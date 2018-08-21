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该不该给宝宝玩手机？ 不妨先验“视力储备”

2018-08-21 09:45 来源：广州日报
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暑假里，孩子们有了更多空余时间，眼睛却不一定能休息。无论是上补习班，还是打游戏，都离不开用眼。

有数据显示，我国近视人口接近6亿，高中生、大学生的近视率已经超过七成，小学生近视率也接近四成。日前，广州市妇女儿童医疗中心眼科主任项道满主任医师、王建勋副主任医师，作客广州日报健康有约名医大讲堂微课，为家长们详细介绍了如何呵护孩子的“心灵之窗”。

别等到会看视力表才验视力

项道满介绍，出生后宝宝的视力仍在不断发育：1岁时大约视力表0.2的水平、2岁时0.4、3岁时0.6……5岁左右达到1.0；屈光状态是从远视-正视-近视发展的，正常孩子出生时是远视状态，6岁的孩子很多接近正视。

刚出生的宝宝，建议进行先天性白内障筛查，发现后立即手术可避免视力受到影响，如果是早产儿，必须进行视网膜病变的眼底筛查，防止眼底疾病引起失明。假如有遗传性家族疾病，也应该在出生后就进行检查。

一两岁的孩子，较常见的视力问题是斜视。3岁~6岁，高度远视的危害较大，可能会引起调节性的内斜视。

7岁以后最常见的视力问题是近视。2015年WHO数据显示，全球近视人口占27%，中国、韩国、日本、新加坡近视患病率超过50%。7岁以前的孩子近视发生率只有1%~5%，但15岁以后，城市青少年近80%患近视。小学到中学，需特别防范近视的发生。

项道满建议，一般孩子1岁起每年都要做一次视力检查。如今的仪器使用客观手段就可以发现孩子的眼病，不需要等到孩子会表达、会看视力表才做，这样可以及早发现、干预眼部问题。

6岁前已“正视” 慎玩电子产品

现在幼儿园用电视教学已不新鲜，手机、平板电脑也成为不少家庭里的“哄娃神器”，但孩子这么早接触电子产品不会有问题吗？

“近距离用眼的时间是一种资源，有的人多有的人少，但都是有限的。”项道满表示，因此，这个问题不能一概而论。作为现代人，必须适应现代人的生活，电子设备给学习、生活带来极大便利，这个趋势已无法改变。如果担心孩子会过早耗掉“近距离用眼”资源，应该带孩子做个检查了解目前的视力情况。“一定量的远视，是抵抗近视的防护堤坝。高度远视基本不会发生近视，可以尽情享受高科技带来的福利；中度远视，发生近视的机会也较小。但如果孩子还没到6岁就已经是正视，甚至接近近视，说明远视储备已经差不多耗完，这样的孩子就要少玩电子产品，或者干脆不要给他用了。”他说。

太“宅”会诱发近视

王建勋介绍，近视成因复杂，简单来说分为先天遗传和后天环境因素。父母双方近视或者一方高度近视，宝宝的近视几率会较高。即使先天因素导致近视发生，后天因素对成年时近视最终停止的度数有很大影响。比如阅读距离小于33厘米，持续超过45分钟，会增加近视发生的几率。

太“宅”也容易引起近视。项道满指出：“自然光对眼睛的刺激是预防近视的一个重要堤坝。每天增加户外活动一小时，比不增加活动的孩子近视率大大降低。”但对已有近视的孩子，控制近视增长的作用不明显。所以家长们要注意，别等到近视发生了才让孩子多进行户外运动。注意，自然光不等于阳光，在阳光直射下阅读是会伤眼的。

还要注意养成良好的坐姿习惯，能防止近视的出现及加深，具体来说就是“3个1”：指离笔尖1寸、胸离桌子1拳、书离眼睛1尺。看电视的安全距离则是电视对角线的3倍。

此外，阅读灯最好可以调节亮度，根据阅读物材质的不同进行调整；利用课间做眼保健操等，都会对近视防控起到积极作用。两位专家都提醒，LED灯灯光中蓝光成分较多，而相对于其他波长光线，蓝光主要被视网膜吸收，对视网膜有影响，因此要避免没有特殊处理的LED灯作为台灯。

做到以上几点后，饮食上可以适量补充蛋黄、玉米、蓝莓、黄色和红色水果，对眼睛有一定的保健作用。

近视是否要配镜 取决于用眼需求

如何早期发现孩子近视呢？王建勋介绍，家长如果注意到孩子看电视时眯眼、侧头，或看远处物体的细节辨别不清，如看不清公交车号码、建筑物上的广告字体，或孩子自己说视力下降，就应该及时到医院检查。

近视多少度要配镜呢？项道满介绍，不同年龄的孩子不同，要考虑到学习和生活的需求，1岁孩子主要是近距离用眼，可能一两百度都不需配镜；学龄期儿童视力稍低于正常、不影响学习时，也可以不配镜，但如果看不清黑板了，则应该配镜了。他提醒，近视发生之前有一段视力不稳定期，戴上近视眼镜似乎视力有提高，但散瞳验光发现不是近视，甚至可能是远视，这就是假性近视。所以，儿童、青少年配镜，一定要以客观检查为主，要散瞳验光，不要随便靠插眼镜片来验度数。

编辑： 唐巧燕

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