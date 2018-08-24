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校外培训教什么？怎么教？咋监管？

2018-08-24 09:01 来源：新华网
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　　不得以家教、咨询、文化传播等名义面向中小学生开展培训业务，培训进度不得超过所在县（区）中小学同期进度，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用，中小学校普遍建立弹性离校制度……国务院办公厅日前印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，就当前校外培训发展中面临的难点、痛点问题作出明确规定。

　　明确设置标准，规定场所、师资、管理条件

　　一间小小的半地下室挤着20来个学生——这样的培训环境将无法获得办学资质。

　　为确保孩子们的人身安全和学习质量，意见规定，校外培训机构设置必须达到一些基本要求，如必须有符合安全条件的固定场所，同一培训时段内生均面积不低于3平方米；必须有相对稳定的师资队伍，从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格；必须坚持和加强党的领导，必须有规范的章程和相应的管理制度等。

　　意见还明确提出，未经教育部门批准，任何校外培训机构不得以家教、咨询、文化传播等名义面向中小学生开展培训业务。

　　“由于历史形成的原因，往往会形成校外培训机构在工商部门注册、教育部门注册、民政部门注册三种情况，但其实只有在教育部门注册才有办学资质。”国家教育咨询委员会委员杨东平认为，意见强调了办学许可的规定，有利于整肃乱象，加强教育市场监管。

　　规范培训行为，遏制升学焦虑蔓延

　　近年来，升学焦虑向低龄化蔓延，一些校外培训机构在其中推波助澜。

　　意见对校外培训机构的办学行为予以严格规范，明确校外培训机构开展语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布；培训内容不得超出相应的国家课程标准，培训进度不得超过所在县（区）中小学同期进度；严禁组织举办中小学生学科类等级考试、竞赛及进行排名。

　　“根据意见精神，校外培训机构必须把遵循教育规律摆在首位，这应当成为培训机构今后办学的‘红线’。”华东师范大学教育学部教授吴遵民表示，对培训行为的一系列细致约束，都直指造成中小学生课外负担沉重的超纲教、超前学、应试抢跑等乱象，有助于校外培训回归学校教育“有益补充者”的定位。

　　意见还要求，校外培训机构收费时段与教学安排应协调一致，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用；切实加强对校外培训机构办学行为的日常监管等。

　　受访专家表示，意见填补了过去的一些监管空白，为基层教育行政部门引导校外培训机构规范发展指明了方向。

　　校外培训与校内教育是一个有机整体。意见进一步严肃中小学招生入学工作纪律，要求中小学校严格规范教育教学行为，努力提高教育教学质量，为切实减轻中小学生课外负担创造条件。

　　吴遵民认为，坚持校内从严治教，才能形成推进中小学生减负的合力，“但要真正减轻学生负担，还要通过中高考的进一步改革，促使从‘考什么学什么’向‘学什么考什么’转变。”

　　推行黑白名单制度，公布校外培训机构名单及主要信息

　　意见要求，全面推行白名单制度，对通过审批登记的，在政府网站上公布校外培训机构的名单及主要信息。对未经批准登记、违法违规举办的校外培训机构，予以严肃查处并列入黑名单。将黑名单信息纳入全国信用信息共享平台，按有关规定实施联合惩戒。

　　杨东平介绍，这一规定借鉴了各地监管校外培训市场的经验。“通过信息公开加强行业监管，惩戒一些不诚信机构，可以起到警示作用。”杨东平说。

　　安徽省合肥市蜀山区市场监督管理局局长张华认为，“黑白名单”相当于诚信名单，客观上提高了培训准入标准，也加强了市场秩序的规范。

　　破解“三点半难题”，普遍建立弹性离校制度

　　孩子下午三点半放学了，如果不去校外培训机构，那么谁去接？谁来管？

　　意见提出，各地要创造条件、加大投入、完善政策，强化中小学校在课后服务中的主渠道作用，普遍建立弹性离校制度。

　　上海市长宁区天山第一小学校长吕华琼表示，通过整合校内外资源，开展书法、美术、阅读、体育锻炼等活动，孩子们在放学后不仅能得到有安全保障的看护，更能发展兴趣爱好。长宁区有学校调研发现，原来30％的孩子放学后直奔社会机构，开设晚托服务后已有一半“回流”。

　　专家认为，意见明确了学校在课后服务中的主渠道作用，这是让家长放心的关键。但这并不意味着学校要大包大揽，应该鼓励社区、少年宫、社会组织、企业等共同参与，营造良好的社会氛围，最终实现每个孩子有人管，每个孩子有发展。

编辑： 唐巧燕

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