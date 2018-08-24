幼儿园小学化现象调查：多数家长有“抢跑”心理

日前，教育部办公厅发布了《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》（以下简称《通知》），明确了5项关于幼儿园教学的治理任务，旨在改善幼儿园“小学化”这一现象。但是在激烈的社会竞争和家长的育儿焦虑影响下，幼儿园“小学化”倾向还很难马上扭转。

日前，教育部办公厅发布了《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》（以下简称《通知》），明确了5项关于幼儿园教学的治理任务，旨在改善幼儿园“小学化”这一现象。但是在激烈的社会竞争和家长的育儿焦虑影响下，幼儿园“小学化”倾向还很难马上扭转。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2010名受访者进行的一项调查显示，81.1%的受访者表示周围幼儿园“小学化”现象严重。91.4%的受访者发现很多幼儿家长在孩子教育方面有“抢跑”的心理。61.8%的受访者期待政府加强监督引导，促进《通知》中规定的落实，54.9%的受访者希望各级政府上下形成合力，妥善做好幼小衔接工作。

参与本次调查的受访者中，69.4%是幼儿家长。居住在一线城市的受访者占29.7%，二线城市的占45.9%，三四线城市的占20.6%，县城的占3.1%，乡镇或农村的占0.8%。

81.1%受访者坦言身边幼儿园“小学化”现象严重

山东临沂公立幼儿园教师彭慧敏（化名）已有5年教龄，她向记者介绍，当地不少私立幼儿园会提前教小学知识，“包括汉字、数字、英文字母学习和单词输入等”。

张妍（化名）是山东滨州私立幼儿园的一名实习配班教师，她的弟弟今年上幼儿园中班，老师已经开始教学生认字、学习拼音、背古诗词了。

调查中，81.1%的受访者表示周围幼儿园“小学化”现象严重，其中19.8%的受访者直言非常严重。交互分析发现，高达85.3%的二线城市受访者认为这种现象严重，其次是一线城市（79.9%）。

幼儿园“小学化”的具体表现方面，62.7%的受访者指出有家长送孩子去幼小衔接班、学前培训班，54.0%的受访者称身边有幼儿园开设拼音、识字和计算等小学课程内容，47.4%的受访者发现有幼儿园使用教材分科教学，布置书面作业。其他表现还有：进行考试，按分数排名（33.2%），幼儿园管理小学化，统一作息时间，上下课打铃（33.2%），开设学前专业班、特长班（30.2%），幼儿园环境装饰中有唐诗、英语、大段文字（20.8%）等。

深圳市民张莲（化名）的女儿上私立幼儿园大班，她在孩子3岁时给孩子报了美术、英语和舞蹈班，现在还在学习的只有英语。“我给孩子报英语班是希望培养她的兴趣，没有当作学科去学习。”张莲介绍，深圳教育局会检查幼儿园有没有给孩子买学科类书籍，但有的幼儿园会在检查前提前通知家长把书本放在家里，很多家长还在家校交流群里问老师为何不教数学语文”。

为什么幼儿园“小学化”倾向难以马上扭转？调查显示，受访者认为最大原因是家长担心孩子输在“起跑线”，采取“抢跑”的培养方式（61.2%）。

“目前家长更关注的是孩子在学龄前输入了多少知识，比如认识多少字、看过多少课外书、会背多少古诗词、加减乘除掌握了多少、英语在培训机构学到第几册等，特长方面的就更多了。”浙江宁波公立小学有23年教龄的一级教师林聪（化名）坦言，现在的家长忧患意识非常强，很多家长都有“抢跑”心理。

徐姜（化名）是上海某外企采购经理，他的儿子就读于一所公立幼儿园。徐姜说，他身边很多家长对孩子的教育都有焦虑，尤其是妈妈。“因为别人在‘抢跑’，自己孩子不跟着跑就会赶不上”。

“有些小学老师不负责任，家长把这种担忧带到了幼儿园，催着老师多教课。”张莲说。

调查中，91.4%的受访者表示很多幼儿家长在孩子教育方面有“抢跑”心理，其中32.5%的受访者直言非常多。

受访者认为幼儿园“小学化”的其他原因还有：部分小学入学时有知识能力测试（55.4%），受学前教育培训机构宣传影响（52.7%），幼儿园缺乏科学教育理念（45.8%），幼儿教师教学素质水平低（21.0%），幼升小缺乏很好的衔接机制（17.5%）等。

徐姜向记者介绍，上海的公立小学严格遵守“零起点”教学规定，但很多民办小学会要求孩子入学前掌握一些拼音识字知识，助长教育“抢跑”风气。“我家孩子没有经过小学化训练，没有通过民办小学入学考试”。

湖南师范大学高等教育学博士、湖南文理学院师范学院讲师涂丽华认为，首先，整个社会的竞争氛围使父母自觉或不自觉地去“抢跑”，虚荣心也导致家长相互攀比。其次，幼儿园师资水平有限，不少幼师缺少正确的幼儿教育理念。由于以上原因，许多幼儿园因不提前教拼音、识字等小学内容反而流失生源，而那些以“小学化”特色吸引众多生源的幼儿园则办得风生水起。她还指出，幼小衔接失当也是一个重要原因，“一方面有些小学招生时组织‘幼升小’考试，另一方面，部分小学认为‘幼升小’的孩子本就该懂一些基本拼音、读写知识，不再‘零起点’教学。而教育主管部门的监管不力，也让这个问题无法得到有效解决”。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，目前从中小学到高考的纵向教育评价，主要还是看学生的考试分数。这样的评价体系是幼儿园“小学化”问题的根源。其次，小学、初中、高中和大学之间的校际差距比较大，很多家长或学生期望能进到更好的学校。而且当前部分幼师在教学中常常将小学的教学模式带入幼儿园。

61.8%受访者期待政府加强监督引导，落实《通知》中的规定

徐姜认为，“抢跑”最核心的问题还是在于家长，“有些家长容易焦虑，‘抢跑’也成了一种惯性的状态。家长首先要调整好自己的心态，从有利于孩子身心健康的角度考虑问题。”

张莲认为，家长的“抢跑”观念必须要改变，要想幼儿园彻底不教学科类知识，政府也应该管理严格，可以设置专门举报渠道。

张妍表示，政府不但要出台政策，禁止幼儿园设立小学课程，同时也要禁止小学举行入学考试，才能从根本上解决问题。她认为，幼儿园应该多注意开发幼儿的潜能，而不是进行“填鸭式”的教学，家长也应该多学习一些科学的幼儿教育知识。

如何有效扭转幼儿园“小学化”倾向？调查显示，61.8%的受访者期待政府加强监督引导，落实《通知》中的规定，54.9%的受访者希望各级政府形成合力，做好幼小衔接工作，53.0%的受访者建议多部门合作对违规办园办班行为进行监管，51.8%的受访者建议家长树立正确教育观念，重视培养幼儿健康人格，28.6%的受访者希望不定期抽查,保证小学“零起点”教学，22.2%的受访者建议提升幼儿教师专业素养。

储朝晖指出，治理幼儿园“小学化”问题，关键要完善教育管理评价体系，推进教育资源均衡化，同时要传播科学的幼儿教育观念。

涂丽华认为，彻底解决幼儿园“小学化”的问题，有赖于我国社会整体素质的提高、幼儿园科学教育理念的回归、幼儿园师资水平的提升以及我国社会制度的进一步完善。“这是一个长期、缓慢的过程。目前最直接、最有效的方法是各级教育主管部门依据教育部通知，切实做好专项治理工作”。