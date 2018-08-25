求职，当心虚假招聘陷阱

按照网上“兼职招聘”的信息联系公司，却被要求以各种名目缴纳保证金、培训费、体检费等，而且不久对方就“人间蒸发”；看到“高薪招聘”的广告，还“不限年龄、学历”，本以为是天上掉馅饼，没想到千里迢迢赶过去才发现其实是传销窝点……

按照网上“兼职招聘”的信息联系公司，却被要求以各种名目缴纳保证金、培训费、体检费等，而且不久对方就“人间蒸发”；看到“高薪招聘”的广告，还“不限年龄、学历”，本以为是天上掉馅饼，没想到千里迢迢赶过去才发现其实是传销窝点……

日前，记者调查发现，当前以“招聘”为名实施的各类违法犯罪行为手法不断翻新，其团伙内部呈“公司化”运作、分工明确等特点，特别是随着互联网的普及，受害者人群规模和地域范围呈扩大趋势。对此，亟须求职者提高风险防范意识，有关部门也应落实监管责任，及时打击整治，保障人民群众求职就业的安全感。

索要各种费用可能暗藏陷阱

日前，记者在浙江温州采访到的一起刑事案件，其犯罪手法就是典型的以虚假招聘实施诈骗。

今年4月6日，警方接获报警称，在当地鹿城区藤桥镇有人在某网站上找兼职工作时被骗。这不是此类诈骗的第一个受害者，警方梳理后发现，仅温州地区今年就发生了10余起类似的诈骗案件。通过对这些案件进行串并研判、抽丝剥茧和层层深挖，警方判断这是一个隐藏在网上、以介绍兼职工作为诱饵、以微信红包交纳各类费用为手段，诈骗他人资金的特大网络诈骗犯罪团伙。

为侦破该案，温州警方前后历时两个月，先后组织10个抓捕小组奔赴河北、河南、山东、山西等19个省份开展抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人53人，采取强制措施46人，上网追逃4人，侦破案件300多起，涉案金额达100余万元，现已追回赃款40余万元。目前，专案还在深入开展中。

破获该团伙之后，警方发现该团伙为实施诈骗，在内部建立了严格的层级与严密的分工。团伙成员分为老板、财务、培训师、客服和外宣5层。首先由外宣发布虚假招聘信息，一旦有求职者上钩则将其介绍给客服，客服以需要交纳入职押金或保证金等费用为由，让求职者通过发送微信红包实施诈骗。之后，客服会将求职者介绍给培训师，培训师以需交纳培训费为由继续实行二次诈骗，所有诈骗所得由成员按不同比例进行分配。

警方表示，求职者应聘时应警惕各种“收费”行为，正规招聘一般不会索要各类名目的所谓“费用”，千万要守住自己的“钱袋子”。

招聘是假，传销才是真

去年下半年，毕业生李某通过某直聘网遭冒名招聘的非法传销组织诱骗，之后被发现溺水死亡的消息引发一场巨大的舆论声讨。

通过虚假招聘诱骗求职者误入传销组织，不仅会给受害者带来财产损失，更严重威胁到人身安全。云南的周先生提起几年前一个亲戚遭遇的此类“虚假招聘”时，至今仍唏嘘不已。据其介绍，这位远房亲戚长期在外打工，一念之差，没经受住传销人员“一本万利、一夜暴富”的诱导和劝说，带着多年来在矿山辛辛苦苦挣得的上万元钱参加一种以“招聘、介绍工作”为幌子，实则是以介绍“新来人”交钱入伙的所谓“纯资本运作”的非法传销。在身陷传销组织两个多月、受尽精神折磨后，才终于在多方帮助下逃离魔掌，但多年的辛苦积蓄打了水漂。

记者通过检索中国裁判文书网发现，仅今年以来，就有河南、福建、湖南、湖北等地法院判决的多起以虚假招聘手法实施非法传销的案例，涉及组织、领导传销、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等多种犯罪行为。

在一起发生在湖北的案件中，不法分子通过QQ群发布虚假招聘消息，受害人表示求职意向后，不法分子就以先到公司宿舍休息为名，将受害人骗至一出租屋内，并收走手机、身份证、银行卡等物品。此后，该非法传销团伙不断对其洗脑并看管，其间还进行威胁、恐吓。受害人不肯交钱，传销人员就逼迫其说出银行卡、支付宝、微信等密码，并让受害人给家人打电话谎称赔偿损坏的公司仪器，让家人打钱到银行卡上。传销分子取得银行卡内3.2万元后才放受害者离开，而此时受害人已被非法拘禁长达15日。

虚假招聘，网络平台也应担责

互联网招聘平台已经成为求职主要渠道，但也成了虚假招聘多发、高发的主要领域。那么网络平台是否需要承担相应责任？

“网络平台的法律性质一方面是劳动法中的职业中介机构、经营性人力资源服务机构，另一方面也是广告法中的广告发布者。”北京大成律师事务所合伙人付勇律师表示，网络平台负有审核用人单位证照、经办人身份、招聘信息内容等的真实性、合法性的义务，同时不得损害劳动者合法权益，对收集用人单位和个人信息要保密。网络平台违反法律义务，同样需要承担相应的法律责任，构成犯罪的还需承担刑事责任。

去年8月，人社部发布了《关于进一步加强招聘信息管理的通知》，针对部分招聘网站、人力资源服务机构违规发布虚假招聘信息，造成部分求职者上当受骗、严重损害求职者合法权益问题，进一步强化了网络平台的主体责任。今年10月将施行的《人力资源市场暂行条例》，也为查处“黑中介”、人力资源市场的违法犯罪行为的监管执法明确了法律依据。

“虚假招聘不仅损害应聘者合法权益，也扰乱人力资源市场，市场监管部门和劳动行政管理部门都有权处理。”中国劳动关系学院法学院院长姜颖表示，应聘者可以向有关部门举报投诉，维护自身合法权益，在维权时特别要注意保留好相关证据，如果涉及传销等违法犯罪行为，应当向公安部门举报。

不过，遭遇虚假招聘时维权成本过高，也是许多人选择忍气吞声的原因之一。对此，付勇认为，“如果能将网络虚假招聘诉讼也纳入互联网法院管辖范围，就能有效降低群众维权成本、提升效率。”

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虚假招聘的其它几种常见套路

通过梳理中国裁判文书网与此前媒体的公开报道，记者发现虚假招聘还存在几种常见的形式，应当引起求职者警觉：

——“黑中介”高价收费后销声匿迹。一些缺少资质的非法中介，摸准了许多求职者追求高薪心理，或打着出国务工、技术移民的幌子，或打包票能进入名企工作，向求职者收取高昂的中介费，但不久就人去楼空，没有下文。这种诈骗往往比编造名目“收费”的犯罪数额更大。

——借招聘“钓鱼”，套取个人信息。一些以个人信息为目标的公司，往往会打着“招聘”的幌子通过网络等渠道发布“钓鱼”信息，之后从求职者发来的简历中收集精准的个人信息资料。

——只“试用”不聘用，意在廉价劳动力。有企业以 “试用期”为幌子招募、使用廉价劳动力。一旦“试用期”结束，就找借口表示应聘者“试用”没通过，并招募新人顶替岗位。由于试用期内薪资较低，甚至有的企业不支付任何薪水，求职者既浪费了钱财又浪费了时间。

——以招聘为名扩大知名度。每到求职季，不少企业都会到高校组织宣讲会等。然而一些“高大上”的宣讲会却“雷声大雨点小”，最后真正招聘的人员寥寥无几，有的甚至不招人。这背后其实是企业打着招聘旗号做广告，以扩大知名度和影响力，甚至在大学生中培养“目标客户”。这类不诚信的招聘行为，多发生在一些知名企业的招聘中，让许多缺乏社会经验的大学毕业生往往碰一鼻子灰。