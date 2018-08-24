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教辅APP进校园存争议：资质收费选订都缺乏监管

2018-08-24 09:30 来源：光明日报
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　　越来越多的学校开始向教辅教育软件打开大门，但打着“教育大数据”旗号的教辅APP，其资质、收费和选订都缺乏监管，甚至成为课外培训的网络版——

　　教辅APP进校园，尚缺一把“安全锁”

　　“这款教辅APP是老师推荐的，但我们还是不太放心让10岁的孩子天天抱着手机看。”福州的刘女士说，暑期开始，孩子并没有闲着，除了上培训班还要在线学习。

　　记者了解到，不少学校为了推动信息化教学，方便家长和学生及时准确地掌握学习动态，在推广使用教辅类APP。然而，作为一种新的方式，教辅APP缺乏监管，甚至成为课外培训的网络版。

　　变相的教辅APP

　　“老师会将一部分作业布置在这个APP上，孩子在手机上完成。各科都有，特别是英语的听和说。”刘女士说，教辅APP中还有一些是收费项目，一个月几十元钱，“孩子说是老师要求的，所以就算家长不放心，也得使用。”

　　记者调查发现，不少学校都在推广使用教辅类APP，使用的类型不一样，也没有强制开通收费项目。福州鼓楼区一所小学的教务处老师告诉记者，家长可通过软件，查阅老师布置的家庭作业和学生的考试成绩，方便及时掌握孩子的学习情况并督促学习。

　　福州一所知名中学推荐给学生一款APP，借助它可以让学生查看“考试报告”“题目解析”“考试原卷”等，但在没有交费的情况下，只能查看一门科目的考试成绩，其他功能需要花上365元购买一年的使用权。

　　除了花钱购买使用权，一些APP还有其他“吸金”手段。“最近感觉比较奇怪，孩子一拿手机就进自己房间关上门。关注后才发现，孩子一直在使用的这个APP含有花钱买游戏币装扮角色等游戏内容。”学生家长罗先生最近发现了这一问题，“一些功能对学生可能有益，按说花些钱也没啥，但总是让人不放心。”

　　花钱之外，一些版块的设计也让家长感到疑惑。根据一位家长的指引，记者登录了一个较为知名的学习APP，发现这里设有“学生圈”版块，点击进入用户可以自行添加圈子，供选择的圈子数量有数十个，被细分为“小学自拍交友”“暗恋心事房”“异地零距离”等版块。

　　据了解，目前多款用户超过百万级的学习APP，都打出“一线名师”“金牌名师”的宣传广告。据从事过在线教学的业内人士透露，利用的就是家长对“名师”的迷信，由于没有公开的资质审核机制，师资宣传造假屡见不鲜。

　　“免费服务”只是敲门砖

　　记者采访发现，对于教辅类APP，家长们褒贬不一。“学校推荐的APP，应该经过审核，只要未向家长收取费用，又能够给学生学习带来益处，当然支持。”家长张先生表示。

　　但不少家长质疑，教辅类APP大多数由社会机构办理，学校助推学生安装，一方面对背后是否存在利益输送表示怀疑，应纳入规范管理，由教育部门统一开发或者采购，不能任凭学校或者老师向学生及家长推荐；另一方面，学校未经家长同意，将学生试卷及个人信息提供给内容开发者，实为不妥。且当下基础教育提倡弱化分数概念和名次概念，部分教辅APP利用学生的成绩、排名等信息进行收费，这显然不符合教育规定。

　　然而，许多老师则认为，信息化教学是时代趋势，教辅APP在校内的推广使用实际上是学校对信息化教学的一种探索，“批改学生作业，是教师在教学中一项十分繁杂的工作。而不少教辅APP针对教学而开发，有助于缓解老师的工作压力。”

　　记者了解到，为了走进校园，不少教育软件提供商也是以“免费服务”为敲门砖，通过搭建免费作业平台，在增加美誉度，占领用户后，开始研发衍生产品，进而增加盈利能力。比如一款名为“一起作业”的APP，宣称“一起作业不只是做作业”，旗下三款产品：一起作业、家长通和UStalk(少儿英语外教1对1课程)，分别针对校内、家庭和校外三种不同的应用场景，满足用户在不同场景下的需求。

　　据了解，目前市场上的教辅APP分为两种，一种是根据纸质教材进行开发，与纸质教材同步，这类APP需由该教材的出版社授权开发，否则就会产生侵权行为。另一种则是根据知识点开发的教辅APP，以开发各类习题及个性化的学习功能为主，不需出版社授权。业界大多通过与当地教育主管部门或者学校进行约定，由其采购供老师、学生使用。出于对学生信息安全的考虑，原则上要将服务器建在教育局，也有部分公司将服务器建立在自己公司内。对于未采购的学校大多以开通部分功能给老师、学生、家长免费使用，吸引家长购买其他个性化服务。

　　缺位的监管把关

　　业内人士指出，教辅APP实质上就是课外教育培训的变种。教辅APP开发了作业布置、成绩查看、题目解析、巩固练习、考试提升等功能，虽然不同教辅APP功能不尽相同，但“课外辅导”是几乎所有教辅APP的共同特点。教辅APP无非是课外培训的线上延伸，在“辅导”名义下将会加大学生课业负担。

　　此外，教辅APP应当经过教育主管部门核准后才能进入校园。如果缺乏监管和把关，教辅APP的收费行为就有可能从企业行为演变成学校行为。

　　福建师范大学教育学院院长余文森表示，教辅APP进入校园，首先要考虑的是它能否真正改善学生的学习行为，对提高教学质量是否有持续的跟进服务。他认为，信息化技术为教学服务是时代趋势，但教辅APP进入校园应将提供实质性的教学服务放在第一位，“企业以盈利为目的无可厚非，但教辅APP的收费应该做到有法有规可依”。

　　专家指出，教辅APP作为教学有益补充，其研发、推广之初需要扶一把、送一程。当成为普及性学习工具时，就应该加以引导、规范。必须尽快建立统一内容标准，如各类教辅APP上线前的把关可以采用备案制，其内容的发布必须由权威机构或监管部门授权，在向家长推广使用前，必须与当地教育主管部门或者学校进行约定，由其采购供老师、学生使用。

　　日前，从教育部到各地教育主管部门都在对课外培训开展专项治理行动，以最大限度减轻学生学习负担。在此语境下，借“教育大数据”向学校渗透的教辅APP，也应该引起足够警觉。教育主管部门应对其应用功能进行规范性限定，防止其成为网络版的课外培训。

 

编辑： 唐巧燕

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