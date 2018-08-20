我国近视患者已达6亿 青少年近视率居世界第一

世界卫生组织的一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。高中生和大学生的近视率均已超过七成并逐年上升，小学生的近视率也接近40%。

世界卫生组织的一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。高中生和大学生的近视率均已超过七成并逐年上升，小学生的近视率也接近40%。

近日，教育部、国家卫生健康委员会共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并面向社会征求意见。其中提到，到2030年，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中生近视率下降到70%以下。同时，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，对儿童青少年体质健康水平连续3年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。

为何近年来我国青少年近视率只增不减？这背后有什么原因？对此，记者进行了调查。

近视率上升且呈低龄化趋势

暑假里，哪个地方孩子比较多？眼科医院，至少是一个备选答案。

8月14日，在北京同仁医院外科二区前的视力检测处，排着十来个等待检测视力的患者，其中九成是孩子。在该区的8个诊室，唯独专设的“儿童屈光专台”门口人满为患。一位医生告诉记者：“儿童屈光专门诊室一天要接待病患100多人，到了假期，根本忙不过来。”

在候诊室里，来自内蒙古的黄女士告诉记者，她发现读一年级的孩子看电视时会往前凑，看远处物体时会不由自主地眯起眼睛，所以才到医院检查。“可一发现就晚了，近视200度加散光50度。”黄女士说，戴上眼镜不到半年，孩子的眼镜度数又上升了50度，达到300度，这让她心急如焚。

“近视成因分为先天因素和环境因素，由先天因素为主导致的高度近视，其患病率较为恒定。而后天环境因素中，生活方式特别是户外活动不足、学业负担过重等引起的近视越来越明显。”复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长、上海眼视光学研究中心主任周行涛表示，当前我国青少年近视呈现低龄化特点，近视患病率仍在上升。

不断升高的近视率让人担忧。2015年北京大学中国健康发展研究中心李玲团队发布的《国民视觉健康报告》显示，我国高中生和大学生近视患病率均超过70%，视力不良检出率呈上升趋势。

近年来，在青少年群体中多发的近视正呈低龄化和上升趋势。教育部的统计数据显示，我国学生视力不良低龄化趋势明显，小学生近视10年翻一倍。