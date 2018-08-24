南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

体验“无声”，让爱和希望在无声世界里绽放

2018-08-24 11:21 来源：南方网
字号减小 字号增大

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/陈国强）为让更多的社会民众了解听障者群体，号召大家关注及关爱听障者，8月22日——24日, 由广州音书科技有限公司、广东省聋人协会主办的“听生活之音，书美丽人生”聋健共融公益梦想百分百计划——“创青春”公益团队社会实践活动在广州购书中心举办，本次活动旨在搭建一个无声世界的体验平台，促进听障者平等参与社会生活，共享社会物质文化成果。

活动现场

据介绍，该活动仿照央视“朗读亭”的体验思路，建立一个消音体验区，参与者可戴上防噪耳机，在静音环境下进行场景对话，感受无声的世界。体验区设置有3-4个日常交流场景，比如问路和求职等生活场景。

活动现场一些听障者和健全人共同参与场景模拟体验

在这些习以为常的场景对话里，反映出的是听障朋友的“难言”之隐——听力损失带来的，是相对较低的言语分辨率，听损程度越重，言语障碍越明显，这给他们的交际生活带来了一定的困难。“所以我们想打造一个平台，让普通大众浅尝听障伙伴们的或悲或喜，从而更加理解和尊重他们。”音书公益创业团队如此解释道。

此外，活动现场设置有互动区，展示音书团队辅助听障者沟通的产品。“参与场景体验或答对问题者，都将会获得我们的小礼品”主办方介绍，互动区有关于听障常识的问答环节，以推动社会对听障群体的关注和了解。

活动现场听障者向工作人员进行沟通咨询

广州音书科技有限公司，是一个从华南理工大学孵化出的创业公司。作为一家社会型企业，他们致力于通过人工智能技术，实现聋健无障碍沟通。音书的辅助听障人士沟通的产品包括无障碍沟通软件、智能字幕速记系统，服务领域涵盖听障人士的日常交流、语言康复、学习培训等方面，目前已经服务近三十万听障人士。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第286期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235