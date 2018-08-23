科技赋能，尚德机构携手中国电信打造跨界合作范本

8月22日，尚德机构携手中国电信在广州举办发布会，双方签署战略合作协议，宣布尚德机构与中国电信将在产品、营销、服务、渠道等方面启动合作，共同打造跨界合作范本。

随着信息技术的迅速发展，教与学可以不受时间、空间和地点条件的限制，人们知识获取渠道也更加灵活和多样。8月22日，尚德机构携手中国电信在广州举办发布会，双方签署战略合作协议，宣布尚德机构与中国电信将在产品、营销、服务、渠道等方面启动合作，共同打造跨界合作范本。

发布会现场

据介绍，双方首个合作项目是推出限量联名卡“尚学卡”，这是一张中国电信的 SIM 卡，通过降低流量成本的方式，购买者可以使用此卡，进行在线教育的习。谈及与中国电信的合作，尚德机构首席增长官张胜表示：“尚德机构长期坚持用科技为教育赋能，在产品研发上投入巨资。截止目前，产研团队达千人，其中涉及AI人工智能领域的员工就接近百人，在同行中处于领先地位。中国电信作为通讯行业的巨头，在信息化渠道资源、智能网络运营能力等方面也处于行业前沿，因此我们双方建立战略合作伙伴关系，将共同推进品牌和渠道建设”。

尚德机构首席增长官张胜

今年3月份尚德机构在美国纽交所成功上市，成为国内首家赴美上市的成人在线教育机构，公司已将未来发展定位于成为“中国新锐的互联网大学”。张胜在发布会上谈到，尚德机构上市后立足长远，除了坚持“真产品、真政策、真促销”的“三真”原则外，更致力于推行个性化教学，采取的措施包括迭代产品、新增优质班型，推行“讲师、班主任、AI小助手”组成的“三师教育”，以此为学员提供全方位的服务；同时，让老师在人工智能小助手以及大数据的辅助下，为学员提供针对性的学习建议，从而实现个性化教学。

中国电信作为推进国家信息基础设施建设、打造信息化应用、助力数字中国发展的“主力军”，长期以来积极推进构建数字中国生态体系建设。对于此次与尚德机构进行跨界合作，广州电信副总经理张晖认为，这是加速推动教育信息化的一次强强联手，“广州电信将联同尚德机构的大数据中心，以AI智能技术为动力，加速推动教育信息化，致力于打造跨界合作的范本”

据张晖介绍，广州电信将充分发挥运营商的基础资源优势和产业带动作用，利用全球最大的光网、全球最大的FDD-LTE 4G网络、全球首个覆盖最广的NB-IoT商用网与覆盖全球的卫星网络，通过天翼云为尚德机构的学员提供安全、高效的网络条件和定制化的综合解决方案，助力实现“学习不止、流量不停”的目标，打造优质的网络学习环境。尚德机构亦可获取优惠的话音、流量、云计算等服务，提升学员的体验。双方在深化异业合作模式的同时，还将推动在线教育信息服务的差异化发展，把产品做细、把服务做精、把客户做大、把产业做强。