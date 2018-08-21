网上求职陷阱多 警惕各类美丽招聘陷阱

网上找“高薪兼职”被骗8000元，高三毕业生兼职刷单，上大学的生活费被骗，不敢告诉父母……近期有市民反映多起疑似求职诈骗案件，给求职者带来经济损失，广州市迅速组织专项整治，加大打击力度。

网上找“高薪兼职”被骗8000元，高三毕业生兼职刷单，上大学的生活费被骗，不敢告诉父母……近期有市民反映多起疑似求职诈骗案件，给求职者带来经济损失，广州市迅速组织专项整治，加大打击力度。

近日，广州市委政法委联合广州市公安局、市人力资源和社会保障局、市教育局通报了多起涉求职诈骗的典型案例并发布防骗指引，以提高广大求职者的警惕性和维权意识，接下来还将继续开展对“黑中介”和求职诈骗案件的专项整治活动。

据统计，今年以来广州警方已接到求职类诈骗警情3100宗，其中“兼职刷单类”2800余宗，超过九成。

类型1：网上招聘缴纳费用类 要求交保证金或培训费的需警惕

不法分子编造各种美丽的招聘陷阱，诱骗以缴纳押金、报名费、租房费、培训费等为由，让求职者将钱存入指定账户，方可获得想要的职位。

7月5日，反诈中心接某大专院校学生何某报警，称在一个家教Q群上看到有人发布介绍做家教的兼职信息，对方要求其支付信息费（实则是介绍费）。何某支付150元后对方发来一个“家长”的联系方式，对方提出要试教但没有给出具体时间及地点，次日何某再要求中介多给一个家教信息并又支付了140元信息费，按中介提供的联系方式联系“家长”却一直没有收到回复，报警当天两个“家长”以及中介均将其电话及QQ拉黑，何同学才意识到被骗。

7月24日，反诈中心接某某大学学生赵某报警，称在某招聘网上看到有人发布“高薪兼职文件录入”的信息，通过QQ与对方“公司经理”联系，对方要求先交保证金300元，次日又要求赵某交押金8060元，两次转账均是通过手机银行向对方提供的个人账号转账。但对方谎称公司没有收到其资金并继续要求事主转账，赵某才意识到被骗，马上报警。

8月4日，反诈中心接某音乐培训机构学员李某报警，称网上投简历后被拉入一个微信群，对方要求李某在微信群内支付手续费，李某通过微信零钱转账1810元，随后对方又让李某添加另一个微信号，声称可以办理手续费退款，但要缴纳开通会员费、培训费、工本费和信息费，李某扫描二维码后再次支付4550元。对方又声称要缴纳1000元程序费，李某意识到被骗，马上报警。

防骗指引

通过互联网方式应聘的，应选择正规的渠道应聘。正规招聘会通过学校或大型招聘网站发布，并由专职人员负责。职介机构必须同时具有《职业介绍许可证》和工商部门颁发的营业执照。

同时，要核实单位资质。要用多种方式查看招聘单位的资质，例如查看营业执照、上网搜索企业单位的网站与招聘信息中所留的电话、地址是否一致。

在签约过程中要求交保证金或培训费的，需特别警惕，要保证自己的合法权益不受侵害。不要被高薪待遇所诱惑，更不要轻易向招工者提供的账号汇钱。