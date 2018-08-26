大一新生你知道大学生活需要注意什么吗？

开学季即将到来，“准大一新生”即将迎来惊喜又未知的大学生活。但面对大学这个“小社会”，他们该如何适应呢？又该怎么和自己的室友相处呢？对此，很多网友也提出了自己的观点，一起看看吧。

开学季即将到来，“准大一新生”即将迎来惊喜又未知的大学生活。但面对大学这个“小社会”，他们该如何适应呢？又该怎么和自己的室友相处呢？对此，很多网友也提出了自己的观点，一起看看吧↓↓↓

寝室生活的六字箴言

“习惯”。寝室条件有限，这倒并不是因为我们的娇生惯养，实在是居住环境与家相去太远。

这就需要你调整心态，你必须告诉自己：在这里我要住四年，无论好坏这都将是与我的生活、学习关系最紧密的天地。这样你才能像对待自己的“家”一样去接受它，呵护它。

只要你习惯了，种种的不如意也便迎刃而解。

“宽容”。在寝室你要面对的是来自不同家庭、不同生活习惯的室友。当别人的生活步骤与你不合拍甚至影响你时，不要抱怨更不要动怒。学会以宽容而友善的心对待他人，这是解决问题的好方法。

“关爱”。帮晚归的室友打好热水，在突然下雨的日子里留意是否还有衣服晾在外面，别人睡觉时学会蹑手蹑脚……这些看似琐碎的事情却足以证明你是一个懂得体贴、善解人意的朋友。

大学学习，确立目标

我建议新生，首先在学习上确立一个目标，制定一份计划，而且踏踏实实地朝着目标走好每一步。

其次，重视课堂学习，有效利用课余时间。大学和高中的教学方式和学习方式迥然不同，大学里自己可支配的时间增多了，课堂上的时间显得弥足珍贵，认真地听老师讲解，做好必要的笔记。课余不妨去图书馆或通过其他途径查阅一些与所学课程相关的最新资料，为书本上的理论寻求佐证，使之具体化，形象化。

学有余力的同学，还可以多“充电”，考取一些有用的证书。

理财有道，注意开支结构

刚进大学时，我总发现生活费不够用。经过了两年的磨炼，我摸索出了理财的一些门道，仅供参考。

首先，务必预留一笔生活基本花费。比如说，伙食费。根据一天的情况，预留每个月在饮食方面的开销，再合理安排剩下的款项。

你可以买些参考书和自己喜欢的报刊，也可以买些水果，添些服装，或在课余时间参加娱乐活动，为生活增添些情趣。

你还可以详细地记帐一个月，到月底检查一下开支结构是否合理，需要作何种调整。这样，以后花钱，就能做到心中有数，合理掌控。

切记！千万不能把生活费用得一点不剩。

注重寝室关系与关心父母

一方面，寝室关系不可忽视，毕竟是要一起生活四年的人，寝室关系在很多时候都能影响你的情绪以及生活状态。

一个寝室难免会有摩擦，这时候要多些沟通和宽容，一起聚餐、卧谈会等都是蛮好的交流方式。

另一方面，父母不能时常陪伴在我们左右，一通电话、一声问候、一个祝福，都能很好的维护家人之间的感情哦！多把一些你的经历告诉他们，让他们也快乐着你的快乐。

交友必备9大原则

看了这么多网友的观点，你心里应该有自己的想法了吧。其实大学生活其实很容易适应，室友之间的相处不外乎真诚二字，这交友9大原则送给你！

及时主动还钱

室友间互相帮助是正常的，但出门帮你打饭，半路帮你带饮料，可能就几块钱，你不主动给，对方有时也不好意思要，但别天真地以为他忘了……

不管对方是不是土豪，接不接受你的还钱，你还钱体现的是自己的教养，别人本来帮你已经是出于热心，但不能消磨别人。

不要习惯否定别人

嘴欠和耿直是两回事。不管是开玩笑还是说正经事，总有那种人开口闭口：“你错了”、“不行”、“不是这样”。

学会倾听，思考ta的想法再作出判断，这是对人的尊重。

不要批评别人喜欢的东西

你可以批评对方，但不要轻易批评对方的爱豆和特长，每个人都有选择喜欢和不喜欢的权利，请不要进行审美绑架。

没事做时请多看点书，不要对室友的兴趣爱好评头论足。

打电话或打游戏戴上耳机

先不说对方是否在工作或休息，即使对方闲着没事干，音乐外放也得征求对方许可。

打电话或听语音时不要外放，走到走廊或阳台，自己讲起话来也比较方便。

不要没经允许乱翻别人东西

要尊重室友的隐私，要借用或查看室友某样东西跟别人提前说一声！

即使只有自己在宿舍，但不经过别人允许私乱动东西，尤其是手机、电脑、日记类的私人物品，一般人是无法接受的。

注意个人卫生

勤洗漱、勤换洗衣物，寝室脏乱了主动清理，垃圾满了顺手扔掉，最好制定寝室卫生轮值表

卫生每天一小搞，每周一大搞。

不要评价别人家境

不管室友家境如何，吃金还是吃土，都跟你没多大关系。你对他们的尊重，是从细节流露出来的，即使不靠言语对方也能感受到，所以要从心里尊重对方。

他们发的消息一定要回

回复信息是基本的礼貌，就算是回个表情包也说明你看了信息，切记没有回信息前千万别回复群聊，更不要发朋友圈，否则……你懂的。

与人分享

苹果切开分一瓣，蛋糕多分一块，水烧开了多倒一杯，每一个小细节都能温暖人心。

青春只有一次，望你们都能好好珍惜大学时光，也珍惜身边的每一个人。

（南方网综合）