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刚一毕业就要成为精英吗？奋斗者应拥有平常心

2018-08-25 08:16 来源：中国青年报
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　　冉冉是一名大三女生，思路清晰、表达流畅。“我知道自己要什么，我很确定我的方向。”说这话的时候，她的眼睛凝视远方，那份坚定似乎在和某种东西较量。坐在她的旁边，我却隐隐感觉到这坚定背后的某种脆弱。

　　作为一名生涯规划师，我经常会接触到带有各种困惑的年轻人。近些年，有一类困惑者越来越多地进入了我的视线，暂且按其共同特性叫他们“精英速成焦虑者”吧。

　　冉冉就是这样一位典型的学生。她出身普通家庭，学习成绩中上，有选择地积极投身学生工作，尤其对生涯社团倾心。“我选择社团的标准就是要和未来的发展相关，在生涯社团可以接触到企业人士，提前为进入社会做好准备。”冉冉显得很现实，也很理性。

　　“你对自己未来的生涯期待是什么呢？”

　　“迅速在某一个领域成为专家，实现财务自由，做自己想做的事情。”

　　“什么是你想做的事情呢？”

　　“旅游，看不同的风景，体验不同的民俗和风情。还有，和一些好玩的人做好玩的事情。”

　　“具体是怎样呢？”

　　“比如丛林探险，挑战极限，做一些别人难以企及的事。”

　　“如果真的如自己所愿，做到了这些，你会有什么不同呢？”

　　“我的生活会非常自由，也很快乐……”

　　“这对你意味着什么呢？”

　　“肯定会有很多人羡慕我，说我是这个时代的精英吧……”

　　冉冉脸上焕发着光彩，对未来的憧憬让她浑身散发着渴望的气息。理性的冉冉不见了，取而代之的是充满浪漫梦想的姑娘。

　　也许每个年轻人都是被现实和梦想拉扯的浪漫体，冉冉也不例外，理性外表之下仍然有一颗感性的内心。“一定要实现梦想，我本身就是梦想的全部，我一定要成为真正的自己”。

　　学习心理学的我对这些口号非常熟悉，自我实现已经成为一面时尚的旗帜，在时代的上空高高飘扬。但现在的问题是，冉冉如何才能够得到它。

　　“这也是我今天来找您的原因，我很想知道如何可以快速地达成。”

　　冉冉说她特别赞同张爱玲那句“出名要趁早”，她为自己列下的计划是30岁以前可以获得财务自由。在她圈定的发展选择当中，生涯规划师也是被看好的一个，这也是冉冉来找我的重要原因。

　　我不想打破年轻的梦想，但是又不得不拉着冉冉面对现实，生涯规划师看似是个轻松、有前景的行业，也似乎让一些人很快成名，但是作为一个助人的职业，对于从业者的专业和经验要求是比较高的。

　　“那有没有捷径呢？比如一些可以快速上手的套路，一些工具？”冉冉一副不甘心的样子，“我看到有些同学学得很快……我可不可以拜您为师呢？”

　　冉冉的转折着实噎了我一下，那种迫切让我看到的不是一个人对一个职业的热爱，而是一种贪心而急切的抓取。

　　“让我们先假设一下，假如真的会有一些捷径使你在30岁时实现财务自由，达成生活理想，那么你觉得在你25岁的时候应该是什么样子呢？”我决定先放下对于捷径的讨论，带着冉冉自己去评估一下这条路的难易。

　　我选择了生涯探索里面常用的一种工具——生命线。我先在纸上画了一条线段，左边的一端标记为0，右边的一端冉冉的意愿是80，然后我们共同找到了冉冉现在的20岁，又找到了理想的30岁。

　　“好短的一段啊！”刚画出来，冉冉就感叹了。的确，在80年的岁月当中，这10年确实显得比较短暂。

　　“嗯，你有什么新的想法吗？”我看着若有所思的冉冉。

　　“看着这条线，我突然觉得我的人生还有很长。”

　　我点头鼓励她说下去。

　　“我其实在想，30岁之后我该做什么？”

　　“你想到什么呢？”

　　“我想如果30岁我可以实现财务自由了，那种到处玩的日子也不可能过一辈子，我肯定还是要做点什么，尤其是有意义的事情。”

　　这个时候的冉冉沉静了下来，不再像刚来时那种激情而坚定的样子，语速也慢了，“我想帮助农村孩子和社会中的弱势群体，我讨厌社会存在的不公平……”

　　冉冉给我讲了她的个人经历，在一个保守城镇长大的她，因为父母的“弱势”处境，曾经饱受冷遇，从小便下决心要出人头地。但脱颖而出并不容易，所以冉冉非常努力，总像憋着一股气……

　　这种较劲的感觉是一种虚弱的支撑，是为挣回面子的假托力量。我轻轻地拍了拍冉冉的肩，“你的故事在今天看来，有什么新的价值吗？”

　　“我突然有点感激那些经历，虽然原来我非常不喜欢它们，但是今天却发现，如果没有它们，我就不会这样努力。而且，我还发现我想要的也许不是刚才说的财务自由，游山玩水，而是怎么样活得更像我自己，更有尊严。我要考虑的是这辈子怎么活的问题，而不单单是10年的问题。”冉冉的声音有些激动，看来她是真的被自己的发现触动了。

　　“这可是一个比较大的问题！”

　　“是的，我还真是要好好想想我究竟要什么！”

　　一条生命线，将时间从10年拉长到了80年，对长远未来的凝视浇灭了短视带来的焦灼，这时的冉冉开始回归理性，关注自己内在真实的渴望。

收入落差带来的转行危机

　　潘伟是个工作只有半年的小伙子，从事餐饮行业。他有个厨艺出众又深爱他的姑姑，他想未来傍着姑姑开餐馆，所以就选择了与餐饮相关的专业。

　　起初，潘伟就做好了慢慢积累的准备，但是一个同学会却摧毁了他对未来的信心。

　　“平时差不多的同学，有些工资几乎是我的两倍。”潘伟的语气充满了沮丧。

　　落差使潘伟对自己的职业进行了新的反思，“我在犹豫究竟要不要跳槽。”

　　此前，潘伟对餐饮行业做了调查，发现整个行业工资偏低。但如果放弃，会感觉前面的付出有点可惜。同时也担心能否迅速适应新的行业。

　　“你对未来的行业有思考了吗？”

　　“有的，也在尝试。我想未来做一些网络运营。”

　　“据你所知，网络运营的‘钱景’会好一些吗？”

　　“也不能简单这么说，有些做得可以，有些也不好说。”

　　“那是什么让你选择这个方向呢？”

　　“因为网络学习的机会，我加入了一些社群，也开始关注社群的发展和运营，我发现这是一个充满机会的方向。”

　　潘伟在网络社群中看到了另外一个世界，他看到一些与他相似的年轻人在网络分享、表演，有些成为网红，快速赚到大笔的钱。“我很羡慕他们！”说这话的时候潘伟满眼的憧憬。

　　“你有可能通过效仿，达成类似的成绩吗？”

　　“可以效仿，但结果不确定。”潘伟的声音又低落了下来。

　　“快速赚到大笔的钱，是你想要的未来吗？”

　　潘伟迟疑了一下，“我想到的可能不光是钱，主要是有钱之后的自由”。

　　潘伟也同样谈到了旅游和对“自由工作”的憧憬。希望“想上班就上班，不想去就不去，在家工作。”他说，可能上学期间太压抑了，不喜欢也没办法。现在上班挣得少，买东西特别纠结，也不敢出去玩。一直在羡慕别人，希望有一天别人也能羡慕自己。“过得自由、舒展，成为精英……”

　　一句话说出如今年轻人的生存状态，千军万马挤过高考之后，他们面对的可能是更为残酷的现实，激烈的社会竞争，巨大的收入落差，会让他们感到一直被挤压。

　　积累的路途漫长而不确定，各种炫目的信息让他们无法安心于长远的奋斗。网络时代催生的成功者既给了他们希望，也让他们陷入深深的自我怀疑。他们一会儿为一夜暴富的梦想激动不已，一会儿又会跌回现实的低谷而一蹶不振。

　　“你希望什么时候达到理想的状态呢？”

　　“这个我不敢说，我比较胆小，不想太冒险，所以得有个长期规划。”

　　“从餐饮到网络，这个转换的过程你计划是多久？”

　　“也不太敢确定，我希望是2年，或者需要5年……网络运营变化太快，许多东西还没有总结出模式就已经落伍了，这也是我一直下不了决心的原因。”

　　“如果有一天你作出了一个决定，不管是继续现在的职业，还是网络运营，你觉得那是因为什么？”

　　“要么是我在网络运营方面有了自己的见解，可以有把握地去做一个非常有希望成功的事情了，要么就是我变得现实了，决心和大多数人一样过按部就班、逐渐积累的日子。”

　　“你希望是哪一种呢？”

　　“内心我肯定希望的是前者，但是从现实考虑，我又觉得那种机会真的很少。”

　　“对你来说，更实际的选择是什么呢？”

　　潘伟停了停，而后又深深叹了口气，“我觉得我还是适合比较稳妥的选择，一边踏实做好现在的工作，一边用业余时间去探索其他的可能性。网络运营虽然挣钱快，但是要看运气、看机会，我现在的城市，这种机会不多，所以，我只能把它当作一个选项，而不能是唯一。我还需要去发现其他的选项。”

　　这时的潘伟已经没有那么焦虑了，他说，到40岁如果可以有一份靠能力取胜的职业，变成专门人才，有不错的收入，让家人有比较宽裕的生活，他就满足了。

　　“你真的可以接受这样的未来吗？”

　　“可以，虽然也有梦想，但我还是希望脚踏实地一些。”

　　潘伟将自己的理想和现实做了一个妥协，既不放弃探索的机会，又要保持一份冷静。这个时候他看起来成熟了许多。“每个人的生涯是不一样的，冲动都会有，但是结果必须承担，我不想赌输赢，我要走得踏实、稳健”。

　　点评

　　选择职业需要信念感 奋斗者应拥有平常心

　　在个案中，看似理性的冉冉其实并不理性，看似现实的潘伟也并不真的现实，快速、专家、财务自由、做自己想做的事情、探险、旅游……这些词语常常出现在“精英速成焦虑者”的口中，他们渴望成功，希望缩短成功的路途，一战功成，而后随心所欲地生活。

　　愿望是美好的，但也是脆弱的，因为这些愿望往往根植于对现实拼搏的逃避和对一夜成名的幻想。在那些坚定、理性、聪明包裹下的仍然是稚嫩的生命。所以都是外表美丽，实际不堪一击。他们无法等待成为“工匠”的那一天，容易患得患失。

　　“听从你心，无问西东”，冉冉说这是她的新座右铭。我告诉她，我也很喜欢这句话，但是对这句话的理解有些不同。在我的认识里，这句话说的不是随心所欲，而是在对生命真诚、对世界热爱基础上的无畏。

　　清华大学校歌的原词“立德立言,无问西东”,指的也是要具有美好的德行和传承的责任感，才有青春飞扬的根基，才有舍我其谁，勇于担当的豪气和资本。如果年轻的心只是过度关注自我，甚至为了自我的自由，不惜采用一些不恰当的手段，那么这种无问西东无疑是悬崖边的舞蹈，最终伤害的是自身。

　　所以，在我看来，持有这种想法的人需要的也许不是生涯路径的规划，而是生涯信念的教育。一个人究竟为何而生，一份职业究竟因何而做，是需要信念的。这样，在面临挫折的时候，可以给自己一个充盈的底气。这也就是所谓的价值观和心底之力。

　　这种力量绝不是靠几句“做自己”的口号，靠几个炫酷榜样就可以获得。任何时代，都需要它的奋斗者们拥有一颗平凡而热情的心，需要的是面对现实、面对人生的勇气。

　　“如果提前了解了你所要面对的人生，你是否还会有勇气前来？”愿冉冉和潘伟们终将可以心怀热忱，无问西东。

编辑： 唐巧燕

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