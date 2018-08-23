调查：未成年人带手机入校该不该管？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2012名受访者进行的一项调查显示，89.1%的受访者觉得当下未成年人沉迷手机问题严重，72.5%的受访者建议家长老师引导孩子正确认识和使用手机，57.8%的受访者建议从制度上保证幼儿园中小学禁手机的落实。

只顾玩手游不学习、视力受损导致近视……青少年沉迷玩手机，成为很多家长头疼的问题。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2012名受访者进行的一项调查显示，89.1%的受访者觉得当下未成年人沉迷手机问题严重，72.5%的受访者建议家长老师引导孩子正确认识和使用手机，57.8%的受访者建议从制度上保证幼儿园中小学禁手机的落实。

浙江杭州某初中初三学生陈静（化名）介绍，周围有同学沉迷手机，“比如上课看小说或玩游戏，手机因此就被没收了，老师还会请家长一起对孩子进行教育管理。而且大家学习压力大、作业多，没什么玩手机的时间”。

调查中，89.1%的受访者觉得当下未成年人沉迷手机的现象严重，其中，29.5%的受访者觉得非常严重。8.1%的受访者觉得一般，2.8%的受访者觉得不严重。

华东师范大学心理学院教授徐光兴认为孩子沉迷手机与学业压力大有关，“孩子通过手机可以减压、进行情绪沟通、人际沟通。网上还可以看到一些有趣的视频，是学校当中学不到的”。徐光兴认为，过早用手机对眼睛不好，会引起近视的高发。另外网络上信息混杂容易对孩子的人生观、价值观造成冲击，造成认知的混乱。

“可以说所有的孩子都是没有自制力的，给他一部手机随便用是不现实的。”浙江宁波某小学教师林园（化名）认为，应该要全面监督孩子使用手机的行为。

防止未成年人沉迷手机，72.5%的受访者建议家长老师引导孩子正确认识和使用手机，57.8%的受访者建议从制度上保证幼儿园中小学禁手机的落实，57.0%的受访者建议引导学生合理使用手机等移动电子设备，38.2%的受访者建议社会、学校、家庭多方配合，严格限制学生手机使用场所和时间。

“防止孩子沉迷，最重要的就是要让孩子感觉到有比手机更好玩、更有意义的事情去做，这样他才能够从手机当中解脱出来。”林园认为防止孩子沉迷手机，最有效的方法是带孩子出去参加体育活动。

“每天除了写作业没有什么娱乐，还得补课，不玩手机根本没法调节心情。”陈静希望能有时间去玩、去旅游，“这样会减少学生沉迷手机的现象”。

北京航空航天大学实验学校中学部教师金红梅认为，家长应当关注孩子的精神成长，给孩子精神上的引领，学习上的鼎力支持，及时发现问题，尽自己的能力去帮助孩子，“比如在假期陪伴、引导孩子读书，合理安排时间，做孩子的精神陪读，不能让孩子学习而自己在一边玩手机。只要孩子养成良好的习惯，产生‘带跑’的成就感，就拥有了强大的精神资本”。

“家长要看到手机对孩子眼睛、身体、心灵发育方面的不利影响，提醒孩子有节制地使用手机，比如可以规定每个月多少流量费，超过这个流量费就不能用了。”徐光兴认为，家长在使用手机方面要为孩子做榜样，“学校、家庭都要配合，才能起到良好效果”。

受访者中，83.5%的人是幼儿园或中小学学生家长，16.5%的人不是。