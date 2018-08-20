这个暑假不少大学生“在路上”

在很多人的印象里，大学生的暑假生活应该是如此肆意奔放：品各路美食，游名山大川，或者拿出充足的时间休整。不过记者发现，不少大学生在暑假里选择了留在学校或走进社区，志愿服务他人；也有大学生深入乡村调研，用脚步丈量祖国大地。

在很多人的印象里，大学生的暑假生活应该是如此肆意奔放：品各路美食，游名山大川，或者拿出充足的时间休整。不过记者发现，不少大学生在暑假里选择了留在学校或走进社区，志愿服务他人；也有大学生深入乡村调研，用脚步丈量祖国大地。

校园讲解员一天走3万步

一到暑假，每天都有数千人涌入清华大学参观。如何让这些游客既能充分领略清华的文化底蕴，又不妨碍校园秩序呢？一支大学生“红马甲”队伍上岗了。

8月8日上午11点，记者走到清华大礼堂附近时，志愿者李明煜和俞嘉晨身穿红马甲，正在耐心回答游客的咨询：哪里可以买水、哪里有洗手间、去经典的老图书馆怎么走……天气闷热，两人的额头上早已汗珠密布。

一个来自湖南的10人大家庭迎面而来，问能不能帮忙讲解，俞嘉晨立刻起身。临走前，他猛喝了一口水。俞嘉晨说，他们带领游客的参观线路是从日晷开始，沿途经过清华学堂、同方部、大礼堂、老图书馆、朱自清先生笔下的荷塘、水木清华等处，一路下来少则40分钟，多则1个多小时，“不喝点水，一会儿嗓子就干了。”自从一周前开始做志愿讲解，他最多的一天走了3万步。

清华团委相关负责人告诉记者，2018年清华紫荆志愿服务总队首次推出“志愿一夏”暑期校园志愿讲解活动，报名的学生非常踊跃，目前已经超过1800人次，“陪着参观者一起走走清华园，感觉自己也收获了更多对学校的感情，是大学生涯的难忘经历。”李明煜说。

与农民“唠家常”解民情

这个夏天，海南省海口市琼山区甲子镇甲子村迎来了四位“特别”的年轻人，炎炎烈日下，他们手持纸笔，和农户们交谈，T恤上“中国人民大学”的标志格外醒目——他们是人民大学公共管理学院2015级的学生，此次深入农村，是为了开展“千人百村”社会实践调研活动。

入户调查是此次调研的主要方式，四位同学住在农户家中，与农民一同生活、劳作，并通过“唠家常”的形式对农户进行调查与访谈，了解农户家庭收入、子女教育、养老保障等方面的基本情况。据介绍，目前这支团队正在对甲子村的土地资源、教育发展、医疗服务、养老保障等现实问题进行重点调研，并围绕乡村治理、乡村振兴、土地资源利用等问题加深认识与思考。此外，他们还将在村中开展普法宣讲、儿童关爱、扶贫支教、文艺下乡等志愿服务。

据介绍，中国人民大学“千人百村”社会调研活动自2012年开始，每年组织1000余名师生利用暑假时间深入农村，体味乡土民情。2018年暑假，人民大学有近1000名学生组成的298支团队，赴全国31个省级行政区的农村家庭开展社会调研，收集近万份问卷数据，用自己的双脚去丈量祖国的土地。

养老服务站为老人送快乐

来自北京林业大学外语学院的9名本科生，这个假期走进北京社区的养老服务驿站，为老人们送去欢乐。

这9名同学分别到和平里社区养老服务驿站、北三里社区养老服务驿站和三里屯老年之家，进行了为期一周的志愿服务。陪老人聊天、为老人读报、给老人喂饭……由于老人们每天在驿站的活动时间有限，为了让老人们在这段时间收获乐趣，同学们“绞尽脑汁”开发出一些有新意的活动项目。“最有意思的，要数最后一天的扎染活动。”说到志愿服务的趣事，志愿团队中的靳松同学马上想到了扎染，“我们自己准备材料，自己备课，与老人一起给丝巾设计图案、扎结、染色。虽然过程有些繁琐，但在爷爷奶奶和我们的共同努力下，总算完成了一件件精美的作品。”除此之外，同学们还组织了棋牌赛、红歌赛等趣味活动，老人们的一张张笑脸，就是给同学们最好的反馈。