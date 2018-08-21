马上就要开学了 这些“收心大法”get一下

知道了开学日期，那么从今天算起，暑假就真的只剩下12天了，小朋友们要抓紧时间做作业，收心了。这里给家长们送上一套“收心大法”。

还有十多天就要开学，孩子们的暑假作业都做完了吗？马上可以见到好朋友了，是不是又有点期盼呢？

记者从教育部门得知了下学期日历，下学期同学们在学校上学的时间有98天。

下半年，杭州中小学生们怎么安排上课和放假呢？

根据通知安排和国定假日安排，推算一下，接下来学校里放假节点安排如下——

开学时间：9月2日学生报到注册

中秋节3天：9月22日、23日、24日

国庆节7天：10月1日——10月7日

秋假：3天，一般在11月

元旦节3天：预计12月30日、31日，1月1日

2018学年放寒假时间：2019年1月28日学期结束，1月29日起放寒假。

2018学年第二学期开始时间：2019年2月20日学生报到注册。

这样算来，下个学期，时间一共是149天，满打满算，同学们在学校里上课的时间一共有98天，比去年少了13天。因为2018年春节是2月16日，而2019年春节是在2月5日，学期结束相对早一些。

知道了开学日期，那么从今天算起，暑假就真的只剩下12天了，小朋友们要抓紧时间做作业，收心了。这里给家长们送上一套“收心大法”。

●大法第1式：模拟开学节奏

暑期很多孩子的生物钟可能会紊乱，开学后，怎一个“困”字了得。

建议：提前帮孩子调整好心态和作息生物钟，模拟开学节奏，营造收心环境。暑假放纵的节奏就让它快速成为过去时，开学前几天要按孩子平常的作息时间起居，按时准备一日三餐，早睡早起，调解生物钟，适应开学后的“时差”变化。

特别要注意家庭氛围，不在家里组织娱乐活动，让孩子感觉假期已经渐渐远离。逐渐减少孩子看电视、上网、出去玩的时间，和孩子商量安排一个合理娱乐时间表。此外，还要让孩子保持一定的体育运动，防止心理疲劳。

●大法第2式：多聊学校话题

从闲散的暑期到紧张的学习节奏，孩子们面对学业可能会比较吃力。

建议：跟孩子多谈谈上学期的学校生活，帮助他回忆开心的事情，比如，孩子要好的小伙伴、某个孩子非常喜欢的老师，或者孩子上个学期有进步的事情。家长也可以让孩子给好朋友打个电话，谈谈心，唤起孩子对校园生活和同学友情的向往，让孩子怀着迫切的愿望回到学校。

●大法第3式：宣泄不良情绪

反应慢，产生紧张情绪可能也是孩子们在开学后存在的一个问题。

建议：在开学前，可以跟孩子谈谈心，暗示孩子具备其他人不具备的优势，以缓解孩子内心的脆弱和不安，强化其在学校里曾经有过的正面的、积极的、带有快感的情绪体验；帮助孩子宣泄个人的不良情绪，以愉悦的心情投入到新的学习生活中去；让其明白，上学期成绩优秀与不优秀已经成为过去，大家又重新回到了起点，本学期情况如何，主要看谁最先调整好心态，最先进入良好的学习状态。

●大法第4式：制定家庭计划

也许有些孩子还会出现不想学习的心理。

建议：从假期的无序到新学期的有序，过渡的关键是要有一个详尽的学习计划，让孩子有章可循，有追赶的目标。

这样做既可以让其感到奋斗有了目标和方向，又帮助养成了有计划做事的习惯，同时还树立起了孩子的自信心，消除假期后的失落感。

作为家长也不妨制定自己的家庭计划和学习计划，不仅可以借机拓展孩子的知识面，同时也让孩子感觉到家庭的学习氛围，让其觉得“不仅我一个人在学习，我并不孤独”。

●大法第5式：允许缓冲阶段

这可能是最严重的毛病——心在外面玩“野”了。

小学生的生理和心理都很不成熟，特别是四年级以下的学生，他们还有明显的逆反心理。

长假过后，儿童的心理反差大，如果不注意调节就容易出现情绪障碍，比如不爱学习等；但因为孩子年龄毕竟太小，他们自身难以控制和调节这些问题。对于孩子状态的回归，家长不可操之过急，允许他们开学后度过一段缓冲期，慢慢适应新学期的生活。

学正小学徐老师建议说，收心工作中，这些雷区一定要避开：

雷区一：假期中，孩子很多方面都处于松弛状态，如果突然承载过多压力，容易导致孩子情绪低落，甚至有抵触情绪，对开学产生恐惧心理。

雷区二：家长强行遏制孩子的一切娱乐活动，孩子可能产生抵触、逆反情绪。

雷区三：严厉责骂孩子。有些孩子适应开学的时间长，若家长一味地严厉责骂，只会激化矛盾，还可能把“坏孩子”的意识植根于孩子内心。