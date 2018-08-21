南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

初中少女过把白领瘾 回家感叹爹妈不容易

2018-08-21 09:45 来源：广州日报
字号减小 字号增大

实习一天，补贴20元，若迟到，则扣5元/次……暑假期间，14岁的吴书琳和17位同龄人迎来了一场特殊的体验，从制作简历到面试应聘，在一周的时间里，他们变身职场白领，在书店、银行等单位完成了一场人生历练。“每天坐公交车上下班，我才体会到爸妈的辛苦。”13岁的叶蕙儿发出了这样的感慨。

14岁的吴书琳、13岁的叶蕙儿，在记者面前的两位豆蔻少女稚气未脱，人们都不会把她们跟职场联系在一起。在不久前，经过残酷的面试和淘汰，她们分别进入银行和书店进行了为期一周的实习，过了一把职场的瘾。

“我的职位是银行大堂经理助理，我印象最深刻的是派传单。”吴书琳戴着一副眼镜，看起来非常文静，但在记者面前说起话来却落落大方，“我们派传单向周围的居民介绍银行新出的理财产品，但有时候不一定可以派得出去，甚至会收到别人的白眼。但是联想到之前有人给我派传单我也不会收，所以心态就慢慢调整好了。这个环节让我印象特别深刻，至少让我在面对陌生人时不会再胆怯了，在体验的几天里，我们的传单都能派完。”

相比吴书琳，长着一张娃娃脸的叶蕙儿更是稚气未脱。她的工作职责是在一家书店负责冲泡咖啡等工作。“工作了一周，我还没掌握好咖啡的制作。”她有些不好意思地说。与书店正式员工的工作时间一样，叶蕙儿也要工作较长的时间，每天乘坐公交车上下班。“经过这次活动，我才体会到爸妈工作的辛苦。现在我会更多地帮爸妈分担家务活。”如今，她还养成了一个习惯，爸爸每天下班回来后，她还会特意给爸爸按摩肩膀。

据悉，本次活动由广州阳光社会工作事务中心牵头，联动建设街文化站、居委以及辖区内多个企事业单位，面向建设街、矿泉街、人民街、三元里街的青少年开展。

社工黄俊豪介绍，青少年不断成长拥有更广阔个性发展空间的同时,在职业岗位上亦面临更多的好奇、忧虑和困惑。若在此期间缺少接触和了解岗位平台的信息，在正式踏入社会后，容易出现迷茫、疑惑或者不敢迈步尝试的行为及表现。基于青少年的需求，社工希望通过职场体验面试会的形式开展，通过前期的个人简历制作、面试技巧学习、面试竞岗和后期的岗位体验等，让青少年亲身经历的方式实地了解，以协助青少年认识自我，明确自己的生涯目标，促进青少年健康成长。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第286期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235