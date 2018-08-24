00后的大学生活这样开始

浙江大学本科招生处处长王东介绍，今年共招收本科新生6000余名，男女比例约为5.7：4.3，其中2000年及以后出生的新生占74.3%。今年最小的一名新生出生于2003年，年仅14周岁。

从22日开始，浙大2018级本科新生陆续到紫金港校区报到，正式开启他们的大学时光。这也是浙大集中迎来的第一批“00后”新生。

浙江大学本科招生处处长王东介绍，今年共招收本科新生6000余名，男女比例约为5.7：4.3，其中2000年及以后出生的新生占74.3%。今年最小的一名新生出生于2003年，年仅14周岁。

男生手机大多装共享单车APP

女生100%有美颜相机

由于23日才是正式注册日，所以，22日前来浙大报到的新生并不多，主要以浙江省内学生为主。

钱江晚报现场发放了200份“2018级新生入学小调查”。结果显示，在“你来报到，哪三样东西是最有价值或最不可缺少的”一项里，60%的人写了手机，30%为电脑，排第三的是“课外书”。

在使用频次最高的手机软件里，微信、QQ、支付宝排前三，各类视频网站APP紧随其后。而对男女生的不同调查则发现，男生较多地下载了共享单车APP，女生则100%下载了有美颜功能的软件。

而在“你经常使用什么付款方式”一项里，100%的人选择了“线上支付”。

同时，超过80%的新生随身只带了500元以下的现金，20%的新生带了1000～2000元的现金，还有10%的新生则未带一分钱的现金。

至于大家最感兴趣的生活费问题，40%的新生能获得1500元的月生活费，20%的新生为1000元，10%的新生为900元，另有30%的新生表示家长会根据实际支出情况打钱。

男生行李箱内也有防晒霜

当红网络作家成最爱

钱江晚报记者走访新生宿舍发现，大部分学生还是由家长在帮忙收拾布置寝室。而在他们的行李箱中，特别明显的一点是，不仅是所有的女生，甚至有相当一部分男生都带了护肤品，带得最多的是防晒霜。

“因为马上要军训，不想晒黑和晒伤，防晒是必须的。而且，常用的护肤品都是和自己皮肤相适应的，不能随便乱用，也不好在学校的商店买，所以会随身带来。”来自山东的小赵说，她今年入读翻译专业。

来自河北的张梦泽即将入读工信大类，他说带防晒霜是为了军训，带了沐浴露是为了搞好个人卫生。

另外，记者在采访新生时，发现他们很多人都带了课外书籍。一部分为《苏菲的世界》、《平凡的世界》、《百年孤独》等经典名著，但更多的是刘慈欣的《三体》、江南的《龙族》、张嘉佳的《摆渡人》、东野圭吾的《恶意》、马伯庸的《长安十二时辰》等新潮时尚的图书，很多都是当红网络作家的作品。

在对自己的大学规划里，除了学好专业知识外，“想参加社团”是每个人的期待。“多交朋友、锻炼自己的社交能力、发展个人兴趣”则是他们参加社团最希望达到的三个目标。

而00后的新生们，有60%想在大学期间谈恋爱，还有20%的新生表示随缘，另外20%则认为“要好好学习，谈恋爱浪费时间”、“年纪太小，等工作以后再说”。

“谈恋爱是大学必修课，男朋友不用太帅也不能太丑，要有责任心。”来自四川的李响的观点，比较普遍地代表了00后对恋爱对象的要求。