建设一流大学和一流学科，是党中央、国务院做出的重大战略决策。2016年，我国启动“双一流”新一轮建设以来呈现良好态势，但调研也发现，个别高校在建设方向、建设重点等一些关键问题上还把握不准，不同程度存在认识不深、思路不清、机制不明、措施不强等情况。

建设一流大学和一流学科，是党中央、国务院做出的重大战略决策。2016年，我国启动“双一流”新一轮建设以来呈现良好态势，但调研也发现，个别高校在建设方向、建设重点等一些关键问题上还把握不准，不同程度存在认识不深、思路不清、机制不明、措施不强等情况。

近日，教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），进一步明确建设高校的责任主体、建设主体、受益主体地位，引导高校深化认识，转变理念，走内涵式发展道路，确保实现建设方案的目标任务。

加强急需学科专业人才的培养，加大对青年教师教学科研的稳定支持

《指导意见》要求，高校要主动对接国家和区域重大战略，加强各类教育形式、各类专项计划统筹管理，优化学科专业结构，完善以社会需求和学术贡献为导向的学科专业动态调整机制。推进高层次人才供给侧结构性改革，加强国家战略、国家安全、国际组织等相关急需学科专业人才的培养，超前培养和储备哲学社会科学特别是马克思主义理论等相关人才。

在提升科学研究水平方面，实施高等学校基础研究珠峰计划，建设一批前沿科学中心，牵头或参与国家科技创新基地、国家重大科技基础设施、哲学社会科学平台建设；在建设高素质教师队伍方面，建立健全青年人才蓬勃生长的机制，精准引进活跃于国际学术前沿的海外高层次人才，坚决杜绝片面抢挖“帽子”人才等短期行为；在深化国际合作交流方面，加强与国外高水平大学、顶尖科研机构的实质性学术交流与科研合作，建立国际合作联合实验室、研究中心等，选派优秀学生、青年教师、学术带头人等赴国外高水平大学、机构访学交流。

教育部学位管理与研究生教育司负责人介绍，“双一流”建设走内涵式发展道路，核心是坚持中国特色世界一流，主线是服务需求提高质量，根本任务是立德树人。

在突出学科优势与特色方面，国内领先、国际前沿高水平的学科，加快培育国际领军人才和团队，实现重大突破，抢占未来制高点，率先冲击和引领世界一流；国内前列、有一定国际影响力的学科，围绕主干领域方向，强化特色，扩大优势，打造新的学科高峰，加快进入世界一流行列。在中国特色的领域、方向，立足解决重大理论、实践问题，积极打造具有中国特色中国风格中国气派的一流学科和一流教材，加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系、教材体系，不断提升国际影响力和话语权。此外，还要促进基础学科、应用学科交叉融合，促进哲学社会科学、自然科学、工程技术之间的交叉融合，在前沿和交叉学科领域培植新的学科生长点；促进知识学习与科学研究、能力培养的有机结合，促进专业教育与创新创业教育的有机融合；加大对青年教师教学科研的稳定支持力度，着力把中青年学术骨干推向国际学术前沿和国家战略前沿。

探索建立中国特色“双一流”建设的综合评价体系

“双一流”建设，如何引导高校落实好培养社会主义建设者和接班人根本任务？

教育部学位管理与研究生教育司负责人指出，回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想，培养多层次多类型的一流人才，不断提高人才培养质量，是“双一流”建设的落脚点。学校不论整体建设和学科建设，都要紧紧围绕立德树人根本任务、不断提升人才培养能力来开展。

对此，《指导意见》提出了明确要求：加强党的领导，加强思想政治教育，将思想政治工作体系贯穿人才培养全过程、各方面、各环节；把一流本科教育建设作为“双一流”建设的基础任务，加快实施“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0，建成一批一流本科专业；大力培养高精尖急缺人才，多方集成教育资源，制定跨学科人才培养方案，探索建立政治过硬、行业急需、能力突出的高层次复合型人才培养新机制。

教育部学位管理与研究生教育司负责人介绍，建设成效评价对“双一流”建设具有重大导向作用。“双一流”建设坚持把立德树人成效作为根本标准，坚持多元综合性评价，以人才培养、创新能力、服务贡献和影响力为核心要素，探索建立中国特色“双一流”建设的综合评价体系。建设成效评价将定性和定量、主观和客观相结合，有关部门将按建设周期跟踪评估建设进展情况，建设期末对建设成效进行整体评价，并根据建设进展和评价情况，动态调整支持力度和建设范围。