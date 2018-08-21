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3万元保录取？求职福利变陷阱

2018-08-21 09:25 来源：北京晨报
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　　正值暑期求职季，一些求职中介平台号称“名企内推”的信息在大学生朋友圈广泛传播。真有这样的“福利”吗？“新华视点”记者采访发现，所谓“名企内推”“保录取”的收费为几百元到几千元不等，有的高达数万元，但一些学生在交钱之后却没接到一个名企的录取通知。

　　调查：“保录取”实则销售课程

　　暑期，一些大学生的微信群、朋友圈里出现了“我已加入阿里巴巴19秋招内推群”等信息，并配有可扫描入群的二维码。

　　记者发现，这是一家名为“圈里求职”的机构的宣传。7月11日，记者在微信搜索“圈里求职”公众号，打开后点校招内推栏目，看到有阿里、华为、腾讯三家的内推，可扫描二维码进群。

　　记者加入了“阿里巴巴19秋招内推33群”，发现每当有人加入微信群，就会有“求职小助手”＠新人，称这只是中转群，要获得内推名额需进正式群。进入方法是分享“我已加入阿里巴巴19秋招内推群”的文字和相应二维码到朋友圈或200人以上大群，保存半小时以上，然后截屏给“求职小助手”。有人在群里质疑内推的真实性，立即被踢出了群。

　　记者进入“圈里｜阿里内推正式群”后被告知，“内推名额有限，拼团才能得到更多机会”。所谓拼团，就是要购买“校招offer冲刺-暑假特训营”课程，购买后享有“阿里巴巴、京东、宝洁等500强名企内推名额，简历免筛选直接进入面试”，培训可帮助学生“15天拿录取通知”。价格为399元，共45节课，形式是线上课程，也就是PPT配上老师语音讲解视频。

　　7月15日课程结束后，“圈里助手”在群里发布消息称，有唯品会内推名额20个，但需要根据学员在朋友圈发海报打卡次数等对学员进行评估，排名前20的学员才可获得名额。

　　记者从7月15日参加了这个训练营，但至今一个多月过去，并没有接到任何面试或笔试信息，更无录取通知。记者采访的参加过训练营的人都表示从来没接到录取通知。

　　“圈里助手”还告知记者，其公司还有线下课程，价格在万元以上。记者拿到的“圈里求职VIP保offer合同模板”，费用高达33900元。

　　记者调查发现，类似的求职平台还有“TG校招狗”“门徒求职”等。

　　回应：多家名企否认有合作

　　在“圈里求职”提供给记者的“名企梯度表”中，列出了互联网、银行等20个目录过千家企业。其工作人员告诉记者，“内推”都是有官方合作的。

　　然而，阿里巴巴集团、腾讯在接受记者采访时均否认与“圈里求职”“TG校招狗”等求职中介有任何合作关系。

　　华为技术有限公司一名从事招聘工作多年的员工告诉记者，所谓“内推”，是公司社招时将招聘信息发布在公司各平台，以一定方式鼓励员工推荐人才来公司，确定聘用后还会确认推荐人和被推荐人的关系。“就规范的大企业而言，但凡有第三方号称‘保录取’，基本都是假的。”

　　记者还发现，有的求职平台背后的公司根本不存在。“TG校招狗”会员申请费的收款方为“深圳市泰伦盖德人才咨询有限公司”，但协议的甲方却是“广州海泡网络科技有限公司”。记者查询国家企业信用信息公示系统发现，这两家公司都已被列入“经营异常”名单。记者前往“广州海泡网络科技有限公司”登记地址，发现此地并无该公司。

　　有求职平台已承认“保录取”并不存在。“门徒求职”8月13日在其官方公众号上发表声明称，其旗下门徒计划产品在推广过程中存在误导性陈述，提到“保offer”字样，但并未与任何实习单位签署协议或建立内推实习合作关系，已暂停与岗位挂钩的课程销售并启动彻底整改。

编辑： 唐巧燕

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