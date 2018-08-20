QQ群生态圈：95后大学生的“线上归宿”

眼下，距离考研还剩不到两个月，大学生考研Q群也日益繁荣起来。考研生们纷纷上网寻求自己的“线上归宿”，群里既有往届优秀研究生坐镇，也有考研机构为考生保驾护航。

眼下，距离考研还剩不到两个月，大学生考研Q群也日益繁荣起来。考研生们纷纷上网寻求自己的“线上归宿”，群里既有往届优秀研究生坐镇，也有考研机构为考生保驾护航。

这些考研群看似象限上一个个孤立的坐标点，实际上却悄然形成一个圈子。除了各所大学为报考学生建群，还有各个城市的学生用以互相督促学习的“同城考研群”。此外，还衍生出了一系列附属产品，如“考研相亲群”“考研家长交流群”“考研旅游观光群”等，堪称功能齐全。

在大学生自发组建的群中，无论是考研、网游、创业、追星、写作等，不同的Q群发挥着不同的功能，总能为大学生提供获取信息和认识同好的机会，构成形态各异的网络生态圈。

不同于通过扫码和邀请好友两种方式加入的微信群，Q群只需输入关键词，便可找到全国范围内相关“部落”，且在人数限制上也更加灵活。据悉，微信群人数上限为500人，而在为QQ群开放2000人最高上限之后，2017年QQ群解除人数限制到5000人，堪称Q群的“再次扩充”，同时也延伸了学生们的网络生态圈。

但与中小学阶段仅停留于“班级群”和“学习资料群”的情况相比，大学生的Q群生态圈无疑更加复杂和多元。

大学生创业群：兴起“炒币”热

以往，大学生创业群一般只包括“兼职群”“项目群”和“投资理财群”，是在读大学生获取一定生活费的渠道之一。但一些新兴的经济热点会在很大程度上打破创业群的常规模式。

“我们都是一群有妄想症的大学生，但妄想也可以成为现实。区块链这个风口，给了我们足够好的机会。你信吗，信就进来吧！”某个大学生创业群的入群简介颇具煽动性。

像这样自2017年新兴的大学生区块链创业群不计其数。正如它所标榜的一样，加群的大学生有些是为了拉合伙人做投资项目，有些则是为了合伙“炒币”“挖矿”。相同的是，他们都把目光聚焦在近一两年来创业圈最受欢迎的热门领域，如来自宁夏师范学院的陈思凡所说，“如果说2017年是区块链技术元年，2018年将会是爆发年，肯定想抓住这个机遇赚钱。”

前期，群里转发的信息无外乎群友眼中各种“有潜力”的数字货币——哪个数字货币即将上线，上线价值多少，一个月后赚了多少，都是他们日常讨论的话题。作为一个金融专业的学生，杨凯文入手了不少数字货币，投资金额大多来源于他的网贷和兼职，“我一直想长期持有自己看好的币种，但每次着急用钱时就卖掉，一般撑不住一个月。”

为了拉拢同好、组团队专门炒币，杨凯文已辗转加入4个群，但群里一个又一个接着“废了”，群里渐渐被天猫、美团优惠券等广告刷屏。与之类似，不少创业群最终都沦为“广告群”或“传销群”。

记者在采访中发现，以虚拟货币为噱头的诈骗信息频频出现，比如相关责任人多通过虚构各种光环为“虚拟货币”信用背书，承诺高额投资，并利用微信群或者QQ群转发推广的形式宣传，对投资者进行“洗脑”。据悉，除了虚拟货币本身可能存在风险，目前还有一类风险，就是打着“虚拟货币”投资旗号的非法集资和网络传销活动。这需要“炒币”的大学生多加警惕。

证书攻略群：为履历“加料”or“注水”

与共享区块链信息的创业群相似，证书攻略群共享的则是全国范围内大学生比赛的信息和攻略。在QQ查找框里输入关键词，显示出的此类攻略群数量不下百个，每个群的平均人数约为500人，成员以在读大学生为主。

一个证书攻略群群主、吉林大学珠海学院学生陈玉告诉记者，其中大多数为需要付费入群的VIP攻略群，而她则是为了回馈一众“粉丝”的支持，才新建了一个完全公益性质的Q群，免费分享近期全国各地举办的大学生比赛。

仔细分辨一下，这些群分享的赛事也有高低之分。

某个群里，群友们将证书攻略群简称为“撸奖群”，将经过官方机构认证的奖项定义为“硬核奖”，意味着奖项含金量很高，能拿得出手。相反地，他们把一些地方性的，由民间机构发起的赛事形容为“注水”。

但无论是哪种类型的比赛，头衔上都冠有“大学生比赛”之名，面向的是全国范围内的大学生参赛者。如果不去深究，这些“注水”的比赛大多都可备注成“全国性大学生比赛”，从而在参赛者的履历中“上升”为国家级赛事。

刚获得某大学生广告大赛“佳作奖”的17级学生王启光坦言，自己参加的比赛没有获得官方机构的认证，“但像我这种普通院校的学生，在拿不到国家级比赛证书的前提下，只能靠这些看起来是全国性的，实际上非常‘注水’的赛事奖来给简历‘加点料’，否则没什么可写的。”

某攻略群的管理员告诉记者，“我们整理的多是一些比赛较低级奖励的攻略，如果想参加一些难度较大的比赛或获得更好的名次和奖项，真心不是我们这个5元VIP群能解决的。”