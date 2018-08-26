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校外培训怎么管 北上广三地各有“妙招”

2018-08-26 08:10 来源：人民网
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全国中小学生即将迎来开学。为切实减轻中小学生过重课外负担，国办日前发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，近日，教育部召开新闻发布会对政策予以详细解读，同时，北京、上海、广州三地教育主管部门分别介绍了各地的具体落实措施。

北京：九月底义务教育“校内托管班”全市覆盖

因为三点半放学后孩子无人看管的问题，一些校外培训机构正是由课后托管班演变而来。若干年前，北京市通过政府购买服务的方式已经设立了一批校内课外班，但是一周只有三天、课长一小时，无法满足家长和学生的需求。

北京市教委副巡视员冯洪荣在接受记者采访中表示，今年九月份起北京市将全面推广义务教育“校内托管班”，覆盖星期一到星期五，延续两个小时，即从三点半到五点半左右，主要以体育、艺术、美育为主。针对个别孩子进行个别诊断、答疑、辅导等在校内托管的的范畴内，但绝不允许集体上课。

“校内课后服务对家长和学生是完全免费的，主要通过政府财政补助，老师可以自愿参加且有一定薪酬。教学资源通过三方面来补充，一是引入社会上体育、艺术和美育方面的优质民办机构资源，二是发挥公益组织的力量，可将少年宫打散派驻到各个学校去辅导学生，社会公益组织、大学生志愿者、共青团组织等也可参与，三是鼓励各个学校有特长的老师和管理部门参加。” 冯洪荣介绍，在管理方面，三点半后的校内课后服务和常规的学校管理是两套体系，各个学校将专门建立托管服务管理中心，计划由校长、家长、社会公益组织共等同组成管理委员会。

上海：取缔500余所机构 叫停15个学科竞赛项目

经过三十多年的发展，上海的教育培训市场形成了体量大、类型多的格局，成为了上海市教育事业的重要补充，但也存在着超前拔高开展培训、激化社会焦虑等问题。

上海市教委副主任倪闽景向记者介绍道，上海市自2017年初开展了“培训机构和市场秩序规范整治专项工作”后，目前已取缔了500余所存在严重安全问题或无资质办学的机构，叫停了15个中小学生学科竞赛项目。

对于规范校外培训机构师资的问题，倪闽景说：“中间是有难度的，因为现在要求从事学科类的培训需要有教师资格证，这个比例还是比较低，我们要求两年整改到位，所以培训机构的压力也非常大。”

广州：打造服务校外培训机构的“大众点评”平台

据广州市教育局副局长林洽生介绍，广州市将建立大数据系统，开发“广州市校外培训机构管理信息平台”，运用信息化手段加强日常监督和管理，实现“管准入、管课程、管信用”三位一体，建立健全质量信用公开制度，促进培训机构依法、规范、诚信经营。

“这一平台类似于服务于校外培训机构的‘大众点评’，可以实现查询校外辅导机构资质、在线选课、课后评价等服务，平台对有证有照的合法培训机构免费开放，我们将通过宣传让更多合法机构和家长了解并使用它。一方面，家长想送孩子到校外培训机构学习，可以提前到平台上查询这一机构是否合法，另一方面行政部门和家长作为评价主体，对培训机构进行质量信用打分。长此以往，无证无照的不规范机构就失去了市场空间，预计此平台会为培训市场的规范起到重要的作用。”林洽生介绍道。（郝孟佳 姜虹羽）

编辑： 唐巧燕

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