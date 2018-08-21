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教育局长：别盲目报班培训 多让孩子跑跑跳跳

2018-08-21 09:25 来源：广州日报
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　　日前，羊城学堂系列讲座在广州图书馆开讲。广州市教育局党组书记、局长樊群以《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 打造具有广州特色的现代化教育之城》为专题进行了宣讲。

　　现场家长众多，樊群建议家长们，学习之余，要多让孩子跑跑跳跳，不要盲目到校外培训机构过度“进补”。

　　广州义务教育阶段学校在读

　　来穗人员随迁子女共59.56万人

　　樊群结合教育系统工作实际，全面介绍了广州教育发展的现状与成绩，直面广州教育存在的不足。

　　据了解，目前，全市各级各类学校3912所(含技工、职业技术培训教育等)，在校学生294万人，教职工21.7万人。其中，幼儿园1821所，在园幼儿48.3万人；中小学1501所，在校学生151.9万人；中职学校51所，在校学生9.6万人；市属高校10所，在校学生9.4万人，总体来看有以下特点：

　　一是总体规模大。各级各类学校、在校学生数量多，已经成为全国规模最大的教育体之一。

　　二是普及水平高。3周岁以上幼儿毛入园率113.69%；小学毛入学率101.59%；初中阶段毛入学率109.09%，高中阶段毛入学率114.05%。

　　三是随迁子女入学人数多。2017学年，广州义务教育阶段学校在读来穗人员随迁子女共59.56万人，占义务教育阶段在读学生总数的44.33%。

　　四是质量不断提高。100%义务教育公办学校成为标准化学校，100%区成为“全国义务教育发展基本均衡区”和“广东省推进教育现代化先进区”和“省级社区教育实验区”，2017年被省政府授予“广东省推进教育现代化先进市”称号。

　　保护好孩子的想象力

　　培养他们的创新能力

　　教育一直是市民关心的热点，当天，广州市图书馆的报告厅内涌进了不少市民，由于座位不够，一些听众甚至坐在了台阶上，边听边认真做笔记。在介绍广州教育发展的同时，樊群也向听众们提出了一些建议。“一些家长，尤其是祖辈，特别担心孩子磕着碰着。可我们当年就是这么跑跑跳跳，磕磕碰碰长大的，我们的父母也没怎么担心，怎么当了爷爷奶奶，外公外婆，就这么担心呢？”一席话把现场的家长都逗乐了。

　　樊群表示，家长应该多让孩子去参加体育锻炼，写完作业，就应该出去跑跑跳跳，而不是往各种补习机构送。“我与许多中学的校长沟通过，他们都表示，学业成绩优秀，综合能力强，学习后劲足的孩子，大部分都不是从小就上补习班的孩子，关键在于提高学习时的专注力和效率，要保护好孩子的想象力，培养他们的创新能力。”樊群说。

 

编辑： 唐巧燕

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