教育子女莫等待 孩子的成长不可逆，一旦错过关键期，永远无法补救。以事务忙、没时间作借口是对孩子极大的不负责任。教育好孩子才是你终生最重要的事业。

基本理念篇

1.父母岗位不可替 父母是孩子最亲近的人，是第一任老师，也是终身老师。家庭是孩子第一所学校，也是终身学校。

2.教育子女莫等待 孩子的成长不可逆，一旦错过关键期，永远无法补救。以事务忙、没时间作借口是对孩子极大的不负责任。教育好孩子才是你终生最重要的事业。

3.合格父母须学习 司机必须参加培训取得驾照方可开车，同样，父母必须学会科学教子才能带好孩子。“父母好好学习，孩子天天向上”。

4.身教更重于言传 你在做，孩子在学，能给孩子最好的礼物就是“一个好榜样”。所以，要改变孩子，先改变自己。

家校合作篇

5.教育孩子亲其师 你相信并尊重老师，孩子就会喜欢甚至崇拜老师，继而爱上学习。“亲其师”，才会“信其道”。

6.帮助孩子爱其友 朋友是孩子一生的财富，从教会孩子宽容和付出做起，然后学会欣赏。

7.家校问题多沟通 孩子在校出现的所有问题，都可通过沟通解决。家长的任何粗鲁甚至无理取闹的行为，都只会给孩子造成负面影响。

学习认识篇

8.不以状元为目的 状元意识就是悲剧意识，只盯着孩子的学习成绩，会制造童年恐慌。

9.不以分数论英雄 分数是重要的，比分数更重要的是学习能力，比能力更重要的是道德品质。

兴趣习惯篇

10.兴趣是最好的老师 有了兴趣就有了成长的动力。想让孩子对某方面感兴趣，就要让他在那方面尝到甜头。

11.好习惯成就好人生 有好习惯就有了成功的保障。教育就是培养好习惯，好孩子就是有好习惯的孩子。培养一个好习惯最少要21天，巩固一个好习惯则需90天左右。

表扬批评篇

12.多表扬少批评 人是靠优点活着的。尽量多表扬孩子勤奋，少夸赞孩子聪明，因为聪明在天，勤奋在人。

13.无批评会缺钙 未经历过批评的孩子长不结实。批评是门艺术，学会对孩子说“不”，既是父母的权利，更是义务。

平等尊重篇

14.要学会赏识孩子 人性中最本质的需求是渴望得到尊重和赏识。哪怕全世界人都看不起你的孩子，父母也要眼含热泪地拥抱他，欣赏他，让他在“我是好孩子”的心态中觉醒。

15.好的关系益教育 学会尊重，学会沟通，学会站在孩子的立场思考。只有走进孩子的心里，你对他的影响才可能化为教育。

16.溺爱孩子不是爱 溺爱是一种软暴力，是对孩子权利的剥夺，其实质是不把孩子当成一个真正的人。

17.经历失败好成长 允许孩子犯错，不要剥夺孩子在失败中成长的权利。“吃一堑，长一智。”不刻意制造逆境，也不轻易向逆境中的孩子伸援手。

18.童言无忌才健康 儿童时代是一个胡说八道的时代，这不是缺点，而是他们成长的一个特点。我们要尊重儿童的未成熟状态。

19.承诺事情要兑现 父母的行为态度前后要一致，对孩子说话算数是为人父母的基本道德。

20.借用书信巧沟通 同在一个屋檐下，当与孩子发生冲突或他拒绝与你交谈时，给他推心置腹地写封信，平等地交换意见，会有不一样的效果。

21.引导孩子订计划 父母不要以自己的意志安排孩子的时间，那会剥夺孩子的时间自由和心灵自由。引导他制订计划，并监督其执行。

和谐发展篇

22.重心灵滋养 让家成为孩子最安全、最温馨、最幸福的乐园，父母不要在孩子面前争吵甚至打架。

23.树杰出榜样 让杰出人物像发动机一样不停地给孩子的成长加力，应该让每个孩子心中至少装下10个杰出人物。

24.伴理财教育 光给孩子零花钱是不够的，必须伴之以理财教育。

25.引读万卷书 爱读书的孩子不会变坏。小学阶段，让孩子爱上读书，你的教育就成功了一半。

26.陪行万里路 带孩子外出旅游，既可增长见识，开阔视野，又能磨炼意志，陶冶情操，还能让孩子体验到书中的意境，重新认识书中的思想。

27.劳动要设岗 在家给孩子设个适合的劳动岗位，赋予一定的劳动任务，孩子才能体会父母的辛苦，才能形成责任感。

28.锻炼身心强 体育带给人的好处绝不仅仅是强健了身体，还强壮了心灵。

29.幸福会感受 幸福既是一种外部的状态，更是一种内在的感受。在孩子遇到挫折时要引导其从正面去认识、理解和接纳。

30.爱心当富有 教育首先要让孩子学会爱。爱人者人恒爱之。赠人玫瑰，手留余香。只要还有能力帮助别人，就没有权利袖手旁观。

31.感恩永不忘 让孩子明白“在这个世界上，没有任何人理所当然对你好，包括父母，所以要感恩所有对你好的人”。

成功教育篇

32.激发潜能莫攀比 让孩子的潜能最大限度地发挥，就是成功。父母不要拿孩子与别人比，应该在乎孩子明天要比今天棒。

33.体验成功之快乐 成功教育的奥秘在于：先设立一个较低的目标，让孩子体验到成功的快乐，然后再追求更高一级的目标，这样他才会对成功怀有信心。

34.走适合之路 孩子的潜能千差万别，成功的道路各种各样，父母要善于发现孩子的独特优势，做到因材施教。

35.相信人人能成功 每一个来到这个世界的孩子都是成功者，教育的任务就是使他们继续成功。成功就是成长，成功就是和谐，成功就是幸福。

（作者单位：江苏省新沂市新安小学）