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国办出台意见规范校外培训机构，广州已关停整改近500家

2018-08-24 09:30 来源：南方网 钟哲
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　　南方网讯 （全媒体记者/钟哲）提高班、尖子班、精英班……为了让孩子“赢在起跑线上”，很多家长选择把孩子送往各式各样的校外培训机构。但社会上的培训机构鱼龙混杂，有的并不具备开班资质，有的没有科学的课程设置，甚至会让孩子产生厌学心理，影响校内的正常教学。

　　近日，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》（下称《意见》），针对当前校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训、超标培训等突出问题，从规范校外培训机构的关键环节入手推出一系列措施，推动各地健全校外培训机构设置标准，加强校外培训机构日常监管，规范校外培训市场秩序，减轻学生过重课外负担。

　　《意见》从场所条件、师资条件、管理条件三方面提出了基本要求：校外培训机构必须有符合安全条件的固定场所，同一培训时段内生均面积不低于3平方米；必须有相对稳定的师资队伍，从事相关学科知识培训的教师应具有相应的教师资格；规范培训行为。要求校外培训机构开展学科类培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布，要实事求是地制订招生简章、制作招生广告，自觉接受社会监督，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。校外培训机构证照实行年检和年度报告公示制度。要求各地全面推行黑、白名单和负面清单制度，对通过审批登记的，在政府网站上公布机构名单及主要信息，对有负面清单所列行为的机构列入黑名单。

　　《意见》还对培训机构的课程设置提出了细致要求，如上课时间最晚不应超过20:30，课后不应留作业等。记者查阅广州多家培训机构官网发现，大部分机构的秋季班招生已经开始，课程多安排在9月至12月，部分课程的结束时间在21点甚至22点。“这次的调整肯定会带来一场阵痛，有实力、有定价权的正规机构能‘存活’下来，那些小作坊式、规模不大、证照不全的机构将被市场淘汰。”立尚教育负责人表示，《意见》将促使校外培训市场变得更为健康和规范，对行业有促进作用。

　　目前，留给培训机构调整应对的时间已经不太多。教育部基础教育司司长吕玉刚在新闻发布会上表示，下半年是集中整改的攻坚期，教育部将加大整改推进和督查督办力度，严格执行整改销号制度，坚持每月通报进展，加强对各地整改工作的指导督促，对进展缓慢的进行约谈。10月份将再次开展全国范围的专项督查，确保2018年底前完成所有培训机构的整改任务。

　　广州市教育局表示，目前广州已完成8222家校外培训机构排查摸底，并建立“一家一册”台账，其小学学科类培训机构2195家。已对1650家存在问题的中小学学科类培训机构实施分类整治，先后5次开展全市集中执法行动，清查809家校外培训机构，其中停业整顿83家、限期整改403家。各项数据均录入“广州市校外培训机构专项治理平台”进行统计、分析和管理，以信息化建设为抓手，电子建档，精准查询。

　　同时，针对招生入学与培训机构挂钩、不按计划办学、学生参加校外培训、公办教师校外兼职等情况，对全市1497所中小学校进行了全面排查；集体约谈30所知名民办中学校长，杜绝违规招生；组织专家组集中审定培训讲义，遏制“超纲教学”等现象。构建共建共治共享型校内课后服务机制，采取政府给予经费补助、学校无偿提供场地、第三方公益普惠收费、家长部分承担、教师合理取酬等方式，全面推行中小学生校内课后托管，减少家长对校外培训的被动需求。下一步，广州将坚持“规范一批、整改一批、取缔一批”的原则，继续推进广州校外培训机构专项治理走在全国前列。

编辑： 唐巧燕

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