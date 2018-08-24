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广东270名援疆支教教师踏上新征程

2018-08-24 09:30 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤教宣）8月23日下午， “援藏援疆万名教师支教计划” 广东省援疆教师出征仪式在广州举行。省委教育工委委员，省教育厅党组成员、巡视员赵康参加仪式并讲话，省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长那佳主持仪式。

赵康首先代表省委教育工委、省教育厅对援藏援疆教师致以崇高的敬意。赵康指出，“援藏援疆万名教师支教计划”是以习近平总书记为核心的党中央立足全党全国大局，着眼推进西藏新疆跨越式发展和长治久安做出的重大决策，是惠及西藏新疆各族干部群众的重大民心工程和民生工程。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，深刻认识教育援藏援疆工作的重要意义，以牢固的大局意识、强烈的责任意识和深厚的民族感情，全心全意投入到教育援藏援疆工作中去。

赵康强调，去年底，国家教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部印发《援藏援疆万名教师支教计划实施方案》。我们要坚持精准发力，聚焦内涵发展，合力推动“援藏援疆万名教师支教计划”落地见效。要进一步建立和完善我省教育援藏援疆长效工作机制，抓好政策落实，做好服务保障。赵康最后要求，全体支教教师要增强“四个意识”，强化责任担当；要牢记时代使命，塑造广东教师的良好形象；要注重实效，发挥骨干示范作用；要严于律己，注重师德师风，确保援藏援疆万名教师支教工作的顺利开展。

教育部教师工作司副司长张闯，省援疆前方指挥部总指挥、喀什地委副书记贺宇出席仪式并讲话。赵康向广州、佛山、东莞支教团授旗。省委组织部、省发展改革委、省教育厅、省民族宗教委、省公安厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅有关负责同志，21个地市教育局分管局领导和援疆支教教师参加出征仪式。

据悉，根据“援藏援疆万名教师支教计划”，2018年广东省（不含深圳市）共派出援疆教师270名，其中55名援疆教师已于8月21日先期进疆开展前期准备工作；援藏教师20名，已于8月13日赴西藏林芝市开展支教工作；深圳市派出援疆教师50名。此次我省援疆教师将采取“组团式”的方式支援喀什地区12所中小学校，承担学科教学和班级管理任务，组织教研活动，开展业务培训和教学指导，充分发挥骨干示范作用，与当地教师组成教学团队，带动受援学校整体提升学校教学水平和育人管理能力，帮助受援地打造一支“带不走”的高素质专业化教师队伍。

编辑： 唐巧燕

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