全国专业学位研究生教育水平评估结果首次公布

专业学位研究生教育是我国研究生教育体系的重要组成部分。对专业学位按类别进行水平评估，让办学者、学习者、用人者更好地了解自己的发展位势，很有必要。

专业学位研究生教育是我国研究生教育体系的重要组成部分。对专业学位按类别进行水平评估，让办学者、学习者、用人者更好地了解自己的发展位势，很有必要。

2016年专业学位水平评估试点工作启动，分别对法律、教育、临床医学（不含中医）、口腔医学、工商管理、公共管理、会计、艺术（音乐）等8个专业学位类别进行评估，全国符合条件的293个单位的650个专业学位授权点全部参评。日前，这一评估结果公布。

专业学位教育发展迅速，已占据研究生教育的50%左右

自1991年我国开展专业学位研究生教育以来，专业学位研究生教育发展迅速，类别不断增加、规模不断扩大、质量不断提升、社会需求和认可度不断提升，专业学位毕业生日益成为社会各行业高层次应用型专门人才的重要来源。

目前我国已设立47种专业学位类别。“这次评估所涉及的8个专业，都是设置时间比较早、开办的院校比较多、社会关注程度比较高的专业学位类别，除了规模最大的工程硕士博士因为正在进行学位类别的改革工作而没有参加评估试点外，应该说是专业学位教育很有代表性、很有覆盖面的一次评估，也对未来的评估推开打下了良好基础。”教育部学位与研究生教育发展中心主任黄宝印介绍。

“专业学位在规模上已占50%左右，现在的主要问题是，人才培养的质量与社会各行业越来越高并持续变化的要求之间仍有落差。”清华大学副校长、教务长杨斌表示：“由第三方提供的专业学位评估，是帮助院校认清需求、关注质量、推进改革、回归内涵的促进力量，也是对中国的专业学位教育多年建设的一次检阅。”

据介绍，本次评估采用客观评价与主观评价相结合的方式，包含“培养目标”“师资队伍”“培养过程”“学业质量”“社会评价”“质量保障体系”等6个一级指标。评估结果根据“专业学位整体水平得分”的位次百分位，将排位前75%的专业类别分为9档公布，前2%为A+。

“基于评估工作中的关键数据，近年来专业学位主要发展成就与特点也展现出来。”黄宝印介绍，目前专业学位教育实践培养方式多元丰富，与学术型研究生培养模式已有较为显著的分向发展趋势；专业学位教育对于学生创新能力及职业素养具有明显促进作用，高校培养质量的社会认可度达90%以上，有效满足了经济产业和社会行业的需求。

此次评估紧紧抓住了“人才培养质量”这个根本

“2017年底公布的第四轮学科评估可以说是比较成功的。所以，这一次的专业学位水平评估，是站在了前人的肩膀上。同时，这一次评估更加紧紧抓住了‘人才培养’这个根本，所有指标都在有效地回答‘能否有效达成人才培养质量’这一核心问题。”杨斌表示。

坚持以培养质量为核心，才能推动专业学位教育的内涵式发展。“本次评估引入学生和用人单位对办学质量的反馈评价，邀请了49万名学生和4万家用人单位，开展大规模的网络问卷调查。这对于帮助高校深入了解人才培养实际需求与现实差距，推动教育质量和职业需求的紧密结合，无疑具有重要意义。”北京大学常务副校长高松表示，以“培养过程”“学业质量”“社会评价”为主的人才评价体系，能够有效引导高校从资源投入、学生成果、职业发展等方面关注人才培养的全过程。

与学术型研究生教育相比，专业学位教育更强调专业实践能力的培养。“相较于第四轮学科评估重视人才培养过程的课程质量、导师指导质量、学位论文质量和国际学术交流等与学术学位相关度更高的指标，本次专业学位水平评估引入了‘案例教学’‘实习实践’‘校外资源参与教学’等创新指标，突出专业学位教育的实用性和综合性。”全国医学专业学位研究生教育指导委员会副主任委员柯杨说：“比如临床医学，评价指标全面考察了临床教学实践基地（附属医院）的综合实力，调查了临床教学效果，统计了附属医院的医疗和教学培训资源，包括体现学科实力的国家临床重点专科、国家临床研究中心，体现教学实力的国家级住院医师规范化培训基地和示范基地，体现医疗实力的门诊人次、床位数等等。应该说，这种评价维度，对当前的院校工作具有很强的指引性。”

让评估结果对不同的院校真正起作用

当前，以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径、与经济社会发展相适应的具有中国特色的专业学位研究生培养模式正在不断形成。与此相应，适应专业学位教育特点、符合专业学位教育规律的全面评价体系，也必须加快建立并完善起来。

“我们急需解决的一个问题是，如何避免同类评估中经常出现的‘顶部院校庆功、多数院校阅后即焚’的现象，如何让评价出来的结果对不同的院校真正起到作用，让专业学位水平评估成为激发行业比学赶帮超、持续提升培养质量的促进器。”对此，杨斌提出了“奖励优秀、勉励赶超、鼓励特色、激励创新”4种方式。

“‘奖励优秀’就是对于评成了A的院校，要挖掘好的做法，讲清成功的缘由，形成其他院校可以复制的经验；‘勉励赶超’就是对评估中进步明显的院校，特别是对那些院校整体基础不强，但某一类专业学位项目做得有声有色的，要给予专门表彰；‘鼓励特色’就是要避免评估带来院校趋同、千校一面的现象，这次评估按照不同专业类别设置了不同指标，是很有意义的尝试，但在同一专业类别内，如何让‘小而美’‘新而锐’‘窄而精’的办学项目被鼓励，也是一个需要努力的方向；‘激励创新’就是要抓住一些单项评价结果较为突出的院校，挖掘并推广其中行之有效的创新举措，通过评估使其在更大范围上得到同行的认可。”杨斌解释道。