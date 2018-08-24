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规范校外培训机构发展 全面推行黑白名单和负面清单制度

2018-08-24 09:01 来源：中国广播网
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　　8月22日，国务院办公厅发布了《关于规范校外培训机构发展的意见》（以下简称《意见》），这是第一个国家层面规范校外培训机构发展的系统性文件，对于构建长效机制、规范培训秩序、维护良好教育生态、切实减轻中小学生过重课外负担具有重要意义。今日上午，教育部举行新闻发布会，介绍文件有关情况。

　　校外培训是学校教育的补充，对于满足中小学生选择性学习需求、培育发展兴趣特长、拓展综合素质具有积极作用。但近年来，一些校外培训机构开展违背教育教学规律和素质教育要求的“应试”培训，裹挟家长被动参与并成为普遍趋势，干扰了学校正常的教育教学和招生入学秩序，增加了学生过重课外负担，加重了家庭经济负担，社会反响十分强烈。

　　对此，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，今年2月，教育部已会同民政部、人力资源社会保障部、原国家工商总局联合印发了通知，明确了校外培训机构治理的重点和治理步骤。上半年各省均已出台了专项治理实施方案，截至8月20日，全国已摸排培训机构38.2万家，其中发现问题25.9万家，按照边摸排边治理的原则已经整改4.5万家。

　　《意见》突出问题导向，着眼于“谁来管”、“管什么”、“怎么管”， 明确校外培训机构审批登记实行属地化管理，严格执行“先证后照”制度，必须证照齐全才能开展培训。明确培训机构须经县级教育部门审批取得办学许可证后，再按所属类型到相关部门申领登记证书或营业执照。跨县域设立分支机构或培训点的，需到分支机构或培训点所在的县级教育部门履行审批手续。已取得办学许可证和营业执照的，如不符合设置标准，应当按标准要求整改，整改不到位的要依法吊销办学许可证。

　　《意见》要求校外培训机构开展学科类培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门进行审核备案并向社会公布。学科类培训内容不得超出相应的国家课程标准，培训班次必须与招生对象所处年级相匹配，培训进度不得超过所在县（区）中小学同期进度。校外培训机构培训时间不得和当地中小学校教学时间冲突，实事求是地制订招生简章、制作招生广告，自觉接受社会监督，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

　　同时，要求各地完善日常监管，明确各部门具体职责。落实年检年报制度，校外培训机构证照实行年检和年度报告公示制度。对经年检和年报公示信息抽查检查发现问题的，要依法依规严肃处理，直至吊销办学许可证，追究有关人员法律责任。要求各地全面推行黑白名单和负面清单制度，对通过审批登记的，在政府网络上公布机构名单及主要信息，对有负面清单行为的机构列入黑名单。

　　据悉，今年下半年是集中整改的攻坚期，教育部将坚决贯彻中央部署和《意见》要求，会同有关部门以坚定的意志、有力的举措，坚决打好这场攻坚战。加大整改推进和督查督办力度，严格执行整改销号制度，坚持每月通报进展，加强对各地整改工作的指导督促，对进展缓慢的进行约谈。10月再次开展全国范围的专项督查，确保2018年底前完成所有培训机构的整改工作。

编辑： 唐巧燕

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