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小学入学年龄由谁说了算？满6周岁入学引发争议

2018-08-21 08:17 来源：法制日报
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　　有关孩子上学的问题，从来都会引发相当多的话题。

　　“不能让孩子输在起跑线上，早点入学是好事。”江西省南昌市民吴先生说。

　　2018年4月9日，南昌公布义务教育免试就近入学工作的实施意见，小学新生入学年龄为2012年8月31日前出生，年满6周岁的儿童。

　　吴先生的孩子差3天才满6周岁。“小孩如果今年不能读小学的话，只好再读一年幼儿园。”说起这事，吴先生一脸无奈。

　　国内一知名网站就“如何看待接收将满6周岁儿童入小学”一事进行过调查，在86400名参与人中，选“赞同”的占73.9%，选“质疑”的占20.1%，选“不好说”的占6.0%。

　　“如何确定小学生的入学年龄，到底由谁来确定？多年来，学校、家长和教育专家都是各执一词。”有专家认为，1992年的义务教育法实施细则中有明确规定，适龄儿童、少年接受义务教育的入学年龄和年限，由省级人民政府依照义务教育法的规定和本地区实际情况确定。但迄今为止，全国还没有一个省依照上述上位法作出具体规定。目前通行的做法是，由设区的市教育行政部门确定入学年龄。

　　各显神通的家长

　　每到一年升学季，都会牵动着许多家长的心。

　　据了解，多地教育部门在发布义务教育阶段招生政策时，都会注明“根据义务教育法的规定，小学入学年龄为年满6周岁”。尽管规定很明确，但不少小学校长依旧被各种未满6岁上学的“纸条”所困扰。

　　为了让9月3日出生的孩子能够突破“6周岁上学”的规定，上海一位家长更是别出心裁，自己用笔改了户口本上孩子的出生月份。

　　这一“创举”，一度瞒过了审查入学资格的老师。后来，学校在和派出所核对适龄生源名单时，才发现了户口本上的猫腻。

　　法律人士认为，这位家长为了小孩能够上学，应该是冒了极大的风险。因为伪造、变造户口本的行为，涉嫌伪造国家机关证件的犯罪。轻者可以处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

　　据记者了解，因为“差了几天，就要等一年”的家庭并非个例，许多孩子出生在8月31日以后的家长都很困惑。

　　李先生是广东省广州市一家医药公司的高管，本来工作顺风顺水的他，近来总觉得心里有点堵。

　　由于幼儿园在接收孩子时没有年龄限制，李先生的女儿不到3岁就进了幼儿园小班。虽然相比班上的其他小朋友年龄要小些，但女儿在智力、动手能力上并没有太大的差异。

　　女儿一路升到了幼儿园大班，快上小学了，李先生托人找了不少关系，终于选定了一个离家不算太远的小学。可当李先生拿着户口本去报名时，遭到当头一棒：“只收8月31日以前出生的小孩，之后出生的孩子当年不能入学。”

　　无奈之下，已经从幼儿园大班毕业的女儿，最近又被送回了原来的幼儿园，“重新上一年大班”。

　　云南省昆明市的王女士，预产期是9月3日，但她不顾医生的反对，坚持在8月30日剖腹产。“耽搁几天，孩子就要推迟一年才能上学啊”。

　　“为了让孩子提前一年读书，每年8月底，许多准妈妈都要求医生提前施行剖腹产手术，就怕宝宝晚上学一年。”同济医院妇产科医生告诉记者。

　　对于这些近乎“疯狂”的举动，业内人士却认为，8月31日是一个维持多年的铁律，家长们也早已习惯。由于优质学校吸引了大量的社会资源和优秀学生，加剧了教育资源分布的不均衡，造成了同一区域内学校之间两极分化的局面。“因此，家长希望孩子及早上学，说到底是对优质教育的追求”。

　　四川省成都市吴女士的儿子是10月出生，她看中了附近的一所名校。由于年龄的原因，吴女士绞尽脑汁费了九牛二虎之力，也未能如愿。“中间人说了，不满6周岁的儿童，电脑上都无法采集信息”。

　　于是，吴女士采用了“曲线上学”的战术。她先找了郊区一所生源不太充裕的民办学校，使儿子有了学籍。一年后，她给儿子办了转学，转到了此前自己看中的学校。

　　虽然很麻烦，转学也给孩子心理带来了一些影响，但吴女士还是认为值得，“既给孩子争取了一年的时间，又上了自己满意的学校”。

编辑： 唐巧燕

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