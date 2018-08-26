代写作业还能定制？！

随着暑假进入倒计时，“代写作业”成为热门“商机”——“语数外全部一套打折”“代写暑假作业价格优惠还包邮”……记者了解到，从小广告到互联网，从线下到线上，“代写经济”由来已久，如今更是形成了完整产业链。在庞大的代写作业的人群中，大学生更是成为绝对主力。

记者调查发现，网络代写作业服务已形成产业链，“枪手”多为大学生。随着暑假进入倒计时，“代写作业”成为热门“商机”——“语数外全部一套打折”“代写暑假作业价格优惠还包邮”……记者了解到，从小广告到互联网，从线下到线上，“代写经济”由来已久，如今更是形成了完整产业链。在庞大的代写作业的人群中，大学生更是成为绝对主力。

作业“加料”成暑假负担

是谁在代写？记者了解到，代写“枪手”一般为在校大学生，被代写平台召集组成团队。

一个自称姓陈的“枪手”告诉记者，他从事代写作业已经有两年了，整个团队有30人左右，不久前还在兼职网上发布了招聘广告。团队内有来自各个大学的数学系、外语系、中文系的学生，还有人曾拿过全国奥数、物理竞赛的奖项。“不过，我很少帮即将上初三和高三的学生代写作业，因为他们马上就进入毕业班，不想误了他们的前程。”小陈表示。

作业代写业务又为何能如此火爆？

记者在广州少儿图书馆、广州购书中心、新华书店等地对60名中小学生进行采访，不少学生反映，课内作业其实并不多，但学校与家长布置的课外作业却让人有点喘不过气。

在采访的60名中小学生中，有40名小学生、20名初中生。40名小学生中，30%认为自己的暑假作业多，其余70%认为作业量适当。此外，记者还采访了10名家长，其中4名认为孩子的作业多，6名认为作业量不是很大。

学生课内作业不算多，但学生家长普遍为孩子的暑假作业“加料”。采访中，两名低年级学生家长表示，自己给孩子安排了一两门兴趣班，但并不会要求孩子多做练习题。将近八成高年级受访学生表示，自己除了完成学校的暑假作业，还自愿或被家长要求多做练习册。

汕头大学教授、社会学专家田广认为：“有需求就有市场，从作业代写服务的产业化及持续火爆，不难看出目前学生课业的负担（重）。”田广认为，我们要反思给学生布置的作业到底有多少是合理的、必需的。

越秀区某小学数学教师李老师坦言，部分作业流于形式，“留作业，孩子不愿意做；如果不留，家长会担忧，家长需要靠老师留的作业来约束孩子，看到孩子写作业才放心。”他认为，学生的假期作业应该分成多种类型，如根据孩子所处的不同分数段或者考评等级来给他布置相应的作业。这样，既能够避免学生因畏难而找代写，也能增加学生学习的自主性。

广东东方昆仑律师事务所曹律师指出，当前我国对代写行业的相关监管和法律约束仍处于空白状态。教育部门及相关市场监管部门应采取综合措施进行全面整治，同时要加大宣传和引导，让代写者、家长和学生形成正确的认知。

代写作业还能模仿笔迹

“联系客服咨询——告知具体作业类型——确定价格——邮寄作业——支付所需金额——开始代写——完工后邮寄给您。”记者了解到，几乎每个代写团队都有类似上述这样一套完整的操作流程。随着市场需求的旺盛，“代写作业”的价格也不断升高，从一开始的几十元涨到现在的几百元。

记者以初中生的身份通过QQ与一个代写作业团队的客服取得联系，要求代写一篇不少于500字的作文。对方表示，定价50元，先付25元订金，写好后再付尾款，且量大从优。第二天上午，该客服将写好的作文以文档形式发给记者。

记者随后以高中生的身份与多名“枪手”取得联系。一个“枪手”表示，高中暑假作业的难度较大，数学每页收费2元，英语每页1.5元，“小学和初中的就相对便宜了，小学作业每页1元，初中作业每页1.5元。如果是试卷类的作业，则需按份收费，每份价格在30元-70元不等”。

另外，代写奥数作业收费更贵。“卖家”咪咪向记者表示：“一般来说，有答案的理科作业，100页左右的是100元一本，没有答案的理科作业，250元一本，奥数的话就要800元一本。不过，价钱还是可以再商量的。”

除了年级、科目难度等，要求完成作业的时间也会影响代写作业服务报价的高低。卖家“u”表示：“若要求在5天之内完成作业，时间紧，安排的人手就要多，是要收加急费的。4天内完成加50元，3天加100元，2天加200元，1天加300元。如果我们不能按时完成作业，是不收任何费用的。”

记者调查还发现，代写作业已从单纯的答案抄写“升级”到私人定制。例如，只需学生将自己字迹发给对方，“枪手”即可模仿笔迹代写。此外，使用何种类型的笔、是否使用修正液和修正带、是否需要在作业的解题过程中画圈圈、横线或做标注等，均有“VIP服务”，收费相对贵一些。

深圳孩子作业时长 全国排名第二

某教育平台曾发布过一份《中国中小学写作业压力报告》，通过一系列数据展示我国中小学生作业时长以及相关现状。该报告称近三年，中国孩子作业时长虽有下降，但仍是全球近三倍。

报告数据显示，近三年时间内，我国中小学生学习压力确实稍有好转，日均写作业时长由3.03小时降低为2.82小时，但即便如此，2017年的最新数据仍是全球水平的近三倍，或居全球第一。从被调查的城市来看，上海以每日写作时长3.1小时，位居城市中小学作业时长榜首，深圳以3.03小时紧随其后，北京、广州和天津分列第三、四、五。