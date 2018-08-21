浙大竺院新生选拔 面试题目好烧脑

经过综合笔试和体质测试，昨天，报考浙江大学竺可桢学院的浙大新生们迎来了这次选拔的最后一关——专家面试。

今年，浙大竺院新开设了智慧能源班和公共管理英才班，不同的专业有不同的专家负责面试。

对于面试，考生们都很重视，现场有些男生还特意打了领带。面试从上午9点开始，大多采用分组讨论的形式，不到10点，就有考生陆续走出面试的教室。

同学们都表示，面试的教授们都十分和蔼，氛围也很轻松，就算问题答不上来，也不会太紧张。相比笔试，专家面试的题目非常灵活，不同专业有不同的侧重点。

来自绍兴上虞的陈同学报考的是求是科学班的生物专业，被问到的题目是“先有鸡还是先有蛋”。

陈同学说：“我觉得是先有蛋，因为蛋里面有基因。”也不知道他答得对不对。

报考求是班计算机方向的同学，则被问到了最近发生的“河南高考答题卡疑被调换事件”，问题是：如果同学们是调查组组长，会用什么手段来进行调查？

除了这些与专业相关的问题，面试中也有很多综合性试题，让同学们觉得很新奇。

“如果进入求是物理班后，成绩经常在后三分之一，你会怎么办？如果有人智商碾压你，你会怎么办？”来自绍兴的倪同学对这个问题印象深刻，他这样回答：“智商也不是我的错，不过我一定会努力一点，减少与别人的差距。”

考生张同学认为，面试考的是综合素质，不仅仅是学业知识，还要考一些常识。

来自山东的张同学记得有一道题特别有意思：你最喜欢西游记中的哪一个人物？张同学对此有自己的想法：“在西游记中，我最喜欢沙僧，他默默无闻，能够挑担子，遇事冷静。”

今年，浙大竺院新开了两个班：智慧能源班和公共管理英才班。浙大能源与工程学院副院长俞自涛说，面对第三次能源革命的重要需求，智慧能源班将致力于培养在未来能源互联网等新兴领域发挥引领作用的领军型人才。浙大公共管理学院院长郁建兴表示，公共英才管理班要培养“以天下为己任，以真理为依归”的人才。

来自山东的胥同学在参加公共管理英才班的小组面试时，抽到一个“让人头痛”的问题：离婚率的上升究竟是文明的进步，还是道德的滑坡？在一个小时内，她与同小组的其他7名同学就此问题进行了热烈讨论，但谁也没说服谁。毕竟对没有多少社会经验的准大学生们来说，婚姻这个领域的确较为陌生了些。