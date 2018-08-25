武大15岁最小新生 偶像是机器人“小冰”

小学能看懂哥哥初中的数学书、即使跳级成绩仍能排前三……15岁的武汉大学新生王楚极是个天才吗？爸爸王学峰坦率地说：“他或许有天赋，但胜在自学自控能力。”

小学能看懂哥哥初中的数学书、即使跳级成绩仍能排前三……15岁的武汉大学新生王楚极是个天才吗？爸爸王学峰坦率地说：“他或许有天赋，但胜在自学自控能力。”

23日，长江日报记者在武大信息学部见到了2003年4月出生的湖南小伙王楚极。他的父母和已工作的哥哥送他来汉上大学，今年他以649分的成绩考上了武大测绘学院。他也是今年武大年龄最小的新生。

最早发现孩子与众不同，是因为老师“告状”：“上小学时，老师向我们反映，孩子老是趴桌上睡觉”。王学峰没有骂孩子，问了孩子后，他了解到，孩子觉得课堂内容“无聊”，再一问不得了，孩子将小学一年级某个课程整本书的内容背了个八九不离十。他索性让孩子跳了两级，“事后回想，可能跟老人带了一段时间有关，老人爱下棋，孩子从小就爱玩魔方、下象棋，对空间、逻辑等理解力较强”。

但小学后，父母俩就坚持自己带俩娃。一路读下来，除了小学曾参加过几次培优外，王楚极再也没上过培训班。干土建工程师的爸爸，极为自律，列工程计划是常态，孩子耳濡目染，从小就会一个词“限时限量”，很少成天陷入题海，也没有超出计划的花销：“不习惯父母陪做作业，常赶他们走，自己集中精神一会儿就做完了，做完了时间都是自己的。”

像许多00后一样，王楚极高中时就有了自己的手机和个人电脑，父母也曾担心孩子会陷入网瘾，但观察孩子课业之余玩两小时电脑游戏，大多数时间都能下得来，从来没有收过手机或锁过网。

夫妻俩介绍，王爸爸忙于工地，王妈妈是家庭主妇，但俩孩子都不是妈宝，初中时就把王楚极“赶”进了离家不远的学校住校，“不但衣服自己洗，回家后还能炒番茄鸡蛋端给父母吃，我们就坚持让他住校，一直住到高三”。

四口之家团聚时，王爸爸常带两个儿子一起打乒乓球，借着机会跟儿子“磕心”，还带孩子到周边郊游，王楚极会仔细观察农村耕田，并幻想“收集田里水温、成分等数据，使用人工智能耕作”。

领着家人买回了生活用品后，王楚极就开始催父母回家了：“爸爸跟我约定了每月不超出1200元的用度，多了我自己打工，我已经开始了解武大勤工俭学的政策了。”

说到未来，稚气未脱的他坦白的确还没有太具体的规划，“我喜欢人工智能，说到偶像啊，微软小冰（智能聊天机器人）算不算？”