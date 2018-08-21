广州整顿“双无”校外培训班，难扭转补习热

转眼间暑假过去一个多月了，但很多孩子并没有放假，而是在各种校外培训班继续“上学”。今年以来，广州持续发力治理校外培训机构乱象，并多次联合公安、消防、工商等部门开展联合突击执法行动，在全市范围开展排查摸底，分类造册，摸清家底，并及时向社会公布阶段性治理情况。

转眼间暑假过去一个多月了，但很多孩子并没有放假，而是在各种校外培训班继续“上学”。今年以来，广州持续发力治理校外培训机构乱象，并多次联合公安、消防、工商等部门开展联合突击执法行动，在全市范围开展排查摸底，分类造册，摸清家底，并及时向社会公布阶段性治理情况。

截至目前，天河区分两批陆续向社会公布有牌有证(“双有”)和无牌无证(“双无”)的校外培训机构名单。根据7月31日的汇总，天河共有“双无”培训机构63家，其中有8家位于天河CBD区域内。南都记者日前走访发现，大多数上了“黑名单”的培训机构藏匿在住宅小区内，经过整顿后已经人去楼空。

有业内人士分析，随着整治力度加大，学生补习需求将涌向“有照有证”的培训机构，或将助推巨头培训机构的垄断地位。

走访：

“双无”培训机构人去楼空

今年2月，教育部等四部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，开展中小学校外培训机构专项治理，发力整治“有安全隐患、无证无照、‘应试’倾向、超纲教学”等6类突出问题。今年7月，广州市教育局连续两次对广州各个区的校外培训机构进行突击排查，各区也持续更新“双有”以及“双无”机构名单供市民查询。

南都记者近日走访发现，天河CBD区域内上榜“双无”黑名单的培训机构多数藏匿于住宅小区内。时隔大半月，多数被列入黑名单的培训机构已经大门紧闭，人去楼空。部分机构暂停开放，器材设备还在封存。

珠江新城兴盛路片区住宅小区集中，不少培训机构设立于此，街头随处可见中小学课后辅导培训、琴棋书画、午托晚托等广告。南都记者按照天河区“双无”培训机构名单上的地址找到了位于隽峰苑的凡×安亲教育培训中心，通道上依然贴满了该中心的海报，但中心已是大门紧锁，不见任何工作人员。南都记者随后向物管咨询得知，该培训机构在7月底已经停业。而位于天河北路399号的无×教育，门口招牌已经拆除，透过玻璃门，隐约还能见到店内张贴着师资宣传资料。

调查：

过半孩子暑假在培训上课

据广州市教育部门相关数据，广州149万中小学生中约有26万学生参与了校外学科培训，占比近1/5。即使在严令之下，今年的暑假培训照样迎来招生旺季。

南都记者随机采访了20名家长，其中有13名家长今年暑假为孩子安排了学科类或特长类的培训班，比如语数英的功能补习、舞蹈乐器培训等。家长为孩子安排培训班也是出于各种原因，有些是因为孩子在家没人管，有些是为了给孩子找个玩伴，有些是为了给孩子突击提高一下。而当中，大部分孩子参与课程的方式是通过校外培训机构。据南都记者了解，甚至有学生暑假期间几乎从早到晚都呆在培训机构内。读小学五年级的小温今年暑假报读了某培训机构的学科营，除了白天补习语数英，晚上还要上奥数课，课程结束后差不多要到晚上9时。不过，因为从小就参加各式培训班，他对这样天天连轴转的学习已经习以为常。

在珠江新城优托邦商场，学科辅导、书法、绘画、早教等儿童青少年培训机构超过了10家。南都记者走访发现，到了暑假，不管是工作日还是周末，总有不少家长和小朋友在此出没，多数是到此参加培训班。

在天河CBD还有不少大型课外培训机构开在商务楼宇内。从上午8时开始，学生们从四面八方陆续涌进写字楼，与白领们一起排队等电梯，最终到达不同楼层的一个个小隔间内开始暑期补习。有白领抱怨说，自暑假以来，公司周边突然间多了一群中小学生，中午吃饭还得跟他们抢时间。

建议

教育专家熊丙奇：

建立三位一体的监管体系

关停一批校外培训机构，会对校外培训市场带来影响吗？对此，学×思教育相关负责人表示“变化不是特别大”。“我们为了保证授课质量，一直是小班教学，都是按计划开班的，所以都是按正常节奏进行。”该负责人表示，前段时间严查资质，某种程度来说对合规的培训机构是利好。“我们是有证有照的，让孩子在我们这边学习的家长更加放心。”据她介绍，学×思目前在天河区、荔湾区、海珠区、越秀区有教学点，其他区域暂时没增开新教学点的计划。

花城大道一家名为六×学社的培训机构的负责人张女士表示，这次整治的对象主要是学科培训，受影响的多是不正规的培训机构，从目前情况来看，受影响的学生分流到其所在机构的现象并不明显。“这些不正规的机构收费平均每堂课价格为七八十元，我们的收费平均是200元一节。”她表示，两者的收费标准有较大差距，因此生源也有较大不同。

一名专注于中小学学科培训的业内人士指出，现在课外培训机构监管的办法是，既要有办学许可证，又要有营业执照。但由于监管的门槛比较高，导致了有的机构办不出营业执照或者办学许可证，或者直接无证无照经营。该人士表示，目前对校外培训机构的整治实际上并不能扭转补习热的现象。很多家长认为孩子有补习需求，因此在整治证照不齐的“黑机构”之后，有牌有照的补习机构将会更加火爆，加剧巨头机构的垄断地位，从而导致价格上涨。

教育专家熊丙奇在接受记者采访时表示，目前对学生的多元评价体系没有建立起来，在分数的指挥棒下，培训热度不减。他建议改革校外培训的监管办法，应该由现在既要有办学许可证又要有营业执照的监管方式，变成统一实行工商注册，然后加上教育备案以及教育风险准备金，形成三位一体的监管体系。