确了38所高校毕业生的住房和购房补贴福利，还对硕士和博士在只限高校不限其他条件的情况下，进行相应的购房补贴。如此可见，石家庄人才政策的蛋糕越来越大，顾及的人才群体也在扩大，这也将增加石家庄对人才的吸引力。

　　现在，不只是石家庄，很多一二线城市都加入了“人才补贴”大战之中。因为这些城市都清楚，人才是一个城市的灵魂，拥有更多人才，也就意味着更有前景的未来。就拿石家庄来说，与“人才补贴”相对应的 “名校英才入石”计划，以及之前的百名高精尖人才引领计划、千名急需人才支持计划和万名青年人才储备计划，充分演绎了现代社会赋予人才该有的地位。

　　期待各地的“人才补贴”政策，未来能逐渐惠及更多群体，为城市发展提供源源不断的动力。但也要明白，物质只是基础，“补贴”也只是留住人才的一种方式而已。真正尊重人才、留住人才的举措，不仅要用钱，还得走心，比如在“服务层面”加码，给人才的生活工作提供更多便利。让人才真正把心安下来，城市自身才不必被抢人才大战的“烧钱戏码”消耗。

　　另外，“尊重人才价值”也不能过于片面。比如，补贴福利与服务只针对名校生，或者博士、硕士等学历水平相对高级的人才，或只针对那些给社会发展有直接或显性效果的人才，而忽视了那些间接或相对隐性的人才。说白了，对于本科生乃至专科生，以及其他层面的各种实践人才等，都要在尊重的基础上，给予积极的现实保障。让所有人才都能在城市安居乐业、安心奋斗，是社会的追求，更是对“尊重人才价值”的真正践行。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第287期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235