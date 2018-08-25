“00后”走进清华大学，新生入学有三大亮点

近日，3800余名来自世界各地的2018级新生来到清华园报到，开启人生新旅程。记者发现今年清华大学新生入学有三大亮点：“00后”新生“来袭”、选拔机制更多元、“寒门学子”录取创新高。

近日，3800余名来自世界各地的2018级新生来到清华园报到，开启人生新旅程。记者发现今年清华大学新生入学有三大亮点：“00后”新生“来袭”、选拔机制更多元、“寒门学子”录取创新高。

亮点一：“00后”超新生人数四分之三

“在今年的新生中，2000年以后出生的同学超过四分之三，你们是当之无愧的21世纪新一代。”清华大学校长邱勇在23日举行的清华大学2018级本科生开学典礼上说。

据介绍，今年清华共录取新生3800余人，其中国际学生300余人，港澳台学生50余人，内地学生3400余人。年满18周岁的“00后”内地新生共有2784名。

清华大学招生办相关负责人介绍，清华实行大类招生后，许多高分顶尖学子能根据自己的人生规划、兴趣特长出发选择专业。

在今年的新生中，年龄最小的杨岱融出生于2002年12月，还未满16周岁。4月初，在华东师范大学第二附属中学读高二的杨岱融获得了丘成桐数学英才班的认定资格，在随后不到两个月的时间内参加了高考，顺利进入清华大学学习。

“虽然我年龄最小，但对未来学习充满兴趣和热情。”杨岱融曾经参加过上海市科创大赛和高中数学联赛等竞赛，也曾参加社会志愿服务。

亮点二：选拔机制更加多元

自主招生、领军人才选拔和“自强计划”……今年，清华大学各类型自主选拔共收到3万多份有效申请材料，通过专家组评审后，共有6000多名学生脱颖而出进入初试环节，2000多名学生参加复试。

毕业于清华附中的陈嘉雯获得领军优秀认定，被自动化与工业工程类录取，她的父母也是清华大学自动化系的毕业生。她说：“除了父母的影响，我个人也很喜欢这一领域，想要为祖国做出贡献。”

据介绍，为了更好地促进大类培养，清华大学连续多年举办数学、物理、化学、生命科学、信息科学、工程物理、化学工程等多个学科的体验营，激发中学生对于相关学科的兴趣。由经管学院、人文学院等6个学院联合主办人文社科领域的中学生体验营，吸引了千余名文科生。

清华大学招生办相关负责人说，通过各类型的自主选拔，具备创新潜质、综合素质高的考生能脱颖而出。

亮点三：“寒门学子”录取创新高

数据显示，2018年，清华大学通过国家专项计划和“自强计划”共录取355名考生，录取人数创历史新高。

“我明白，只有努力才有用，我便夜以继日地学习。”毕业于广东省紫金中学的甘锦生从小家庭困难，但他学习十分刻苦，最终通过“自强计划”圆梦清华。

记者了解到，清华大学新生入学“绿色通道”已经开设21年，自2006年起，学校又开始施行家庭经济困难学生资助体系，旨在助力家庭经济困难学生顺利入学。

截至8月22日，清华大学已为来自新疆、云南等地的50名新生寄送共计13余万元的交通费用和生活费。