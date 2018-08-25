南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

求职，当心虚假招聘陷阱

2018-08-25 08:16 来源：中国青年网
字号减小 字号增大

 　　按照网上“兼职招聘”的信息联系公司，却被要求以各种名目缴纳保证金、培训费、体检费等，而且不久对方就“人间蒸发”；看到“高薪招聘”的广告，还“不限年龄、学历”，本以为是天上掉馅饼，没想到千里迢迢赶过去才发现其实是传销窝点……

　　日前，记者调查发现，当前以“招聘”为名实施的各类违法犯罪行为手法不断翻新，其团伙内部呈“公司化”运作、分工明确等特点，特别是随着互联网的普及，受害者人群规模和地域范围呈扩大趋势。对此，亟须求职者提高风险防范意识，有关部门也应落实监管责任，及时打击整治，保障人民群众求职就业的安全感。

　　索要各种费用可能暗藏陷阱

　　日前，记者在浙江温州采访到的一起刑事案件，其犯罪手法就是典型的以虚假招聘实施诈骗。

　　今年4月6日，警方接获报警称，在当地鹿城区藤桥镇有人在某网站上找兼职工作时被骗。这不是此类诈骗的第一个受害者，警方梳理后发现，仅温州地区今年就发生了10余起类似的诈骗案件。通过对这些案件进行串并研判、抽丝剥茧和层层深挖，警方判断这是一个隐藏在网上、以介绍兼职工作为诱饵、以微信红包交纳各类费用为手段，诈骗他人资金的特大网络诈骗犯罪团伙。

　　为侦破该案，温州警方前后历时两个月，先后组织10个抓捕小组奔赴河北、河南、山东、山西等19个省份开展抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人53人，采取强制措施46人，上网追逃4人，侦破案件300多起，涉案金额达100余万元，现已追回赃款40余万元。目前，专案还在深入开展中。

　　破获该团伙之后，警方发现该团伙为实施诈骗，在内部建立了严格的层级与严密的分工。团伙成员分为老板、财务、培训师、客服和外宣5层。首先由外宣发布虚假招聘信息，一旦有求职者上钩则将其介绍给客服，客服以需要交纳入职押金或保证金等费用为由，让求职者通过发送微信红包实施诈骗。之后，客服会将求职者介绍给培训师，培训师以需交纳培训费为由继续实行二次诈骗，所有诈骗所得由成员按不同比例进行分配。

　　警方表示，求职者应聘时应警惕各种“收费”行为，正规招聘一般不会索要各类名目的所谓“费用”，千万要守住自己的“钱袋子”。

　　招聘是假，传销才是真

　　去年下半年，毕业生李某通过某直聘网遭冒名招聘的非法传销组织诱骗，之后被发现溺水死亡的消息引发一场巨大的舆论声讨。

　　通过虚假招聘诱骗求职者误入传销组织，不仅会给受害者带来财产损失，更严重威胁到人身安全。云南的周先生提起几年前一个亲戚遭遇的此类“虚假招聘”时，至今仍唏嘘不已。据其介绍，这位远房亲戚长期在外打工，一念之差，没经受住传销人员“一本万利、一夜暴富”的诱导和劝说，带着多年来在矿山辛辛苦苦挣得的上万元钱参加一种以“招聘、介绍工作”为幌子，实则是以介绍“新来人”交钱入伙的所谓“纯资本运作”的非法传销。在身陷传销组织两个多月、受尽精神折磨后，才终于在多方帮助下逃离魔掌，但多年的辛苦积蓄打了水漂。

　　记者通过检索中国裁判文书网发现，仅今年以来，就有河南、福建、湖南、湖北等地法院判决的多起以虚假招聘手法实施非法传销的案例，涉及组织、领导传销、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等多种犯罪行为。

　　在一起发生在湖北的案件中，不法分子通过QQ群发布虚假招聘消息，受害人表示求职意向后，不法分子就以先到公司宿舍休息为名，将受害人骗至一出租屋内，并收走手机、身份证、银行卡等物品。此后，该非法传销团伙不断对其洗脑并看管，其间还进行威胁、恐吓。受害人不肯交钱，传销人员就逼迫其说出银行卡、支付宝、微信等密码，并让受害人给家人打电话谎称赔偿损坏的公司仪器，让家人打钱到银行卡上。传销分子取得银行卡内3.2万元后才放受害者离开，而此时受害人已被非法拘禁长达15日。

　　虚假招聘，网络平台也应担责

　　互联网招聘平台已经成为求职主要渠道，但也成了虚假招聘多发、高发的主要领域。那么网络平台是否需要承担相应责任？

　　“网络平台的法律性质一方面是劳动法中的职业中介机构、经营性人力资源服务机构，另一方面也是广告法中的广告发布者。”北京大成律师事务所合伙人付勇律师表示，网络平台负有审核用人单位证照、经办人身份、招聘信息内容等的真实性、合法性的义务，同时不得损害劳动者合法权益，对收集用人单位和个人信息要保密。网络平台违反法律义务，同样需要承担相应的法律责任，构成犯罪的还需承担刑事责任。

　　去年8月，人社部发布了《关于进一步加强招聘信息管理的通知》，针对部分招聘网站、人力资源服务机构违规发布虚假招聘信息，造成部分求职者上当受骗、严重损害求职者合法权益问题，进一步强化了网络平台的主体责任。今年10月将施行的《人力资源市场暂行条例》，也为查处“黑中介”、人力资源市场的违法犯罪行为的监管执法明确了法律依据。

　　“虚假招聘不仅损害应聘者合法权益，也扰乱人力资源市场，市场监管部门和劳动行政管理部门都有权处理。”中国劳动关系学院法学院院长姜颖表示，应聘者可以向有关部门举报投诉，维护自身合法权益，在维权时特别要注意保留好相关证据，如果涉及传销等违法犯罪行为，应当向公安部门举报。

　　不过，遭遇虚假招聘时维权成本过高，也是许多人选择忍气吞声的原因之一。对此，付勇认为，“如果能将网络虚假招聘诉讼也纳入互联网法院管辖范围，就能有效降低群众维权成本、提升效率。”

　　■链接

　　虚假招聘的其它几种常见套路

　　通过梳理中国裁判文书网与此前媒体的公开报道，记者发现虚假招聘还存在几种常见的形式，应当引起求职者警觉：

　　——“黑中介”高价收费后销声匿迹。一些缺少资质的非法中介，摸准了许多求职者追求高薪心理，或打着出国务工、技术移民的幌子，或打包票能进入名企工作，向求职者收取高昂的中介费，但不久就人去楼空，没有下文。这种诈骗往往比编造名目“收费”的犯罪数额更大。

　　——借招聘“钓鱼”，套取个人信息。一些以个人信息为目标的公司，往往会打着“招聘”的幌子通过网络等渠道发布“钓鱼”信息，之后从求职者发来的简历中收集精准的个人信息资料。

　　——只“试用”不聘用，意在廉价劳动力。有企业以 “试用期”为幌子招募、使用廉价劳动力。一旦“试用期”结束，就找借口表示应聘者“试用”没通过，并招募新人顶替岗位。由于试用期内薪资较低，甚至有的企业不支付任何薪水，求职者既浪费了钱财又浪费了时间。

　　——以招聘为名扩大知名度。每到求职季，不少企业都会到高校组织宣讲会等。然而一些“高大上”的宣讲会却“雷声大雨点小”，最后真正招聘的人员寥寥无几，有的甚至不招人。这背后其实是企业打着招聘旗号做广告，以扩大知名度和影响力，甚至在大学生中培养“目标客户”。这类不诚信的招聘行为，多发生在一些知名企业的招聘中，让许多缺乏社会经验的大学毕业生往往碰一鼻子灰。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第286期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235