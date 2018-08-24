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开学前做好这10件事，孩子受益一学期

2018-08-24 09:05 来源：中国教育报
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每到刚开学时，不少家长都要面临这样的问题：

“都已经开学一个星期了，我家孩子还没调整过来，上课走神，注意力不集中，老师都已经给我打过好几次电话了。”

“晚上不睡，早上不起，这孩子天天还跟度假一样。”

……

其实，上面提到的这些问题都是“暑期综合症”的表现，老师家长，你也曾因孩子中招而感到焦虑吗？

病名：暑期综合症

常见症状：困倦乏力、情绪低落、上课走神、记忆力减退、心烦意乱、学习效率低下

病症分析：进入暑假后，孩子会变得非常放松，他们会肆无忌惮地睡到自然醒，生活起居无规律；全身心沉浸在电视节目、网络游戏、球场竞技、逛街游玩中，导致生活节奏被打乱，运动减少，人际交往缺失。

在开学前，家长又没有进行适当的引导和调整，孩子突然进入规律的上学状态后，身心都无法适应，从而出现一系列的症状。

“收心”不到位，开学肯定累！今天，中教君就给各位老师家长送上十招“收心秘决”，开学前两周使用效果最佳。

1和孩子一起对假期做个总结

在假期结束前，让孩子描述一下他的假期生活，讲讲自己对这个假期的评价，分享下收获和遗憾（读书、旅行、休息、娱乐、交往等各方面），并及时总结经验或分析原因。

如果孩子出现焦虑情绪，家长要理解，不要批评，可以分享下自己假期过后对于上班的焦虑，告诉孩子这种情况不可避免，更不能排斥，要勇敢地面对并消化它。

接下来，带孩子想想新学期有什么愿望，最好还能列一份新学期的目标和计划，计划里不只有学习，还有他喜欢的活动和游戏。这样做的目的就是在暗示孩子，假期快要结束了，要回归到校园生活当中去。

2帮助孩子把内心清扫干净

暑假吃喝玩乐，孩子早已变成一匹脱缰的小野马，身心沾满尘埃。现在，就帮孩子把内心清扫干净吧！

疯玩之后，孩子需要保持一颗空灵安静的心走进学堂。这几天，让孩子感觉太兴奋的事就不要做了，可以选择一些偏于安静但内容丰富多彩的活动，让孩子的心静下来，比如逛博物馆，练练字，养养花，听听舒缓的音乐，看看书都是不错的选择。

3循序渐进回归日常状态

假期中的孩子，已经习惯了没有约束、自由自在的生活节奏，常常睡到自然醒，对自己的时间没有太多规划，心态上也比较松弛。而开学后则相对紧张，两种状态的转换往往需要一段时间。

因此家长在帮孩子调整状态时不能操之过急，应循序渐进地帮助孩子把心收回来，否则会给孩子太大的心理负担。

打个比方，家长们可以每天逐渐减少孩子看电视的时间和次数。孩子之前每天看电视、玩游戏的时间有5个小时，要一天天逐渐把时间减少到3个小时、2个小时，同时小量地一点点增加孩子读书、学习的时间。

4早睡早起引导孩子调整生物钟

很多孩子在假期形成了晚睡、晚起等不良的生活习惯，如果不提前调节，开学之初通常会出现注意力不集中、精神不佳的状态，影响孩子的学习。

这段时间，家长们不妨和孩子一起制订一个和学校生活接近的作息时间表，按照平日上学的时间起床、睡觉、学习、运动，有规律地作息，从而更好地适应接下来紧张的学习生活。

不过，家长们不要一次性就把生物钟提前一两个小时，这会让孩子在生理上极为不适。而是每天睡得比往常早一点，起得早一点，慢慢地达到合理的时间。小步快跑，而不是一步跨越，这样孩子比较容易接受。

在叫孩子起床时，也不要各种催逼，这样很容易激起孩子的逆反心理，也会影响孩子一天的精神状态，让一天的生活变得乱糟糟。

5调整健康合理的饮食习惯

假期不少孩子打破了三餐的饮食规律，大量的美味佳肴、饮料零食让孩子的身体也散漫、迟缓起来，能按时起床吃早餐的孩子更是少之又少。

而三餐中，早餐最为重要。一份营养美味的早餐，能让孩子全天的学习都充满活力。因此在开学前，家长要注意调整孩子的饮食习惯，减少他们的零食，一定要让他们起来吃早饭。同时，饮食应该以清淡为主，要充分补给富含维生素的饮食，减少脂肪摄入量，少吃油炸食品。

如果孩子疲劳比较明显，家长也可以抽空与孩子一起进行锻炼，用饱满的精神迎接新学期的到来。

编辑： 唐巧燕

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