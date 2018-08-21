初中少女过把白领瘾 回家感叹爹妈不容易

暑假期间，14岁的吴书琳和17位同龄人迎来了一场特殊的体验，从制作简历到面试应聘，在一周的时间里，他们变身职场白领，在书店、银行等单位完成了一场人生历练。

实习一天，补贴20元，若迟到，则扣5元/次……暑假期间，14岁的吴书琳和17位同龄人迎来了一场特殊的体验，从制作简历到面试应聘，在一周的时间里，他们变身职场白领，在书店、银行等单位完成了一场人生历练。“每天坐公交车上下班，我才体会到爸妈的辛苦。”13岁的叶蕙儿发出了这样的感慨。

14岁的吴书琳、13岁的叶蕙儿，在记者面前的两位豆蔻少女稚气未脱，人们都不会把她们跟职场联系在一起。在不久前，经过残酷的面试和淘汰，她们分别进入银行和书店进行了为期一周的实习，过了一把职场的瘾。

“我的职位是银行大堂经理助理，我印象最深刻的是派传单。”吴书琳戴着一副眼镜，看起来非常文静，但在记者面前说起话来却落落大方，“我们派传单向周围的居民介绍银行新出的理财产品，但有时候不一定可以派得出去，甚至会收到别人的白眼。但是联想到之前有人给我派传单我也不会收，所以心态就慢慢调整好了。这个环节让我印象特别深刻，至少让我在面对陌生人时不会再胆怯了，在体验的几天里，我们的传单都能派完。”

相比吴书琳，长着一张娃娃脸的叶蕙儿更是稚气未脱。她的工作职责是在一家书店负责冲泡咖啡等工作。“工作了一周，我还没掌握好咖啡的制作。”她有些不好意思地说。与书店正式员工的工作时间一样，叶蕙儿也要工作较长的时间，每天乘坐公交车上下班。“经过这次活动，我才体会到爸妈工作的辛苦。现在我会更多地帮爸妈分担家务活。”如今，她还养成了一个习惯，爸爸每天下班回来后，她还会特意给爸爸按摩肩膀。

据悉，本次活动由广州阳光社会工作事务中心牵头，联动建设街文化站、居委以及辖区内多个企事业单位，面向建设街、矿泉街、人民街、三元里街的青少年开展。

社工黄俊豪介绍，青少年不断成长拥有更广阔个性发展空间的同时,在职业岗位上亦面临更多的好奇、忧虑和困惑。若在此期间缺少接触和了解岗位平台的信息，在正式踏入社会后，容易出现迷茫、疑惑或者不敢迈步尝试的行为及表现。基于青少年的需求，社工希望通过职场体验面试会的形式开展，通过前期的个人简历制作、面试技巧学习、面试竞岗和后期的岗位体验等，让青少年亲身经历的方式实地了解，以协助青少年认识自我，明确自己的生涯目标，促进青少年健康成长。