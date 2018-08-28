高薪兼职刷单？警惕先给甜头后坑钱

近期，以网络兼职刷单为名，利用QQ等网络通信工具进行诈骗的案件频发。仅湖北省襄阳市今年以来就发生刷单诈骗案件200余起，涉案金额180余万元。警方提醒，警惕网络高薪兼职刷单先给甜头后坑钱的骗局。

近期，以网络兼职刷单为名，利用QQ等网络通信工具进行诈骗的案件频发。仅湖北省襄阳市今年以来就发生刷单诈骗案件200余起，涉案金额180余万元。警方提醒，警惕网络高薪兼职刷单先给甜头后坑钱的骗局。

近年来，随着互联网的发展，网络兼职成为新一代年轻人赚钱的一种途径，同时也让一些不法分子钻了空子。今年５月，湖北省襄阳市公安局襄州分局刑侦大队接到峪山镇群众其报警称，在网上兼职刷单被骗9.4万元。经询问，此前，尚某某在微信朋友圈看到一条网络高薪兼职刷单广告，随即与客服QQ联系。客服首先给尚某某派发了一个100余元的红酒购买任务，称完成任务后会有10元佣金。尚某某按照客服指令，很快完成了购买红酒刷单任务并收到了佣金。此后，网店客服又连续多次给尚某某派发购买任务，购买金额也逐渐提高，并以任务超时、重复购买等为借口，先后骗取尚某某9.4万元，后将尚某某QQ号码拉黑。

通过尚某某这一线索，民警串并了19起刷单诈骗同类案件，受害人涉及湖北、山东、浙江、广东等地。通过近3个月循线追查，襄阳警方近日成功侦破该兼职刷单电信诈骗案，打掉兼职刷单诈骗团伙两个，抓获犯罪嫌疑人12名，冻结涉案现金1000余万元。

警方介绍，诈骗分子通常设置虚假网络购物平台，利用招聘网站、兼职QQ群等途径发布兼职刷单虚假信息，要求受害人拍下商品并付款，随后返还购物款并支付一定数额的佣金。诈骗分子在受害人完成前几单任务后会很快发放佣金，以此获取受害人信任，之后再以高额报酬为诱饵，诱使受害人继续刷大单。随着受害人刷单数量和金额的增加，诈骗分子便以系统、网络等问题为由拒返本金及佣金，并要求继续交易才能返还，进而一步步诈骗钱财。

警方提醒，切勿相信网络高薪兼职刷单谎言，一旦发现上当受骗，应当及时报警。