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多部门联合治理 “难产”小学迎新生

2018-08-26 08:10 来源：广州日报
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　　孩子能在自家周边上小学是很多家长的愿望，下周，广州市海珠区滨江街怡安社区、小港社区和益丰社区富基广场的家长可以实现这个愿望了。上述社区辖内“难产”了十多年的小学终于建成，并成为海珠区知名小学海珠区实验小学分校，今年9月迎来第一批新生。

　　据滨江街人大工委介绍，十多年前，为整合和优化朗晴居及富基广场两个住宅小区的教育资源，依靠南华东路草芳围2号地段建设配套小学。结果该地块却被非法用作停车场经营13年。“这个老大难烂尾地块，是因房地产商之间的扯皮，拖欠款项，造成校园建设中止了十多年，被所谓的建筑方人员非法占用经营起停车场并偷税漏税。面对政府相关部门的执法管理还公然纠集人员进行对抗。”

　　据介绍，2017年3月30日，海珠区人大常委会接到550名居民联名提交《关于霸占十多年长安东小学用地作停车场使用的投诉书》后，立即向区委汇报，并向区政府提交了交办意见。

　　为了铲除这十多年的顽疾，在海珠区政府统一部署下，滨江街和区教育局牵头，国规、住建、交通、城管、工商、公安、税务等各部门配合，依法取缔非法停车场。

　　2017年5月中旬，终于收回该违法停车场霸占的小学地块。2018年4月10日，收回小学体育运动场地的地块，并交由海珠区教育局进行后续建设。

　　经过一年多的建设，教学楼和运动场已经建成，校门正在进行收尾工程。原本被定名为长安东小学的学校正式命名为海珠区实验小学（富基校区）。“解决了这个遗留十多年的问题，我们街道上下都十分欣慰。”滨江街道党工委负责人说，富基校区的建设，不仅是小区的配套得到了完善，更为重要的是更多的居民可以在家门口获得良好的教育机会。

编辑： 唐巧燕

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