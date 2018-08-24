体验“无声”，让爱和希望在无声世界里绽放

8月22日——24日, 由广州音书科技有限公司、广东省聋人协会主办的“听生活之音，书美丽人生”聋健共融公益梦想百分百计划——“创青春”公益团队社会实践活动在广州购书中心举办。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/陈国强）为让更多的社会民众了解听障者群体，号召大家关注及关爱听障者，8月22日——24日, 由广州音书科技有限公司、广东省聋人协会主办的“听生活之音，书美丽人生”聋健共融公益梦想百分百计划——“创青春”公益团队社会实践活动在广州购书中心举办，本次活动旨在搭建一个无声世界的体验平台，促进听障者平等参与社会生活，共享社会物质文化成果。

活动现场

据介绍，该活动仿照央视“朗读亭”的体验思路，建立一个消音体验区，参与者可戴上防噪耳机，在静音环境下进行场景对话，感受无声的世界。体验区设置有3-4个日常交流场景，比如问路和求职等生活场景。

活动现场一些听障者和健全人共同参与场景模拟体验

在这些习以为常的场景对话里，反映出的是听障朋友的“难言”之隐——听力损失带来的，是相对较低的言语分辨率，听损程度越重，言语障碍越明显，这给他们的交际生活带来了一定的困难。“所以我们想打造一个平台，让普通大众浅尝听障伙伴们的或悲或喜，从而更加理解和尊重他们。”音书公益创业团队如此解释道。

此外，活动现场设置有互动区，展示音书团队辅助听障者沟通的产品。“参与场景体验或答对问题者，都将会获得我们的小礼品”主办方介绍，互动区有关于听障常识的问答环节，以推动社会对听障群体的关注和了解。

活动现场听障者向工作人员进行沟通咨询

广州音书科技有限公司，是一个从华南理工大学孵化出的创业公司。作为一家社会型企业，他们致力于通过人工智能技术，实现聋健无障碍沟通。音书的辅助听障人士沟通的产品包括无障碍沟通软件、智能字幕速记系统，服务领域涵盖听障人士的日常交流、语言康复、学习培训等方面，目前已经服务近三十万听障人士。