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开学进入倒计时 孩子们准备好了吗？

2018-08-25 08:16 来源：钱江晚报
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　　本周进入开学倒计时。暑假里，睡懒觉、自由支配时间做作业、吹着空调玩手机……只是，快乐时光总是转瞬即逝。眼看着暑假生活就快结束了。你的暑假作业做完了吗？自由了近一个假期的你，准备好开学了吗？

　　开学倒计时，进入疯狂补作业模式

　　即将上小学六年级的小惠最近一直在忙一件事情，那就是补齐暑假作业。“现在离开学还有十天，我还有六篇作文没有写，社会实践作业也都没有做，感觉再不抓紧时间恶补一下，等到开学都来不及了。”小惠告诉笔者，2个月的作业要在这十天时间赶出来，光社会实践就要做上几天，每天除了睡觉以外，其他时间几乎都在疯狂补作业。

　　小惠的妈妈李女士也表示，现在她已经顾不上孩子是否在认认真真地完成暑假作业了，只要孩子能赶在开学前及时交差就好了。李女士说：“孩子还小，想要做社会实践的作业，我必须陪在身边，而自己平时又忙于工作，所以很难抽出时间来陪她，这两天我和孩子爸爸每天都陪她忙到半夜，实在是太折腾了。”

　　为了突击老师布置的作业，这几天小惠的同学甜甜几乎也都要熬到深夜12点才肯睡觉，“这些暑假作业随便写写就行了，反正每次开学老师要检查全班的作业，那么多收上去之后老师肯定是检查不过来的。”眼看着就要开学了，甜甜的作业几乎完成了一大半，“剩下的我就找时间约同学出来一起做，大家在一起相互借鉴，完成得会更快。”

　　“每天辅导班老师布置的作业我都做不完，还哪里有空做暑假作业呀？”同样为暑假作业困恼的小何小朋友说，一放假家里都会给自己报很多辅导班，一直要上到8月底课程才能全部上完。眼看着暑假就剩十天的时间了，小何更是着急了，现在几乎每天起来第一件事情就是在疯狂的补作业。

　　在笔者走访过程中发现，中小学生对待暑假作业的方式大多有两种，要么趁着这几天赶紧把作业完成，然后开学之前疯狂地玩几天；要么先好好地玩，最后几天再抓紧时间补作业。

　　开学在即，不少学生患上“开学恐惧症”

　　再过几天，精彩的暑期生活就要结束了，放松了一个假期的孩子们又要回到课堂，重新开始按部就班地学习生活。然而，许多家长发现，还有不少孩子都有早上不肯起床、整日无精打采的情况。

　　开学后，小文即将升入小学六年级，面对开学，他心里有点焦虑。“老师说开学要进行一次摸底考试，为了应对接下来的小升初生活，暑假里我一直都在补习，但我还是怕自己开学考不好，会影响到学习，而且一想到开学以后就要按时起床，还要受老师的约束，就浑身不自在。”小文告诉笔者，进入暑假以来，他的妈妈为他报了3个补习班，除了要完成补习班老师布置的任务，还要保质保量的完成学校的暑假作业，他几乎没有时间好好享受这个假期。

　　“还没开学呢，就开始出现焦虑的症状了。”小文的妈妈苦恼地说，从他上一年级开始，每个学期开学前小文都会闹上一阵子“开学恐惧症”，越是临近开学就闹得越凶，每到这个时候家里人的情绪都会被他带得紧张起来，真是不知道该怎么办好了。

　　“唉！还有15天就该去上学了，我该怎么办呀。”“唉！还有10天就该开学了，我好想一直放假呀。”小文妈妈告诉笔者，每当开学前，小文都会出现类似于这样的慨叹，而且每天都会发生好多次，越是临近开学的日子，小文慨叹的次数就会越来越频繁。“我家孩子的学习成绩并不差，他是老师眼中的好学生，上课认真听讲，回家按时复习。即使是放假他也不会有一丝松懈，自己主动完成老师布置的暑假作业，可是每到开学他还是会出现恐惧开学的症状。”

　　老师建议：学生“收心”家长要积极配合

　　针对以上两种情况，笔者对新安江第一小学的教导处主任翁璐进行了走访。对于孩子们开学前出现的种种状况，翁主任表示，漫长的暑假，孩子们难免会放松自己，时间久了孩子的心自然也就变散了，因此，翁主任认为，学生“收心”家长起到关键性作用，临近开学，家长要督促孩子充分利用开学前的这几天时间，安排一些与学习有关的活动，让孩子把注意力从玩乐中逐步转向学习，一点点引导孩子的心收回来。家长在开学前应该给学生们一个缓冲，及时让学生们“收收心”，比如，帮孩子调整好作息时间，按上学期间的时间表，按时上床睡觉，定点起床。另一方面，家长在开学前也要从心理上帮助孩子克服“开学恐惧症”。比如多和孩子谈心，有时间与孩子一起散散心，而且，对于开学前后学生出现的焦虑情绪，家长们也不用过于担心，开学后，孩子们会逐渐融入到学校的生活当中，这种症状也会在开学的一两周内逐渐消失。

　　而对于学生恶补作业的现象，翁主任说：“现在我们老师都与学生家长建立了微信群，每天老师都会在群里提醒家长按时上报学生暑假作业完成情况，这样一定程度上减少了‘有量无质’的作业出现，但也有一小部分学生对于暑假作业存在着一定的侥幸心理，其实，我们之所以会为学生布置假期作业，也是希望学生在假期能对自己有所约束，不要放松学习，而不是无故给学生增加暑期学习压力，同时，作为学生家长也应该注意，假期作业应当由家长督促孩子认真完成，引导孩子养成做事有计划的好习惯。”

编辑： 唐巧燕

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