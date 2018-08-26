学生作业时间过长对成绩提升无明显帮助

睡眠不足，会影响学业质量；作业时量过长，对成绩提升没有显著作用；课外培训较多，学业增值不明显；亲子关系良好，有利于促进学业成绩提升；运动锻炼状况良好，学业成绩较好……作为全国中小学教育质量综合评价改革实验区，湖南长沙日前发布了首份《普通中学教育质量综合评价报告》。

睡眠不足，会影响学业质量；作业时量过长，对成绩提升没有显著作用；课外培训较多，学业增值不明显；亲子关系良好，有利于促进学业成绩提升；运动锻炼状况良好，学业成绩较好……作为全国中小学教育质量综合评价改革实验区，湖南长沙日前发布了首份《普通中学教育质量综合评价报告》。

综合评价数据显示，长沙市学生品德行为表现良好，学业质量保持较高水平，整体呈现均衡发展态势，体质健康水平不断提升，学业负担有所减轻，学习自信心和学习动力增强，教师专业素养不断提升，学生和家长对学校总体比较满意。

但另一方面，仍有24.21%的初中生、25.96%的高中生认为学业负担“比较重”和“过重”。2017年，长沙市仅有23.21％的初中生、37.01％的高中生每天睡眠时间达到规定标准，有37.43％的初中生、26.99％的高中生每天睡眠时间分别在8小时和7小时以下。中学生睡眠不足、作业时间偏长及课外培训普遍等现象亟待改善。

报告显示，学业成绩较好学校的学生，每天完成学校作业的平均时间分布在1.5—2.5小时区间内，而超过3小时以上，学生的学业成绩出现平缓和下滑的趋势。作业时间过长，对成绩提升没有显著作用。长沙教育部门提醒，学生要合理安排学习时间，不能盲目“刷题”。学校应引导学生注重掌握学习方法、提升学习效率。

通过对比学生参加课外培训比例占前30%与后30%学校的学业增幅后发现，前者学业正增值学校数量少于后者。这表明，参加课外培训班越多，并不意味着学习成绩越好。

“这些结果提醒了家长和学生，不要过分迷信课外培训，尤其要防止因过度补习造成的降低学习兴趣现象的发生。”长沙市教育局局长卢鸿鸣说。