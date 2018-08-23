补课费诈骗新套路 花费近2万元报名“清华名师班”

如今，很多家长不惜花大价钱给孩子报各种补习班。然而，最近市民李女士因为1条催缴补课费的短信，不惜“花费”近2万元给孩子报名所谓的“清华名师班”，到头来却发现自己落入职业犯罪团伙的诈骗套路。

如今，很多家长不惜花大价钱给孩子报各种补习班。然而，最近市民李女士因为1条催缴补课费的短信，不惜“花费”近2万元给孩子报名所谓的“清华名师班”，到头来却发现自己落入职业犯罪团伙的诈骗套路。警方以该案为线索开展调查发现，以报班收取补课费为名的各类案件在全国高发。案件上报后，公安部将该案挂牌督办，苏州市公安局高新区分局高度重视，抽调精干警力开展工作。经过2个多月的侦查，警方在广西南宁捣毁了这一职业诈骗团伙窝点，抓获犯罪嫌疑人8名，总案价值达200余万元。

“清华名师”收款后就失联

2018年5月14日11时14分许，市民李女士手机收到一条短信，内容为：“我是金**有事说。”金**是李女士的女儿，李女士以为是女儿借同学的手机给自己发的信息，就没起疑心。问其事由时，对方说学校邀请了清华的老师过来教课，有语数外三门，一共有20个名额，现在只剩2个，她很想参加，但费用有点贵，怕其不同意。

李女士为女儿的懂事和爱学习感到庆幸，心想孩子学习最重要，花多少钱都值得，马上就同意了。随后，对方手机继续发来短信，称这个报名上周就开始进行，今天下午就要结束，必须要家长联系负责报名的老师，费用19800元。

没过多久，李女士接到短信，内容显示一名所谓杨老师的电话号码，随即拨通该电话，“杨老师”接听电话后告诉李女士，每周一到周五放学后再补一节课，语数外轮流补直到初中毕业，费用统一为19800元。

电话中，杨老师反复催促，要求快速缴费，否则就停止报名。李女士心存疑虑，便打算让先生去女儿就读的学校找这位杨老师。待先生赶至学校外面时，杨老师突然来电说他在外面办理报名手续，如果想报名的话就直接汇款给他，否则就来不及办了，他还发了一个汇款账户。之后，李女士就通过手机银行转了19800元到这个账户上。

李女士汇款后再次收到短信，称19800元只是一门课的费用，3门功课需59400元。李女士觉得蹊跷，随即与女儿联系。而女儿回复说在考试，李女士便又联系杨老师。因为觉得太贵，李女士以不打算报名为由，要求对方将先前的19800元退还，将退款账号发过去后，对方却没了回应。晚上，李女士女儿放学回家，一经询问，如梦方醒才知自己上当受骗。

城中村坚守40天擒下嫌疑人

苏州市高新区警方接报后，考虑到暑期将至，以报班补课收取补课费类案件极有可能在全国高发。经过串并，仅苏州在5月11日至13日就13起案件，湖北武汉、贵州、广东等多地也有被骗案例近百起。警方初步判断为同一伙人作案。

高新区警方随即抽调精干多部门警力组建专班开展工作，查到赃款进入一级银行卡后迅速转移到了多张二级银行卡，而后嫌疑人用二级银行卡在广西南宁某ATM机取款。

专案组立即赶赴广西南宁，查看取款视频监控，但犯罪嫌疑人在取款时全部做了伪装，来去路线非常隐蔽。

为打掉诈骗团伙，专案组搬到了条件极差的城中村吃住，有时一守就到凌晨三四点。就这样，专案组在南宁市某个城中村待了整整40天，终于发现了主要犯罪嫌疑人蒙某的踪迹，相继抓获了蒙某、黄某、廖某等8名涉嫌该类案件的犯罪嫌疑人。

目前，蒙某等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕。