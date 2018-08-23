改户口剖腹产 只为孩子早入学？专家：小心犯了罪

有关孩子上学的问题，从来都会引发相当多的话题。

有关孩子上学的问题，从来都会引发相当多的话题。

国内一知名网站就“如何看待接收将满6周岁儿童入小学”一事进行过调查，在86400名参与人中，选“赞同”的占73.9%，选“质疑”的占20.1%，选“不好说”的占6.0%。

“如何确定小学生的入学年龄，到底由谁来确定？多年来，学校、家长和教育专家都是各执一词。”有专家认为，1992年的义务教育法实施细则中有明确规定，适龄儿童、少年接受义务教育的入学年龄和年限，由省级人民政府依照义务教育法的规定和本地区实际情况确定。但迄今为止，全国还没有一个省依照上述上位法作出具体规定。目前通行的做法是，由设区的市教育行政部门确定入学年龄。

案例1

改户口涉嫌伪造证件罪

每到一年升学季，都会牵动着许多家长的心。

据了解，多地教育部门在发布义务教育阶段招生政策时，都会注明“根据义务教育法的规定，小学入学年龄为年满6周岁”。尽管规定很明确，但不少小学校长依旧被各种未满6岁上学的“纸条”所困扰。

为了让9月3日出生的孩子能够突破“6周岁上学”的规定，上海一位家长更是别出心裁，自己用笔改了户口本上孩子的出生月份。

这一“创举”，一度瞒过了审查入学资格的老师。后来，学校在和派出所核对适龄生源名单时，才发现了户口本上的猫腻。

法律人士认为，这位家长为了小孩能够上学，应该是冒了极大的风险。因为伪造、变造户口本的行为，涉嫌伪造国家机关证件的犯罪。轻者可以处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

案例2

无奈重新上一年大班

据记者了解，因为“差了几天，就要等一年”的家庭并非个例，许多孩子出生在8月31日以后的家长都很困惑。

李先生是广东省广州市一家医药公司的高管，本来工作顺风顺水的他，近来总觉得心里有点堵。

由于幼儿园在接收孩子时没有年龄限制，李先生的女儿不到3岁就进了幼儿园小班。虽然相比班上的其他小朋友年龄要小些，但女儿在智力、动手能力上并没有太大的差异。

女儿一路升到了幼儿园大班，快上小学了，李先生托人找了不少关系，终于选定了一个离家不算太远的小学。可当李先生拿着户口本去报名时，遭到当头一棒：“只收8月31日以前出生的小孩，之后出生的孩子当年不能入学。”

无奈之下，已经从幼儿园大班毕业的女儿，最近又被送回了原来的幼儿园，“重新上一年大班”。