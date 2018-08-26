2019研招管理规定5个变化，考研的同学快来看

近日，《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》公布。2019年全国硕士研究生招生考试初试时间为：2018年12月22日至12月23日。

近日，《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》公布。2019年全国硕士研究生招生考试初试时间为：2018年12月22日至12月23日。

2019年研招管理规定有哪些变化？考研的同学，且随小编一起看↓↓↓

01准考证更重要

（第二十二条）考生应当在2018年12月14日至12月24日期间，凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印，正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及居民身份证参加初试和复试。

● 就是说，复试的时候考生需要带准考证入场了，小编在这里提醒广大考生注意保存好电子版的准考证。

02明确加分政策

（第五十九条）纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的，不再享受退役大学生士兵初试加分政策。

加分项目不累计，同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。

03调剂细则更明确

（第六十二条）考生申请调剂前，应充分了解招生单位（含各院、系、所）的调剂工作办法，以及相关专业不同学习方式（全日制和非全日制）招生、培养、奖助、就业等政策区别。招生单位也要积极做好政策宣传解读工作。

（第六十三条）招生单位每次开放调剂系统持续时间不得低于12个小时。对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生，招生单位应当按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。

考生调剂志愿锁定时间由招生单位自主设定，最长不超过36小时。锁定时间到达后，如招生单位未明确受理意见，锁定解除，考生可继续填报其他志愿。

● 提醒考生调剂时注意不同学习方式的招生、培养、奖助、就业等政策区别。

04“退役大学生士兵”专项计划调剂政策更明确

（第六十二条）报考“退役大学生士兵”专项计划的考生，申请调剂到普通计划录取，其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类（专业学位类别）的全国初试成绩基本要求，符合条件的，可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。

报考普通计划的考生，符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的，可申请调剂到该专项计划录取，其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生，不再享受退役大学生士兵初试加分政策。

05严格规范考试培训行为

（第八十五条）对社会培训机构违规开展辅导培训或发布虚假招生宣传（广告）骗取钱财的，当地教育行政部门或其他有关部门应依据《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国广告法》等责令其限期改正，并予以警告；有违法所得的，没收非法所得；情节严重的责令停止招生，吊销办学许可证和营业执照；构成犯罪的依法追究法律责任。

严禁招生单位内部任何部门和工作人员 （包括在校生）举办或参与举办考试招生辅导活动，严禁招生单位向社会培训机构提供考试招生辅导活动场所和设施，严禁招生单位委托社会培训机构进行考试招生辅导培训、招生宣传和组织活动，违反规定的要坚决清理取缔并追究有关部门和相关人员责任。

● 强调了严禁在校生参加或举办考试招生辅导活动。

（研招网）