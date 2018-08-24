学子这样考量留学目的地

留学期间，就读学校及其所处城市的环境，会对年轻学子的成长产生潜移默化的影响。在同一个国家的不同城市、在同一座城市的不同地区，情况都可能大不相同。因此，在选择留学目的地时，需要具体了解，综合考虑。

2019年秋季留学申请已经开始。

每年的8、9月，是欲赴海外留学的学子开始选择学校的时候。“去哪个国家留学？” “去读哪所学校？”这是准留学生们思考得最多的问题。

留学期间，就读学校及其所处城市的环境，会对年轻学子的成长产生潜移默化的影响。在同一个国家的不同城市、在同一座城市的不同地区，情况都可能大不相同。因此，在选择留学目的地时，需要具体了解，综合考虑。

城市特色风貌

更吸引年轻人

世界那么大，年轻人都想去看看。

许多留学生会依据文化、风格等人文因素来挑选留学城市。“每个城市都有它的个性和魅力，或清新雅致，或富丽堂皇，或丰富多彩。准留学生往往倾向于自己钟爱的那一类型的城市。”北京优弗教育咨询有限公司的留学顾问徐姗姗说。

王凌宇因为受《潘神的迷宫》、《午夜巴塞罗那》等拉美电影的影响，深深爱上了拉美文化，一直向往能到拥有热情民风的海滨城市学习和生活。再三考虑之下，他在今年年初决定前往西班牙的巴塞罗那开启自己的留学之旅。

“巴塞罗那拥有许多欧洲城市少有的繁华，而且艺术气氛浓郁。在这里，艺术的氛围是弥漫在空气中的，你很难不被感染。这座历史悠久的西班牙城市，因著名设计师安东尼奥·高迪及其建筑而闻名于世。”王凌宇感慨道。

于沛文已经在德国的康斯坦茨学习和生活了1年。这座小城平淡宁静的氛围让她的性格逐渐变得沉稳。“在康斯坦茨，没有太多的喧嚣。我大部分时候都过着教室—图书馆—宿舍‘三点一线’的生活。这让我几乎不会因身边的琐事分散注意力，有更多时间和精力专注于自己的学业与生活。”于沛文表示，她很喜欢这里。

行业资源丰富

更受学子青睐

留学所在城市的行业资源丰富与否，关系到学子未来发展机会的多少。学校好且所处城市行业资源丰富，最受学子青睐。

一些学子因为这样那样的原因，没有申请到理想学校和专业，也可以通过选择行业资源丰富的城市来“弥补”一下。尤其那些已经对某个行业产生了兴趣的学生，他们在选择留学城市时，会倾向于那些拥有丰富专业资源的城市。因为在那里能得到较多相关信息和实践机会。

陈豪（化名）一直对计算机和工程机械领域很感兴趣，但是由于当初标准化考试的成绩不理想，没有申请到最想去的学校。于是他申请了美国的华盛顿大学西雅图分校。西雅图在计算机软件和航天技术等领域处于世界领先地位，微软、波音等大公司的总部也在这里。陈豪认为，在这座城市，他可以很好地发挥特长，在自己向往的领域继续深造。

徐姗姗说：“举例来说，很多赴美留学生都喜欢纽约大学，一方面这要归功于纽约大学那赫赫有名的商学院；另一方面就不得不提纽约大学的地理位置——位于纽约市中心，临近国际金融中心华尔街。尤其是对于申请商科的学生来说，如果该城市能提供大量与金融相关的实习和工作机会，那么这个城市是非常受青睐的。”

消费水平高低

考验钱包丰度

厦门英联环球教育咨询有限公司负责人叶毅斌认为，留学生在选择留学目的地时，当地的消费水平也是他们的重点考量指标之一。“不同城市、不同地区的生活成本有较大差异。对于广大工薪阶层的留学家庭来说，留学城市的消费水平，很大程度上决定了学生最终的留学目的地选择。”

金吉列出国留学咨询服务有限公司留学顾问杜珂玮说：“不同城市的经济发展态势不同，影响着留学期间生活费、住宿费和交通费等方面支出。经济活跃的地方，往往物价就高，在该城市留学所需费用自然水涨船高。”

朱姝姝在决定赴英留学时，曾综合考量了英国各个城市的消费水平，最终选择了爱丁堡。她表示：“一方面，爱丁堡的交通费明显低于英国的很多城市。以格拉斯哥为例，虽然它与爱丁堡相距不远，但在格拉斯哥乘坐公共交通工具，如果不是购买长期票，则需要花费比较高的交通费。而在爱丁堡，只需要花1.6英镑就能买到去全城任何地方的单程票。”

“除此之外，爱丁堡的住宿费用也比较低。我刚到爱丁堡的时候，还曾抱怨一间小小的单人间宿舍居然每周要花135英镑。后来我发现伦敦的租金更高，同样大小和条件的房间，在伦敦市中心一周的租金要230英镑左右。” 朱姝姝说。

社会治安好坏

最为家长看重

近年来，留学生安全事件不时见诸报端。是否留学期间每天都要担心自己的人身安全，就成了留学生特别是留学生家长十分看重的问题。

叶毅斌说：“美国留学生失踪案、法国巴黎街头的恐怖袭击事件、澳大利亚墨尔本暴力事件等都是近期发生的恶性安全事件。留学生在海外的人身安全问题受到越来越多的关注。”对此，叶毅斌建议学子，在选择留学城市时，需充分考虑该地的安全系数。

曾经就读于法国蒙彼利埃综合理工大学的杨頔，在蒙彼利埃生活了3年。“蒙彼利埃位于法国南部，由于与非洲大陆北部隔海相望，所以这里比很多法国北方城市的社会治安情况更复杂。有人说巴黎和马赛是法国最危险的城市，其实蒙彼利埃的‘留学安全系数’在法国也只能处在中游。”杨頔如是说。

在一些旅游城市，小偷活动猖獗，巴塞罗那亦不例外。“作为欧洲著名旅游城市，巴塞罗那的治安并不尽如人意。在巴塞罗那街头，偷盗扒窃经常发生，特别是在老城区和旅游景点，这种现象更为严重。我曾经两次险些被偷，多亏朋友及时制止。”王凌宇建议，如果选择到著名的旅游城市留学，日常生活中一定要对此多加警惕。

杜珂玮认为，选择留学城市前，需要全方面、多渠道地搜集城市的相关资料，多做比较，避免在对一个城市不了解的情况下，贸然盲目前往。“有条件的话，学子可以提前赴心仪的留学目的城市亲身感受一番。如果条件不允许，也可以通过浏览当地旅游局的官网或观看关于这座城市的纪录片，还可以通过已经前往该地留学的学长，尽可能多地了解这个城市的情况，综合考量后再做决定。”杜珂玮说。