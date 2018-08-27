乐经典，慧人生 卓越教育发布全新大语文课程

8月26日，卓越教育并正式发布“全国第一家1-9年级大语文课程体系”，未来，卓越大语文将往学前阶段和高中阶段两个方向延展，搭建3-18岁大语文课程体系。

8月26日，卓越教育并正式发布“全国第一家1-9年级大语文课程体系”，未来，卓越大语文将往学前阶段和高中阶段两个方向延展，搭建3-18岁大语文课程体系。

发布会现场

“宽广的视野、独立的思想、笃行的力量，是卓越大语文送给孩子最好的礼物，滋养他们向未来生长”，在“大智若语”卓越大语文全新产品发布会现场，卓越大语文创始人陈宏巨用这三个关键词生动诠释了卓越大语文“乐经典，慧人生”的教育理念。

首发全国1-9年级大语文课程体系

记者了解到，卓越教育于2014年就推出卓越大语文课程，该课程致力于激发学生对语文的整体学习兴趣，主要针对小学生。卓越大语文匠心打磨产品，沉淀多年，今天终于以成熟的理念和完整的产品体系与家长学生见面，推出全国第一家1-9年级大语文课程体系。

1-9年级大语文课程体系

“对于孩子人文素养的培养，远不止于此”在发布会上，卓越大语文产品研发负责人、广东省语文特级教师赵卫平介绍到，卓越大语文是全国第一家拥有独立IP的大语文，将卓越大语文总体策划制作的中国首部国学动漫《嘀嗒传奇》的元素继续延伸，融入卓越大语文的教材、课堂、国学动漫、阅读APP等方面，以创新、有趣的方式在孩子和经典之间架起一座桥梁，帮助孩子消除阅读障碍，用经典着色，开自在天地。

此外，发布会上首次对外公布了卓越大语文独创的“四面一体”金字塔模型。透过金字塔课程内容、学习方式、课程形式、保障体系的四面，对金字塔模型内部进行解剖，极大程度上与新课程标准所要求的四大语文核心素养（语言建构与运用，思维发展与提升，审美鉴赏与创造，文化传承与理解）吻合。

经典滋养人生，听“过来人”这样说

本次发布会邀请到北大机器人博士及《中国诗词大会》选手陈更、全球顶尖天文摄影比赛唯一获奖亚洲女性叶梓颐、家族三代从事敦煌壁画修复工作的李晓洋，他们用自己的人生经历和思考，讲述经典阅读给他们带来的宽广的视野、独立的思想和笃行的力量。

宽广的视野：大家、大作、大智慧

“书可以改变人，可以让你成为你想成为的人，它给你日积月累、潜移默化的爱读书的习惯，让你培养你自己，让你成为你自己的导师、教师、形体教练、健身教练，”陈更分享道，“爱看书的人，都有很高很远的精神世界，他往往能够从平凡中生发出不平凡，这是书籍所能带给我们的好处。。”

北大机器人博士及《中国诗词大会》选手陈更

对陈更来说，宽广的视野源于海量阅读、跨领域涉猎以及强大的学习能力。当我们的孩子拥有了宽广的视野，才不惧怕任何时代的剧变。

关于海量阅读，卓越大语文产品研发负责人赵卫平则展示了这样一组数字：“1-6年级领略312位作家、95部名著、361篇名作、149篇课外背诵古诗文的风采。7-9年级，则涉及218位作家、45部名著、424篇名作、68篇课外背诵古诗文……”

精确的数字背后，是卓越大语文1-9年级严密而完整的课程体系。一方面，在经典阅读的选材和数量上，卓越大语文有着严格的标准——大家、大作、大智慧。另一方面，在教学内容上，小学强调知人论世，学习中国文学、外国文学、文言研读、文化博览四大模块内容，帮助孩子拓宽知识面；初中强调披文入情，学习诗赋、词语、散文、小说、文化五大模块内容，追求思维的深度。

独立的思想：思辨探究，批判创造

追极光的女孩叶梓颐，2018年成为Discovery探索频道中国首位签约创作人，2017年全球最权威的天文摄影比赛首位获奖的亚洲女性，她拍摄的星空作品曾被NASA登载。“十年前很少有人想象手机交通可以这么便捷；十年之后也许天文学就变成最炙手可热的专业，火星移民这方面也能得到最大的进展。我们能做的是不断学习，不断给自己设限，让自己拥有接受知识能力的一个人，阅读是跟上时代一个非常好的方式。”

全球顶尖天文摄影比赛唯一获奖亚洲女性叶梓颐

“因为学习成绩一般，又很内向，所以非常不自信。到了高中，参加天文奥赛，老师给我鼓励，才让我走上喜爱天文的道路。”叶梓颐讲道，“其中有部对我影响非常大的书，是星野道夫的《在漫长的旅途中》，它让我为了更多一生一次的景色，坚定地去挑战更多困难与不可能。”

叶梓颐的“独立的思想”，是找到能移植到任何事情上的“自信”。她认为，“自信心的培养和对孩子的尊重，是培养独立思想非常重要的一点。”这正是卓越大语文努力的方向，在兴趣积累、识记理解、分析应用的基础上，引导孩子思辨探究以及批判创造，培养孩子独立的思想。

“己欲立而立人”，卓越大语文不浮躁，不跟风，有态度，全国第一家推出1-9年级大语文课程体系，独创大语文金字塔模型作为卓越大语文的方法论，这恰恰就是独特思想的表现。

笃行的力量：坚定不移，追求理想

“什么是匠心？就是时间”，29岁敦煌壁画修复师李晓洋说道。李晓洋传承着家族的工匠精神，在科技时代，却坚持日复一日和泥巴，用手触摸1700年历史的敦煌壁画，只为了给下一代保存完整的历史文化记忆。

家族三代从事敦煌壁画修复工作的李晓洋

“既然选择了，就要坚持下去，我不再把我的工作当作工作去做，而是把我的工作当作我的事业去做。”支持李晓洋闯出自己的路的，就是笃行的力量。笃，是一心一意，坚定不移，脚踏实地。笃行，就是坚定不移地追求自己的信念与理想。

全新课程开启大语文新时代

纵观整个教育行业，“大语文”概念渐趋成熟，却缺乏完整的产品体系去实现“大语文”的概念。对整个教育行业来说，从概念到产品，这一跳跃，是实现大语文提升孩子人文素质的关键一步，也将意味着大语文新时代的开启。

卓越大语文以经典为入口，着眼孩子终身发展的教育理念、完善的产品体系以及“四面一体”的价值体系，不忘初心、笃行不倦，扎实且系统地将人文经典的价值作用在孩子身上，让人文滋养看得见。

2018卓越大语文，开启大语文新时代，让我们共同期待！